Real Jaén Bernabé Cobo: «Doy este paso por amor al Real Jaén, es una gran responsabilidad» Cobo, segundo por la izquierda, con los integrantes de la Asociación de Pequeños Accionistas. / IDEAL El nuevo Secretario del club blanco compaginará su cargo con la secretaría de la Peña las Batallas y de la Asociación de Pequeños Accionistas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 24 octubre 2018, 00:17

Bernabé Cobo lo tiene muy claro. «Si el Real Jaén te necesita no puedes decir que no. He aceptado este cargo por amor al club. Es una responsabilidad que asumo con el objetivo de ayudar al equipo que llevo grabado, a fuego, en mi corazón», explicó ayer a IDEAL el nuevo Secretario de la entidad jienense.

Consejero desde el aterrizaje de Tomás Membrado en el Real Jaén, secretario de la Peña las Batallas y de la Asociación de Pequeños Accionistas del Real Jaén, de la que fue fundador, asegura que seguirá compaginando todos sus cargos con sus compromisos laborales.

Desde el club se pensó en él cuando el máximo mandatario blanco decidió ascender a Tania Munuera desde la secretaría hasta la vicepresidencia. Membrado desea que sea Tania quien represente al Real Jaén en su ausencia. «Tania ha dejado el listón muy alto. Ha desarrollado una gran labor y lo seguirá haciendo. Como todos los que colaboramos con el club de forma completamente altruista».

Explicó que «me lo propusieron hace aproximadamente un mes y solo pude contestarles afirmativamente. Ahora solo queda que el nombramiento sea ratificado, llevado a notaría e inscrito en el Registro Mercantil para que sea oficial».

Cobo suma más de 25 años como abonado del Real Jaén «y toda una vida animando desde la grada. Por eso no me podía negar a aportar mi pequeño granito de arena».

El nuevo secretario blanco subraya el gran trabajo que está desarrollando la directiva y todo el grupo humano que conforman la familia blanca y morada. «Este año se han hecho las cosas mucho mejor. En el terreno deportivo se ha acertado con el cuerpo técnico y la configuración de la plantilla. Y los resultados están llegando. Todo lo que faltó la temporada pasada se está dando ahora. Hay un gran ambiente».

Y añadió que «el plantel de jugadores es fantástico. Con dos futbolistas por puesto, todos pueden ser titulares y una enorme calidad».

Así las cosas, el objetivo está claro. «Hay que pelear por el primer puesto que es el que aumenta las opciones de ascenso, pero todavía queda mucho trabajo. Lo que está claro es que se va en la dirección adecuada».

Clemente Cobo destacó, además, el fútbol que está destilando el bloque dirigido por Germán Crespo. «Hasta el día del Guadix, partido en el que se acabó perdiendo en casa, se firmó un gran fútbol. Probablemente hicimos el mejor partido hasta ahora. Pero el fútbol tiene estas cosas. Lo cierto es que ahora se respira una mayor cohesión y confianza en el grupo».

Por otro lado, la Federación de Peñas junto con la empresa Viajes Bitoxiria ha organizado un viaje para el partido de la jornada número 12 en el feudo del CD Torreperogil que se disputará el próximo 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas. El precio del autobús es de seis euros, cantidad a la que hay que sumar los diez de la entrada. La hora de salida está fijada para las 15:15 horas desde el Corte Inglés. Después el Real Jaén volverá a jugar en casa ante el CP Almería.

Los blancos se han impuesto en sus cuatro partidos de este mes de octubre y aspiran a firmar un pleno derrotando al Atlético Mancha Real en el duelo que tendrá lugar este sábado (18:00 horas) en el Nuevo La Victoria. Un mes fantástico que le permite soñar con asaltar un liderato que tiene a un solo punto.