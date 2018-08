Ángel de la Calzada: «Hay que ganar al Linares para enganchar a la gente» El meta Ángel de la Calzada durante el duelo ante el Linares del pasado Trofeo del Olivo. :: juande ortiz El cancerbero del Real Jaén destaca el grupo que se ha formado esta temporada y subraya que «hay plantilla de sobra para disputar la Copa» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Viernes, 24 agosto 2018, 04:07

La portería del Real Jaén cuenta esta temporada con un 'ángel de la guarda' bajo palos. Un cancerbero jienense que destila cualidades, avaladas por su paso por las principales canteras del fútbol nacional, y que regresa a su casa para crecer y ascender con el equipo que lleva grabado en su corazón.

Ángel de la Calzada (Jaén, 2-9-94) habló ayer con IDEAL: «La pretemporada ha ido bien y este domingo nos toca la primera prueba de verdad. En líneas generales creo que ha ido bastante bien, aunque la mayoría de partidos no han sido ante rivales de nuestra misma categoría, pero cuando nos ha tocado medirnos a equipos de nuestra categoría el bloque ha dado la cara. Soy optimista, veo al equipo muy metido, mucha ilusión en los compañeros. Es un grupo nuevo pero nos hemos adaptado bastante bien a la idea del entrenador».

Salvo Mario Martos, que sigue lesionado con molestias en el abductor, el resto del grupo estará disponible para Germán Crespo de cara al partido de este domingo en el Nuevo La Victoria (20:00 horas) ante el Linares Deportivo.

El pasado jueves Ángel de la Calzada, junto a otros pesos pesados de la plantilla como Higinio, Dani Fragoso, Choco, Juanma Espinosa o Migue Montes, no entraron en la convocatoria del partido de octavos de final de la V Copa Presidente de la Diputación. «Los jugadores que no estábamos inscritos en el primer partido no podían estarlo en el segundo. No ha sido una decisión puramente técnica de cara al partido del domingo, estuvo obligada por este motivo al no inscribirnos la semana pasada debíamos seguir fuera», explica el cancerbero blanco.

En el encuentro copero estuvieron todos. «Vi al equipo bastante bien. Pero está claro que no tienes el punto de motivación necesaria, por la competición y el rival. Además, las dimensiones del campo no ayudaban, el jugarse entre semana, nos costó un poco mantener la línea durante todo el encuentro. Al final se sacó que es lo importante».

Al meta no le estorba la competición copera. «Tenemos una plantilla muy larga. 22 jugadores más otros 15 inscritos del juvenil. Hay gente de sobra y desde el club se nos ha transmitido que vayamos a por ella, sin ningún tipo de problema. Se puede ganar sin que se vea perjudicada la competición liguera o la Copa del Rey».

Debut ante el Linares

De este modo, todas las miradas están puestas en el encuentro de este domingo ante el eterno rival. «La afición es inteligente y sabe que el Trofeo del Olivo no tiene nada que ver con la Liga. La gente quiere que su equipo responda en la competición liguera. Lo del Trofeo del Olivo fue un accidente. La mayoría de los goles encajados fueron errores nuestros más que aciertos del Linares. La gente es inteligente y lo supo ver. Lo que quiere la afición blanca es que ganemos este fin de semana. Sería importante ganar no solo por los tres puntos, también para enganchar a la gente».

Ángel busca en la capital jienense la continuidad bajo palos que le ha faltado en las últimas campañas en los filiales. Por ahí se ha declinado, rechazando la posibilidad de jugar en Segunda B, a favor de la oferta blanca. El Real Jaén ha apostado por él para defender la portería jienense en el reto de recuperar la categoría de bronce del fútbol nacional. Aunque no tendrá nada sencillo hacerse con la titularidad. «Estoy muy contento, en casa, con la gente que me conoce, la familia, los amigos. En el equipo también. Con la idea de Germán asimilada desde el primer día y con todos los compañeros genial. Hay un gran grupo y eso es muy importante».

Interrogado por el estado del césped subraya que «me lo esperaba peor. Estamos trabajando en el estadio y se está cuidando mucho. A medida que se acerca la liga va mejorando».

El once que debutará en liga es un misterio para todos. «Germán no da pistas, se ha visto en pretemporada donde ni en el Trofeo del Olivo quiso sacar un equipo titular. Siempre ha sacado dos equipos en cada parte. Y en los entrenamientos igual, no da petos para distinguir. Hace ejercicios con equipos parejos y la convocatoria la conoceremos sobre la marcha».

En cuanto a su relación con Ernestas Juskevicius, una de las sorpresas agradables de la temporada, señala que «se buscaba que hubiera competencia en todos los puestos y eso es algo que me viene bien. Tener un compañero que apriete hace que tú también des el máximo».

De la Calzada es un portero joven, en septiembre cumple 24 años, y con una enorme proyección. Ha pasado por la cantera del Betis, del Sevilla y del Real Madrid, donde llegó en categoría cadete y generó grandes expectativas. Fue internacional Sub-16 (precisamente estando en el Real Madrid) y Sub-17. Mide 1,91 metros y fue campeón de España con el Sevilla juvenil.