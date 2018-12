Real Jaén Ángel de la Calzada: «Paré el penalti, pero detrás hay un intenso trabajo del grupo» El cancerbero jienense ha disputado todos los partidos menos uno en Liga. / BESTPHOTOSOCCER / REAL JAÉN El cancerbero del Real Jaén reconoce que durante la semana trabajan con vídeos los lanzamientos de penalti de los rivales JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 20 diciembre 2018, 01:14

La portería del Real Jaén está defendida por un ángel blanco. Ángel de la Calzada es el segundo jugador de la plantilla con más minutos ligueros disputados (1710) por los (1712) de Antonio López que es el único pelotero que ha hecho pleno de encuentros ligueros. Y el pasado domingo fue una pieza clave en el triunfo en un feudo complicado como el de Loja. «Estoy contento por poder estar devolviendo con trabajo y resultados en el campo la confianza del entrenador. Espero que siga siendo así. Está Ernestas que trabaja a fondo y seguro que tendrá minutos porque ha demostrado estar capacitado. Vine aquí buscando minutos después de la lesión del año pasado», explica el meta jienense.

Añade que «las sensaciones son muy buenas. El equipo ha ido de menos a más. Empezamos las primeras jornadas, quizás por estar inmersos en varias competiciones, con algunas dudas, nos costó encontrar nuestro juego pero conforme ha ido avanzando la primera vuelta dimos con nuestra identidad y creo que ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada».

Sobre el penalti que detuvo en el Medina Lauxa explica que «estudiamos todas las semanas en el vídeo del rival los lanzadores de penaltis. Tanto Óscar, segundo entrenador, como Antonio Marín, entrenador de porteros, es un trabajo en grupo. Yo tuve la suerte de hacer la parada pero es fruto de todo esto. Lo vimos tirar penaltis y Germán sabía que un porcentaje muy alto los lanzaba abiertos a ese lado».

Sobre las rotaciones comenta que «se trata de tener a todo el mundo metido. Por suerte todo el que está entrando lo interpreta bien. Era importante coger el mensaje desde el primer día y desarrollarlo independientemente de quien juegue. Eso da muchas variantes al entrenador y frescura al equipo».

Cierre de la primera vuelta

Del duelo de este sábado (16:30 horas) explica que «ya vamos perfilando el partido ante el Huétor Vega. En los próximos entrenamientos veremos algo de vídeo y haremos un trabajo más específico sobre el rival. La idea era jugar el sábado para tener algunos días de descanso. Entrenamos el mismo 24 y luego ya como una semana normal porque se trata de un partido importante y hemos decidido descansar solo el domingo».

Con todo, resulta complicado no pensar en el partido del domingo 30 en Linarejos. «Mentiría si dijera que no he pensado en el choque ante el Linares. Pero lo primero que dijo Germán esta semana fue eso. Para ganar el sábado lo primero que teníamos que hacer era olvidarnos del derbi y centrarnos en el partido ante el Huétor Vega. Y una vez conseguidos esos tres puntos lo que queramos. Esta semana máximo respeto al rival y a despedir la primera vuelta ganando».

De la marcha del grupo analiza que cree que «los tres de arriba estamos marcando la zona alta de la tabla. Nos hemos despegado del cuarto. El Palo y Linares cuentan con plantillas poderosas y están desplegando un buen juego. Creíamos que el Palo iba a dar un bajón pero está aguantando bastante bien. En principio somos tres equipos que apuntan a play off».

El equipo ya ha superado el registro de puntuación de la primera vuelta de la pasada temporada. «Los resultados están llegando y los números lo demuestran». Pueden terminar con 48, la cifra del Atlético Malagueño que al final logró el ascenso. «Era el equipo a batir. La situación actual habla del nivel tan alto que hay este año».

Ángel de la Calzada es de los que rompen una lanza a favor de la Federación. «Es cierto que se pueden mejorar muchas cosas, pero habiendo tantos equipos y grupos, con un play off que se debe jugar lo antes posible. Habrán hecho todo lo que está en su mano. Los días de Navidad sí es cierto que para los de fuera es un problema importante».

Y concluye asegurando que «la derrota en Antequera no se vivió con pesimismo. Tienes que perder alguno por estadística, pero el resultado fue demasiado abultado para lo que se vio en el terreno de juego. Resarcirse en Loja ante un rival que juega bien al fútbol te sube un punto de moral y viene bien para arrancar la segunda vuelta».