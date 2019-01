Real Jaén La asignatura pendiente del Real Jaén Los jugadores blancos volverán a jugar en casa este próximo lunes ante el colista, el River Melilla. / JUANDE ORTIZ El club blanco solo ha logrado sumar 5 puntos de 15 ante los primeros clasificados | Pese a ser el segundo equipo más realizador del Grupo IX sus duelos ante los gallitos se saldan con cuatro tantos a favor y ocho encajados JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 3 enero 2019, 01:28

El bloque dirigido por Germán Crespo no acaba de dar su mejor versión cuando le toca medir sus fuerzas con los conjuntos llamados a pelear por los puestos de privilegio del Grupo IX. Cuando la exigencia es mayor el Real Jaén no está ofreciendo su mejor versión. Una circunstancia que plantea serias dudas sobre sus opciones en el futuro play off de ascenso a Segunda División B.

Los guarismos del Real Jaén destilan, en cifras generales, aroma de ascenso. Pero conviene ponerlos en su justa medida y observarlos bajo un prisma más exhaustivo. A un punto del liderato, ocupado por el CD El Palo, y con 43 tantos marcados (el segundo conjunto más realizador del grupo por detrás del Antequera de José Jesús Aybar) las cifras cambian si comparamos los duelos directos con los equipos que están peleando por los puestos de privilegio desde al arranque liguero.

Los pupilos dirigidos por Germán Crespo solo han sido capaces de sumar cinco de los quince puntos posibles en sus enfrentamientos directos ante CD El Palo, Linares Deportivo. Antequera CF y CF Motril. Así, no pudieron pasar del empate (1-1) en el Nuevo La Victoria ante el actual líder, se impusieron en la primera jornada por la mínima (1-0) al Linares Deportivo para caer el pasado domingo por idéntico resultado en Linarejos, sucumbieron de forma estrepitosa en El Maulí (4-0) y no pasaron del empate a dos en su visita a Motril.

Los números reflejan, además, que en estos encuentros los blancos solo han sido capaces de celebrar cuatro tantos, mientras que han recibido el doble (8).

A todo esto hay que añadir que la entidad jienense no ha decidido, todavía, restaurar sus derechos federativos, con lo que por ahora no puede reforzarse en el mercado invernal. Las bajas de Higinio Vilches y Migue Montes han quedado huérfanas. La del lateral zurdo parece menos prioritaria gracias a las buenas prestaciones que está ofreciendo Moha. Sin embargo, Antonio López es el único referente ofensivo del equipo.

Lo cierto es que los de la capital jienense tienen la segunda vuelta para maquillar estas estadísticas. Les tocará recibir en el coliseo blanco al CF Motril y rendir visita al campo del Palo en dos jornadas consecutivas, la 35 y 36.

El Real Jaén vuelve a la competición este lunes, 7 de enero, en un duelo en el que recibirá al River Melilla a partir de las 17:00 horas. Después le tocará rendir visita al Guadix y recibir en casa al CD Rincón, dos de los equipos que derrotaron a los blancos en la primera vuelta.