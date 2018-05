Real Jaén Zurdo: «La eliminatoria con el Real Jaén está al 50%, se decidirá por detalles» José Manuel Muñoz 'Zurdo', en un partido de esta temporada. / UD SOCUÉLLAMOS El lateral izquierdo del Socuéllamos, que militó en el conjunto blanco en la temporada 2010-2011 ha firmado cuatro dianas, todas ellas de falta JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 16 mayo 2018, 01:24

José Manuel Muñoz, conocido futbolísticamente como Zurdo, conoce perfectamente la casa blanca. El lateral izquierdo del Socuéllamos militó en el Real Jaén en la convulsa 2010-2011, junto a otros ilustres como José Mari, Toledo, Fran Machado o Carlos. Natural de Arcos de la Frontera se formó en los escalafones inferiores del club amarillo, con quien debutó en el primer equipo y logró ascender a Segunda A. Tras pasar por clubes como el Extremadura, Portuense, Balona, Écija, Real Jaén, Albacete y Cartagena firmó hace cuatro temporadas en el Socuéllamos que acababa de ascender a la categoría de bronce del fútbol nacional.

«El lunes vimos el sorteo con todo el equipo, faltaba por salir el Real Jaén junto a alguno de los filiales y dije seguro que nos toca. Fue una alegría porque nos medimos a un rival histórico y por el año que pasé allí». En el Real Jaén disputó 37 partidos, con 3302 minutos y firmó cuatro goles, en una temporada en la que el conjunto blanco finalizó octavo. Aunque «fue un año complicado en lo institucional. Pero si en lo deportivo hubiera durado cinco jornadas más Manolo Herrero nos hubiera metido en play off. Lo recuerdo vendiendo papeletas, recogiendo dinero de la afición, lo pasamos mal, pero el grupo humano era increíble».

De la afición destaca que «siempre me trataron muy bien y creo que hice buenos partidos. Volví una vez con el Albacete y me recibieron con cariño. La gente cuando lo pasamos mal nos ayudó mucho y eso no se olvida. Incluso nos llegaron a llevar comida y eso hay que valorarlo».

De esta eliminatoria destaca que «nos enfrentamos dos equipos parecidos. El Real Jaén tiene pocos goles en su contra y nosotros hemos sido uno de los bloques que menos hemos encajado, aunque sí es verdad que hemos metido más. Será una eliminatoria al 50% que se decidirá por detalles. Estoy encantado de volver a visitar un campo como La Victoria donde espero que haya más de cinco mil personas y se viva un gran ambiente». El conjunto de Ciudad Real, fundado en 1924, ha sido tercero en el grupo XVIII, con 19 victorias, 14 empates y solo 5 derrotas. Ha marcado 80 goles y encajado 34. El equipo jienense ha conseguido 82 puntos, 58 goles a favor y 29 en contra, siendo el equipo menos goleado de su grupo.

En cuanto al orden de la eliminatoria, Zurdo subraya que «casi todos los entrenadores quieren disputar la vuelta en su casa porque si firmas un buen resultado siempre tienes el segundo partido para sacar un buen resultado ante tu afición. Aunque también hay técnicos que dicen que con un cero a cero en casa luego tienes más opciones por el valor doble de los goles».

Añade que aterrizó en Socuéllamos «casi de rebote, firmé el último día del mercado y llevaba tres años muy contento en Segunda B. Decidí seguir en Tercera como un reto pese a que tenía alguna oferta. Mi familia está muy feliz aquí y me lo tomé como un desafío para retornar al Socuéllamos a donde se merece. Hay un gran ambiente de fútbol y la verdad es que se merece tener un equipo en Segunda B». Unas 1500 personas suelen acudir al estadio en los partidos ligueros, cifra que supera los 2000 cuando se trata de un derbi.

Mensaje para Montes

Del Real Jaén conoce a «Migue Montes que estuvo aquí el primer año en Segunda B. Y también a Mario Martos que cuando yo estaba en Jaén entrenaba con nosotros. De los demás a Víctor Armero un poco de oídas». Reconoce que cruzará mensajes con Montes. «Durante la semana le mandaré algún mensaje de broma para que se relaje y que no nos marque a nosotros, lo normal entre amigos».

Zurdo es un fijo en el once del Socuéllamos. «Siempre he contado para el once con todos los entrenadores y este año he marcado cuatro goles de falta, además de dar cinco asistencias. Nos han lastrado los empates en casa, lo que nos ha imposibilitado haber estado un poco más arriba en la tabla». Ya en la capital del Santo Reino destacó por su precisión a la hora de lanzar las faltas. «Lo cierto es que no las tiro yo siempre, tengo varios compañeros que son buenos lanzadores. Pero es cierto que si hay una al borde del área por mi zona la tiraré».

Zurdo no quiere desvelar muchos detalles sobre el Socuéllamos que se verá este domingo (19:15 horas) en el Nuevo La Victoria. «Nuestro campo es pequeño y todos los equipos juegan de forma parecida. Segundas jugadas y balones largos. Sobre nuestra idea de juego para La Victoria el técnico todavía no nos ha dicho nada».

Andrés García Tébar es albaceteño y conoce a la perfección el Grupo XVIII. «Lo conozco de haberme enfrentado a él y de haber venido por aquí a vernos. A la hora de realizar el análisis del rival seguro que le resulta más fácil. Además es un entrenador muy meticuloso y podrá llamar a muchas personas para que le pasen informes».

Para finalizar, sobre si celebraría un gol ante los blancos explica que «no lo he pensado, por respeto y por el año que pasé allí creo que no, pero también me acuerdo de un partido en Albacete que marqué gol al Real Jaén y lo celebré porque hubo tres o cuatro aficionados que me insultaron tildándome de pesetero. De todas formas en Jaén me han tratado muy bien y en el caso de tener la suerte de marcar no creo que lo celebrara».

Por otro lado, ya se conoce también el colegiado que repartirá justicia en el partido. Será el madrileño José Luis Rodríguez.