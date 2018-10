Real Jaén La afición blanca, fiel a sus colores Aficionados jienenses que se desplazaron a Vélez en el viaje organizado. / BESTPHOTOSHOCCER/REAL JAÉN El conjunto de Germán Crespo afronta otra semana con doble partido, el jueves la final de la Copa Diputación en Ibros y el domingo ante el Martos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 2 octubre 2018, 01:12

El cariño no se negocia y mucho menos cuando se trata del equipo que llevas grabado a fuego en unos corazones que laten en blanco y morado. Los aficionados del Real Jaén están alentando en cada desplazamiento a los pupilos dirigidos por Germán Crespo en los viajes organizados. Otros lo hacen también en sus vehículos particulares, como el Grupo Viajero, que nunca fallan.

La afición de un gran club se distingue por estar siempre ahí. Dando calor cuando menos se merece porque será cuando el equipo más lo necesite.

IDEAL ha querido tomarles el pulso. En unos momentos agitados en los que algunas voces ya irradian pesimismo a raudales. El Real Jaén tiene en su casillero 10 puntos, los mismos que en la jornada seis del pasado curso liguero, y no hay que olvidar que entonces pese a que también se ganó en la jornada siete, la entidad acabó destituyendo a David Rojas Valenciano.

Antonio Muñoz fue uno de los aficionados del Real Jaén que viajó el pasado domingo a Vélez. «El Real Jaén tiene mucha calidad pero hay que tener claro que los partidos no se ganan únicamente con calidad, hay que ponerse el mono de trabajo. No concretaron las oportunidades y cuando marcaron se relajaron un poco. Tenían que haber seguido igual. Hay que ir a dejar el partido resuelto y tienen calidad para haberlo solventado con dos o tres goles de diferencia».

Voz autorizada, con 66 años y «aficionado de toda la vida», señala que «hasta ahora el dominio no se está traduciendo en goles».

Y añade que «el que tiene el sentimiento lo tiene, me gusta mucho el fútbol pero solo me tira de esta forma el Real Jaén».

Este equipo tiene mucho margen de mejora, pero hay que darle tiempo para que se asiente. Sobre la plantilla destaca que «este equipo se ha confeccionado para ascender y la sensación que transmite es que se puede conseguir. Le costará porque ellos se consideran superiores y hasta ahora no ha sido así. Pero hay que darles tiempo. No ponerse nerviosos. Lo hablamos durante el viaje. Están en el buen camino. Lo que pasa es que la gente pensaba que este equipo iba a ser primero desde el principio. Que los partidos se iban a ganar con el nombre y no es así». Destaca que «a los jugadores no se les puede negar nada. Se dejan la piel desde el principio. Tengo toda la confianza en ellos».

Los rivales del Real Jaén renuncian descaradamente al ataque. Priorizan orden táctico atrás, acumulando hombres por detrás del esférico, para intentar asestar un golpe mortal a la contra. Además, el equipo sufre en campos pequeños en las acciones a balón parado.

El equipo descansó ayer y hoy vuelve a ejercitarse con vistas al partido de este jueves en Ibros. Real Jaén y CD Tugia Juego Limpio (Primera División Andaluza) jugarán a partir de las 20:45 horas por hacerse con la V Copa Presidente Diputación de Fútbol y relevar en el palmares al CD Torreperogil que el año pasado se impuso 2-1 al Villargordo en la final.

Viaje organizado a Ibros

La Federación de Peñas del Real Jaén ha anunciado que organizará un viaje para que el bloque dirigido por Germán Crespo esté arropado en Ibros. La hora de salida será a las 19: desde el Corte Inglés y el precio es de siete euros, el viaje, a los que hay que sumar los cinco de la entrada.

Y por otro lado, el domingo la liga regresa al Nuevo La Victoria con el Martos de Paco Sutil como rival. El partido se jugará a partir de las 18:30 horas. «Otro encuentro en el que no te puedes confiar. Ya el año pasado el Martos nos dio aquí un repaso y nos costó ganar. Aquí en Jaén se deben ganar los partidos con solvencia».

Antonio subraya que «en ningún momento se percibe cansancio físico en los jugadores. Transmiten ilusión. Y finaliza destacando que «en Vélez nos sorprendió a todos que no jugara Rentero porque se había ganado el puesto sustituyendo a Higinio. Fran es otro que debería estar jugando de titular. Pero lo importante es que al equipo lo veo bien y no hay que alarmarse».