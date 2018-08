Real Jaén Aplazado el River Melilla-Real Jaén de la segunda jornada por la falta de billetes para viajar Armero renovó con el Real Jaén pese a contar con ofertas de superior categoría. / JUANDE ORTIZ El Melilla, que ha suspendido su primer partido en Loja, está de acuerdo con el club blanco y ahora se busca nueva fecha entre semana JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Martes, 21 agosto 2018, 02:03

El encuentro correspondiente a la segunda jornada liguera del Grupo IX entre el River Melilla y el Real Jaén no se disputará en la fecha prevista (el fin de semana del uno y dos de septiembre) ante la imposibilidad de encontrar billetes, tanto de avión como de barco, para viajar a la ciudad norte africana. Ambas entidades están de acuerdo en aplazar el partido y trabajan ahora en una nueva fecha, que deberá ser entre semana, para jugarlo.

Es una consecuencia de las dificultades de comunicación de Melilla con la península y de la demora por parte de la Federación a la hora de publicar el calendario. Salió a la luz el pasado 27 de julio, cuando varios clubes ya habían denunciado la complejidad de organizar un viaje a Melilla con tan poco margen para los equipos que les tocara jugar en las primeras jornadas ligueras.

Y así ha sido no solo para el Real Jaén. También para el propio Melilla que debía jugar en la primera jornada en Loja y ante la imposibilidad de encontrar billetes, de avión o barco, se ha visto obligado a solicitar la suspensión del encuentro que suponía su debut liguero.

La plantilla blanca se ejercita por las mañanas, los jugadores son considerados profesionales por lo que a los blancos les resultará más sencillo desplazarse entre semana a Melilla. Pero el daño habría sido mucho mayor de haber coincidido con cualquier otro bloque plagado de jugadores no profesionales y que tienen compromisos laborales.

Además, hay que destacar que los jienenses tienen un compromiso ya fijado para el 5 de septiembre, fecha en la que disputarán la primera ronda de la Copa del Rey en Talavera, por lo que no se podrá jugar el partido en esa semana.

Un nuevo despropósito del ente federativo, que se suma al hecho de que el grupo vuelva a contar en este curso liguero con 22 conjuntos, lo que suponen un total de 42 jornadas y obliga a colocar a cuatro entre semana. Circunstancia que ha motivado las quejas de muchos equipos que subrayan el carácter amateur de una competición que obligará a sus plantillas a un esfuerzo extra, en sus respectivos puestos de trabajo, para poder disputar esos cuatro encuentros.

Para las cuatro jornadas entre semana se ha buscado los días festivos, la primera se ha fijado el 12 de octubre (viernes), la segunda el jueves 1 de noviembre, la tercera el jueves 6 de diciembre y la última el jueves 28 de febrero, que tendrá un duelo destacado entre el Real Jaén y el Torredonjimeno.

El domingo, debut

Por otro lado, la plantilla y la afición cuentan los días para medirse al Linares en el coliseo blanco.

El jugador del Real Jaén, Víctor Armero, reconoce que han dejado «partidos con sensaciones raras ante rivales que supuestamente eran más flojos. Pero para eso está la pretemporada, para corregir errores. El domingo llega lo importante y ahí es donde tenemos que dar la cara».

Un ejemplo lo encontramos en el último encuentro disputado en Pozoblanco. «Fue muy igualado, ellos hicieron las cosas bien. Tuvimos unos 20 minutos regulares en los que encajamos dos goles, pero logramos rehacernos. En la segunda parte fue un descaro total de las colegiadas que querían que ganara el equipo local. No nos dejaron jugar tranquilos y nos marchamos con la sensación de no haber podido hacer lo que queríamos».

También el equipo ha firmado partidos muy serios y completos. «Curiosamente ante los conjuntos más fuertes como pasó ante el Granada B, el Granada CF, el Motril y la primera parte ante el Linares. Creo que el equipo cuando se esté jugando las cosas de verdad dará la cara».

Precisamente el club blanco debuta en casa en liga ante el Linares Deportivo este domingo a partir de las 20:00 horas. «No tendrá nada que ver. En la segunda mitad cometimos bastantes errores y eso fue lo que nos mató. Espero que sea un derbi sano y que se decante de nuestro lado. La primera jornada siempre hay que ganar y más ante un rival como el Linares. Es una motivación más».

Todos los jugadores están en perfectas condiciones físicas a excepción de Mario Martos, que sigue arrastrando molestias en el abductor. La plantilla trabajó ayer y hoy martes disfrutará de una jornada de descanso.

Armero añade que «estamos en los días previos a un clásico de rivalidad provincial. La gente nos anima por la calle. Estos partidos siempre hay que ganarlos».

La competencia es máxima en la parcela ancha del terreno de juego. «En todas los puestos hay dos jugadores muy buenos. El técnico es el que decidirá. Nuestro trabajo es entrenar y hacer las cosas bien».

En cuanto al estado del césped aclara que «si lo comparamos con la temporada pasada se encuentra muy bien».

A la hora de señalar rivales para luchar por el ascenso Armero se fija en «el Linares, Atlético Mancha Real y Antequera. Luego, durante la temporada, habrá equipos que darán la sorpresa como el Torredonjimeno que firmó una gran campaña». Y fija el objetivo en «ascender, sea como sea. Si es como primero mucho mejor. No hay medias tintas. Ascender y nada más».

Precisamente la principal motivación para renovar con el conjunto blanco está en «ascender. He tenido ofertas antes de firmar y después pero siempre he tenido claro que me quería quedar aquí. Proposiciones de Tercera y de superior categoría».

De esta forma, Víctor Manuel Armero Galindo (Almuñécar, 18-05-91) cumplirá su segunda temporada vistiendo de blanco. Aterrizó en el coliseo blanco procedente del Atlético Sanluqueño. Se trata de un jugador zurdo que puede jugar de extremo o mediapunta, dotado técnicamente y muy habilidoso en el uno contra uno y en las acciones a balón parado. Cuenta con una amplia experiencia en la categoría de bronce del fútbol nacional (150 partidos).

Víctor Armero ha disputado esta pasada temporada 41 partidos, 32 de ellos como titular, para un total de 2227 minutos. Ha marcado siete dianas.

Es un interior izquierdo, aunque se adapta muy bien a jugar a pierna cambiada. Puede actuar también de mediapunta, y posee gran disparo. Además, es un futbolista muy bueno a balón parado. Hace dos campañas estuvo en Segunda División B entre el Eldense y el Sanluqueño, con quien se enfrentó al conjunto blanco en el Estadio El Palmar. A pesar de su edad (27 años), también tiene experiencia en Tercera, donde hace tres campañas militó en el Arroyo, disputando 37 partidos y anotando 7 goles, que les valieron para ser terceros y jugar las eliminatorias de ascenso. Cuenta con una pierna izquierda de lujo.