Real Jaén Armero: «Me encantaría regresar este domingo» Víctor Armero se abraza a Raúl García durante el partido ante el Martos CD. / JUANDE ORTIZ El jugador sexitano del Real Jaén ha superado la primera lesión importante de su carrera y espera entrar en la próxima convocatoria JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 15 noviembre 2018, 00:30

Víctor Armero está listo para regresar a la batalla. Recuperado de una lesión que le ha apartado cinco semanas de los terrenos de juego se ejercita, sin problemas, con el grupo. Su deseo es entrar en la convocatoria del duelo de este domingo y si el técnico lo estima oportuna recuperar sensaciones disputando algunos minutos.

El jugador empezó a ejercitarse la semana pasada «con algunas precauciones y ya estos días estoy plenamente integrado en el grupo, como uno más. Las sensaciones son muy buenas. No tengo molestias ni me noto nada raro».

Añade que «nunca me había lesionado. Solo cuando salí de juveniles tuve una pequeña rotura pero fue solo una semana parado. Así que ha sido la lesión más grave que he sufrido en toda mi carrera. No tenía sensaciones de algo similar para comparar y no tenía claro lo que tenía que sentir, pero ahora mismo estoy normal. Solamente me cuesta adaptarme un poco más a los entrenamientos porque llevo solo dos semanas trabajando».

El jugador se lesionó el pasado 7 de octubre durante el partido ante el Martos CD disputado en el Nuevo La Victoria.

El extremo sexitano se había ganado un puesto fijo en el once de Germán Crespo. Tras estar fuera de la convocatoria en el debut liguero en casa ante el Linares Deportivo, el extremo zurdo se había convertido en imprescindible en el esquema del técnico granadino.

Armero se realizó una ecografía que desveló, tal y como se temía el futbolista, una rotura de cuatro centímetros en el bíceps femoral. Las previsiones marcaban que estaría entre un mes y algo menos de dos meses de baja si no surgían complicaciones. Pero desde un primer momento, Armero, y los servicios médicos del Real Jaén, se mostraron optimistas ante la posibilidad de acortar esos plazos. «Ha sido un mes y una semana aproximadamente. He hecho todo lo posible por estar bien y mi cuerpo ha reaccionado a la perfección. Por eso estoy muy contento. Estuve trabajando por mi cuenta, fortaleciendo el isquiotibial, realizando los ejercicios que me mandaban y en el fisio, tanto al que tenemos en el equipo como con Víctor Castro que hay un convenio con ellos».

Así las cosas solo necesita recuperar el ritmo de competición perdido por este mes de inactividad.

Víctor Armero ha disputado seis partidos ligueros, cuatro de ellos como titular, para un total de 400 minutos. Además, ha firmado dos tantos. Goles a los que hay que sumar el que logró en la segunda eliminatoria de Copa del Rey en casa del Onteniente. Un contratiempo porque llegó cuando se encontraba destilando su mejor fútbol. Y en un partido en el que ya estaba todo resuelto. «Eso me dijo Germán, que le había dado rabia porque había pensado cambiarme. Pero son cosas que pasan, estamos expuestos a eso. Estaba jugando todo pero suelen venir en estas situaciones. Y mejor que vengan así porque si estás mal y te viene algo peor es muy complicado salir».

La afición blanca le ha trasladado múltiples muestras de cariño durante el tiempo que ha estado inactivo. «Muchas. Se han portado muy bien. Me han dicho que están deseando verme en la convocatoria. Y eso es de agradecer. Estoy entrenando para que llegue cuanto antes».

Armero es consciente de que será complicado volver a ganarse un hueco en el once titular. «Así es. El equipo está muy bien. Pero con trabajo y esfuerzo llegará otra oportunidad. Soy optimista, me encantaría entrar en la convocatoria, pero eso es algo que decide el entrenador. Mientras me sienta bien y el equipo gane me da igual. Llegará el momento porque tendré que disfrutar de algún minuto para recuperar sensaciones. Espero que sea el domingo por el partido que es, por las ganas que tengo pero si no es así será el siguiente, no pasa nada».

La enfermería blanca se ha quedado huérfana. «Estamos todos bien. Esperando que llegue el partido del domingo ante el Palo».

Un encuentro para el que Crespo «ya ha dado algunas pequeñas pautas. Todavía quedan entrenamientos y ver el vídeo para analizar los puntos fuertes y débiles del rival. Intentaremos que los tres puntos se queden en casa».

Al jugador granadino no le sorprende la dinámica positiva que está destilando el bloque paleño. «No porque me habían hablado muy bien de la gente que han firmado, de su entrenador y ya el año pasado lo hicieron bien. Con intensidad y las ganas les están saliendo las cosas y de ahí no bajan».

A tres puntos del liderato, el encuentro es una oportunidad de oro para hacerse, por vez primera en la temporada, con la primera posición de la tabla clasificatoria. «Cierto, muy buena. Tenemos muchas ganas y esperemos que se dé bien el partido».

Por último sobre el terreno de juego destaca que «hace tiempo que no lo he pisado pero sé que está en resiembra y en estas fechas es más complicado mantenerlo».