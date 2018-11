Real Jaén Canterano con sacrificio, trabajo y humildad Rentero conduce el balón durante una acción del partido del pasado domingo. / JUANDE ORTIZ Cristian Rentero se ha consolidado en el once inicial de Germán Crespo | Moha ya se ha recuperado del problema muscular que le impidió estar el pasado domingo en la convocatoria del club blanco JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 22 noviembre 2018, 01:19

Cristian Rentero ha logrado consolidarse en el equipo que lleva tatuado a fuego en su corazón. Se trata de un lateral izquierdo que está sorprendiendo por su poderío físico y su madurez pese a su insultante juventud (21 años). Es un currante de este mundo, el futbolístico y el real. «Estoy trabajando en el campo y cuando no entreno tengo que ir a ayudar. Es algo normal. Es como cualquier trabajo, siempre he dicho que con trabajo, sacrificio y humildad se pueden hacer muchas cosas a la vez y ahí está la prueba».

Con todo, no hay trato de favor en la plantilla blanca. «No se puede pedir una tregua por haber estado realizando un trabajo físico, porque entonces el que viene detrás te adelanta. Aquí el que se despista pierde el puesto y luego toca recuperarlo».

La entidad está buscando refuerzos en el mercado invernal, aunque antes tendrá que solucionar el escollo que supone la suspensión cautelar de sus derechos federativos por parte de la Federación. Un asunto en el que siguen trabajando los servicios jurídicos de la entidad blanca pero en el que todavía no se han producido avances significativos. «Lo sabemos pero no es algo que me preocupe. Me toca seguir trabajando y si viene un compañero igual. Aprovechar cada minuto para ayudar al grupo».

Es feliz porque está cumpliendo un sueño. «Es el deseo de todo canterano, subir al primer equipo y además luchando y ganándote un puesto en el once titular. Fruto del sacrificio y del trabajo diario. También es necesario que te den la oportunidad. La temporada pasada tuve la ocasión de disfrutar en Martos, aproveché la confianza depositada en mi para seguir mejorando y hoy en día poder estar en el Real Jaén donde voy a aprovechar todas las oportunidades que me dé Germán Crespo».

Por el camino se quedan otros muchos jóvenes aprendices de peloteros con clase que también soñaban con jugar en el Real Jaén. «Puma está en el Torredonjimeno o Borja en el Torreperogil, siguen trabajando y se han ganado también un sitio en Tercera. Es especial cuando nos enfrentamos, después de estar tanto tiempo juntos. Los jóvenes necesitamos que nos den oportunidades».

El pasado domingo se perdió una ocasión de oro para haber asaltado el liderato. «Vendrán más y la tenemos cada domingo. Hay que demostrar a la afición que podemos dar ese paso al frente para jugar el play off y ascender a Segunda B. Nos enfrentamos a un rival de mucho nivel. Hay que seguir trabajando».

Rentero es de los que piensan que los colegiados no regalan nada «a nadie, por mucho Real Jaén que nos llamemos. En Tercera ni te quitan ni te regalan. Es todo trabajo nuestro. Este domingo no aprovechamos la oportunidad pero estoy convencido de que de aquí a final de año lo conseguiremos».

Moha se perdió el partido del pasado domingo por lesión. El miércoles sufrió un problema muscular que le impedía estar al cien por cien y él mismo lo comentó al cuerpo técnico, por lo que no entró en la convocatoria. Ya está completamente recuperado y ayer se ejercitó, sin ningún problema ni molestia, con el grupo.

Sobre las facilidades defensivas que en determinados momentos concede el Real Jaén subraya que «tenemos un juego en el que arriesgamos y como a los equipos grandes de Primera los rivales les hacen daño. Pero seguro que conforme pasen las semanas iremos mejorando en esa faceta del juego».

Viaje organizado

Por otro lado, la Federación de Peñas del Real Jaén ha anunciado que para el partido de este domingo (12:00 horas) ante el Alhaurín de la Torre se ha programado un viaje organizado con la empresa Viajes Bitoxiria con el objetivo de alentar al bloque jienense.

La salida se realizará desde la calle Virgen de la Cabeza de la capital jienense a las 7:00 horas. El precio del viaje es de 10 euros y el de las entradas de siete.

Desde el ente federativo añaden que «a la finalización del encuentro, se realizará un almuerzo en La Carihuela con el regreso a la capital jienense previsto para las 17:00 horas».

Allí el Real Jaén se encontrará «un campo de reducidas dimensiones, lo habitual cuando nos toca salir fuera. El contrario siempre da el máximo cuando se mide a nosotros».

Después los blancos tendrán una semana «dura de tres partidos. Hay que volver a firmar nueve de nueve. Ya lo hemos hecho y hay que repetir».