Real Jaén Crespo: «Cuesta mucho ganar en este grupo» El técnico granadino del Real Jaén, Germán Crespo. / JUAN DE DIOS ORTIZ El técnico del Real Jaén reconoció que les está faltando «suerte de cara a gol» | Toda la plantilla jienense está disponible para recibir este domingo (18:00 horas) a la UD San Pedro en el Nuevo La Victoria JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 8 diciembre 2018, 01:06

Germán Crespo compareció ayer para hablar del partido de este domingo (18:00 horas) ante la UD San Pedro. Todavía con los rescoldos de la severa derrota sufrida ante el Antequera CF de José Jesús Aybar. «Fue un partido en el que no hubo tanta diferencia, pero algunos detalles provocaron que la balanza se desnivelara para ellos. En la primera parte el equipo que creó las ocasiones más claras fuimos nosotros. Pero en una acción se pasó del cero a uno al uno a cero. El segundo gol lo regalamos y a partir de ahí se arriesgó. Hubo otra jugada clave que pudo suponer el dos a uno y podría haber creado inquietud en el rival. No fue así y no estuvimos acertados. Cuando arriesgas cabe la posibilidad de que un equipo como el Antequera te haga un roto», explicó el técnico granadino.

Añadió que «lo hemos hablado en el entrenamiento de este viernes. Hay que valorar y darle importancia a la racha de 14 partidos sin perder. Hemos perdido ante un rival directo. No nos ha gustado por el resultado. Hemos sido capaces de estar 14 jornadas sin perder y ahora toca el domingo cambiar el resultado de este jueves y en los partidos que quedan de la primera vuelta intentar ganarlos, lo que supondría un resultado que hubiéramos firmado a principios de temporada».

Además destacó que sacará «el once que más frescura tenga. Nos viene un San Pedro que ha perdido en casa (1-3). Para nosotros lo de Antequera fue un accidente y estoy seguro de que haciendo las cosas como venimos haciendo los puntos se quedarán en nuestro feudo».

Interrogado por el estado de la plantilla explicó que «Juanca ha entrenado bien. Ramón ha terminado durante el entrenamiento de este viernes con unas molestias por sobrecarga en el abductor pero creo que solo será eso por la intensidad de los partidos y el estado de los campos. No tenemos ninguna lesión importante y el once que salga el domingo será el de máximas garantías».

Crespo sigue insistiendo en el discurso de los complicado que resulta sumar los tres puntos en este Grupo IX. «Lo vengo diciendo durante toda la temporada. Ganar, aunque los equipos estén abajo, cuesta mucho. Cuando se ha ganado por goleada se habla de que se han encajado goles, o que la distancia ha sido corta. Pero lo cierto ese que con cualquier equipo te va a costar sacar los tres partidos. Nos está faltando suerte de cara a gol. Queremos que las ocasiones que se generen acaben en gol porque eso te da seguridad para afrontar el partido».

Mario Martos

Por su parte, Mario Martos aseguró que «la temporada es muy larga. Hay que levantarse, pero tenemos que estar todos unidos».

Armero aseguró que habían salido con «la caraja y al final hemos sufrido un resultado demasiado abultado. Que no se nos olvide que llevábamos 14 jornadas sin perder, solo son tres puntos. El resultado nos debe servir para aprender de los errores que estamos cometiendo».