Real Jaén Álvaro Ocaña: «Tenía decidido desde hace meses que aceptaría una oferta del Real Jaén Miguel Segovia, Álvaro Ocaña y Salvador Márquez, ayer en la sala de prensa del club blanco. / BESTPHOTOSOCCER / REAL JAÉN El nuevo jugador blanco destacó en su presentación «la enorme calidad y la competitividad que hay en la plantilla» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 18 enero 2019, 01:04

El Real Jaén sigue dando pasos de cara a consolidar un proyecto con el que salir del pozo de la Tercera División. Ayer la entidad presentó a su última incorporación, el lateral zurdo Álvaro Ocaña.

El Real Jaén tenía los derechos federativos suspendidos. «El 15 de enero llegó la transferencia y al día siguiente la Federación levantó esta suspensión que pesaba sobre el club», explicó el portavoz de la entidad Miguel Segovia quien añadió que «la entidad está realizando un gran esfuerzo económico para reforzar la plantilla blanca».

El nuevo jugador blanco fue presentado por Salvador Márquez que destacó su capacidad para asistir y su facilidad para desbordar en el uno contra uno. Firma hasta final de temporada por el Real Jaén. No habría problema administrativo para que entrara en la convocatoria de esta semana.

«Quiero agradecer la bienvenida que me han brindado todos», fueron sus primeras palabras como nuevo jugador blanco. «Vengo con mucha ilusión, con un proyecto precioso y a un club histórico. Espero poder conseguir los objetivos marcados hasta final de año».

El lateral zurdo reconoció que «llevaban unos meses hablando conmigo. Debido a los problemas que había en Écija tenía decidido que si el Real Jaén me llamaba en Navidad ficharía aquí. Me daba igual que se solucionaran los problemas económicos, la decisión estaba tomada. Quería ayudar al Écija que está pasando por un mal momento. Le tengo estima porque me dio la oportunidad de debutar en Segunda B con 20 años».

Y sobre sus nuevos compañeros señaló que «he coincidido con alguno y ya me conocen. Saben lo que puedo aportar. Por trabajo no va a quedar».

Se definió como «un jugador trabajador y polivalente. Puedo actuar en las dos posiciones de banda. Con llegada y profundo, me gusta la filosofía de Germán Crespo de mandar con el balón y proponer con él. Y de generar superioridades por fuera y por dentro».

Ya ha participado en dos sesiones de trabajo. «He podido observar que hay mucha calidad y que habrá mucha competitividad por hacerse con un puesto. Espero que sana, estoy convencido. La competencia servirá para subir el nivel del equipo».

Objetivo del entrenador

También compareció en rueda de prensa el entrenador Germán Crespo, quien reconoció que lo seguía desde hace mucho tiempo. «Desde su etapa en El Ejido y en temporadas anteriores lo tenía visto. Sus condiciones son las idóneas para este equipo. Ya en pretemporada existió la posibilidad de que viniese pero El Ejido tomó la decisión tarde y ya teníamos ese puesto cerrado. Ahora se ha presentado la oportunidad y la hemos aprovechado. Nos vendrá muy bien».

El entrenador blanco añadió que «es un puesto que teníamos libre, no quiere decir que no estuviera bien cubierta esa posición. Hemos adaptado a Moha a esa posición pero se configuró una plantilla con dos jugadores por puesto y esa es la idea que vamos a seguir desarrollando. Moha también puede jugar de extremo, ya lo hizo ante el Melilla y el Atarfe. Álvaro Ocaña también puede actuar de extremo. Y eso es lo que buscamos».

Interrogado por la posibilidad de que se produzcan salidas explicó que «a los jugadores les he transmitido un mensaje de tranquilidad. No puede ser que se hable de que habrá salidas, porque crea incertidumbre de cara al partido ante el Rincón. Les he dicho que estoy muy contento con los 20 que he tenido disponibles estos meses. Son los que nos han llevado al liderato. Habrá jugadores que pueden creer que no tendrán minutos, no digo que sea el caso, porque con los que he hablado están todos muy concentrados. El trabajo de esta semana está siendo muy bueno».