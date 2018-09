Real Jaén Choco dedicó la victoria a su abuela fallecida Choco ayudó, con sus subidas por banda, a crear superioridad. / Bestphotosoccer/Real Jaén El Real Jaén anunció ayer que la campaña de abonados se cierra mañana sábado | El lateral derecho del Real Jaén se enteró de que su abuela iba a fallecer poco antes de que empezara el partido en Talavera JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Viernes, 7 septiembre 2018, 00:31

El fútbol es sentimiento en estado puro. Y algunas veces mucho más. A poco de terminar el duelo copero en Talavera, el lateral derecho José María Mazuecos 'Choco' dejaba un mensaje en las redes sociales que caló hondo en los corazones de los aficionados blancos: «Soy agnóstico y no creo en las divinidades. Sabía que te ibas mientras yo corría en un partido y tenía la certeza que tú nos ayudabas. Descansa abuela». Múltiples respuestas de cariño y admiración por el gesto de un pelotero cuyas subidas por banda resultaron clave a la hora de desestabilizar el entramado defensivo montado por Fran Alcoy.

Ayer estuvo despidiéndola. «Llevaba unos días regular y antes del partido me dijeron que seguramente falleciera y me acordé de ella durante el encuentro. Con ella tenía mucha relación y fue un poco complicado. Era inevitable acordarse de ella en esos momentos. En ningún momento pensé en no jugar. Tenemos mucha ilusión en esta competición y ya estaba en el campo. Lo que quería mi familia es que hiciera ese esfuerzo» señaló Choco ayer a IDEAL.

Cuando Dani Fragoso marcó «sentí una alegría inmensa. El equipo está muy unido. No hay roles. Cualquiera puede jugar y a la jornada siguiente irse a la grada. La gente lo está aceptando y ver a compañeros como Fran o Juan Carlos que no jugaron un minuto y contemplar su cara de felicidad es para estar contento. Feliz por un lado y triste por mi abuela».

Será difícil olvidar el abrazo con los aficionados desplazados a Talavera tras el lanzamiento de penalti de Dani Fragoso. «Es de agradecer el esfuerzo realizado. Un miércoles, un viaje lejano y tarde. Nos apoyaron hasta el final y eso hay que agradecérselo».

Fiesta

Después la fiesta se trasladó al vestuario. «Lo celebramos como es normal. Tenemos que ir paso a paso. Tenemos un poco más cerca el premio. Confiamos en el trabajo del técnico, que poco a poco se va viendo lo que desea. Ante el Linares nos costó un poco más, pero en Talavera se empezó a ver algo de lo que quiere. Supimos jugar con los tiempos del partido, tuvimos muchas ocasiones, la posesión del esférico y era normal que si ellos apretaban en algún momento en un balón suelto pudieran igualar el partido. Pero el equipo reaccionó bien, estuvimos tranquilos y en la lotería de los penaltis pasamos».

Los directores de orquesta en la celebración fueron «Juanma Espinosa con la música, Dani con su sentido del humor, todos unidos».

El Real Jaén firmó una primera mitad en la que logró concitar todos los elementos que debe tener un buen partido de fútbol. «Es la propuesta que desea Germán. Tiene las ideas muy claras. Es normal que en pretemporada costara un poco más, pero a partir de ahora irá saliendo. En la salida de balón no fue exactamente lo que Germán desea porque abusamos un poco de buscar al punta».

Y muchas ocasiones de gol. «Para el tercero, que hubiera resuelto la eliminatoria, tuvimos tres o cuatro jugadas muy claras. La forma de hacer daño es así, con fútbol combinativo, que aparezca gente entre líneas como hicieron Raúl o Juanca, los dos contra uno en banda que hicimos. Eso es lo que pide».

Choco asegura que «estaba muy tranquilo, confiado de que íbamos a pasar en los penaltis. Una sensación de tranquilidad. Es verdad que con el tres a uno a favor de ellos lo pasé un poco mal». Y desveló que en los penaltis estaban programados los cinco primeros lanzadores. «Después Dani Fragoso me preguntó si quería tirarlo pero le contesté que no porque creo que no soy buen lanzador. Prefiero que me la echen larga para correr. No habíamos hablado nada de la muerte súbita. Y lo tiró perfecto».

El equipo se ejercitó ayer a partir de las 18:30 horas porque la expedición llegó bastante tarde. Choco tenía permiso por su abuela. Hoy viernes el grupo disfrutará de una jornada de descanso y el sábado trabajarán por la mañana.

Y el domingo, 11:30 horas, toca otra dura piedra de toque. «Esto no para. El Guadix lleva dos partidos con la portería a cero. Es un bloque muy defensivo al que cuesta hacerle ocasiones. Sigue la dinámica de los últimos años, pero con el trabajo que estamos realizando estoy convencido de que sacaremos el partido adelante».

Machado y Calahorro

Los blancos jugarán en segunda ronda ante el Ontinyent CF de nuevo en el rol de visitante. Será el próximo miércoles, 12 de septiembre, a partir de las 19:30 horas. Un equipo en el que milita un viejo conocido de la afición jienense como es Fran Machado y un tosiriano, Juan Calahorro. «Miramos el resultado y algunos compañeros que han jugado en este campo nos explicaron que es de pequeñas dimensiones, que será de mucha disputa».

Por otro lado, el club blanco anunció ayer que «los días para abonarse se acortan. Finalizarán mañana sábado en horario de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:20 horas».