Real Jaén Crespo cuenta con una plantilla con pedigrí El centro del campo es la zona donde más competencia hay para hacerse con un puesto en el once. / Besphotosoccer / Real Jaén El club blanco ha confeccionado un plantel para luchar por la primera posición del Grupo IX | La gran mayoría de futbolistas fueron titulares indiscutibles en sus respectivos conjuntos en el pasado curso liguero JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Domingo, 19 agosto 2018, 02:45

Queda una semana para que arranque la temporada en el Grupo IX de Tercera División. El domingo, a partir de las 20:00 horas, Real Jaén y Linares Deportivo disputarán en el Nuevo La Victoria un clásico en el que habrá tres puntos en juego. Será el momento de la verdad, para el que la entidad de la capital jienense ha confeccionado una plantilla de garantías con la que abandonar el pozo de la Tercera División.

Las mayoría de los peloteros que confeccionan el plantel reclutado por el entrenador granadino Germán Crespo fueron titulares indiscutibles en sus respectivos equipos en el pasado curso liguero. De esta forma, el técnico blanco tendrá dos hombres por puesto para confeccionar su once. Habrá mucha competencia no solo por formar parte del once de elegidos, también por entrar en las convocatorias de cada fin de semana.

En la zaga Choco vino procedente del Huétor Tájar donde disputó 40 partidos, todos ellos como titular. Y en los dos ejercicios anteriores fueron 39. Del ex equipo de Crespo llegó también Javi Pérez (37 encuentros como titular). A ellos hay que sumar los aterrizajes de Manu Alemán (23 partidos jugados en el Atlético Malagueño, 19 desde el inicio) Moha (13 encuentros en el Mallorca B) y Rentero (19 en el Martos CD, 14 como titular).

Además, se han quedado tres peloteros con clase que fueron fundamentales para que los blancos terminaran como la defensa más segura del Grupo: Higinio Vilches (40 duelos, todos como titular), Dani Fragoso (40, con 39 de inicio) y Ramón (33, con 29 en el once).

La competencia aumenta en la parcela ancha del terreno de juego. Se mantienen jugadores, habituales en el once de los técnicos blancos, como Cervera (29-27, cifra que no fue mayor por culpa de las lesiones), Juan Carlos (39-30), Mario Martos (15-13) y Víctor Armero (41-32).

Los cuatro podrían formar el centro del campo del cualquier conjunto que luchara por los puestos de privilegio. Pero los que han llegado también lo han jugado todo en sus respectivos conjuntos. Alberto Heras disputó con Crespo 35 partidos, 34 saliendo de inicio. También de la mano de Crespo han llegado Fran Hernández (37-35) y Jorge Vela (29-20). Y del Motril, Raúl García (40-32).

Para poner el broche de oro, el Real Jaén se hizo con un jugador jienense con el que la entidad firmó su último ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional y que la pasada campaña disputó 37 encuentros, 35 como titular, en una UD Melilla que finalizó quinta en el Grupo IV de Segunda División B.

Más opciones

Jugar en el centro del campo blanco cotiza muy caro si además tenemos en cuenta que algunos de los peloteros con clase que figuran como atacantes pueden también retrasar su posición y actuar por detrás del punta o dejándose caer a las bandas.

Es el caso de Juan Carlos, tercer máximo artillero la pasada campaña en la UD Ciudad de Torredonjimeno de Manuel Chumilla. 39 partidos, todos como titular, disputó el delantero jienense.

Los blancos se hicieron también en el mercado con el segundo máximo goleador del Grupo IX, un Antonio López que en el Loja disfrutó de 35 encuentros, 30 desde el inicio.

Y por último, Crespo renovó a Migue Montes, máximo artillero del conjunto de la capital jienense y que jugó 40 duelos, 35 como titular.

En la portería el equipo cuenta con el meta jienense Ángel de la Calzada, a quien las lesiones le impidieron tener continuidad en el filial del Valencia y con la juventud de un cancerbero con una enorme proyección como es Ernestas Juskevicius.

El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al duelo del 26 de agosto, encuentro provincial de mayor rivalidad, donde Real Jaén y Linares Deportivo se verán las caras con los tres puntos en juego. Y lo harán 18 días después de que ambas escuadras se midieran en ese mismo escenario, en el Trofeo del Olivo, con victoria azulina por dos a cuatro.

Hay que destacar que en la campaña 2004-2005 ya se produjo un derbi jienense en la primera jornada de Liga. En ese partido se impusieron los azulillos por cero a dos con tantos de Álex y Moncho.