Vitu: «Ante mi afición sí celebraría un gol»

Vitu, en el centro de la imagen, durante el partido de esta temporada ante el CD El Palo. / JUANCAMARTOS El delantero del Mancha Real, que la pasada temporada militó en el Real Jaén, ha firmado 18 dianas, tres con los verdes

Javier Vitutia Jerez 'Vitu' (Jaén, 1987) es un ariete que ha recuperado la ilusión esta temporada, primero en el Martos CD y después en el conjunto verde. Curiosamente con el bloque de la Ciudad de la Peña le endosó al Atlético Mancha Real, en La Juventud, tres tantos para la victoria del conjunto marteño (3-4) en la jornada cinco. Pero ahora pelea y aporta su olfato goleador para que el equipo dirigido por Manuel Moreno 'Rizos' dispute el play off de ascenso a Segunda División B. 18 tantos, tres de ellos de penalti, ha firmado esta temporada, tres con el Mancha Real. Incluso llegó a liderar la tabla de artilleros de Grupo IX pero una lesión le privó de la necesaria continuidad.

La plantilla verde solo ha descansado este pasado martes. Son conscientes de la importancia del duelo de este domingo (12:00 horas) en el municipal de La Juventud ante el Real Jaén.

«He estado en la mayoría de equipos que han militado en Tercera División -dijo-. En el Real Jaén, Mancha Real, Martos y Linares. Cuando te enfrentas a ellos son partidos especiales y más si es un Real Jaén que encabeza la provincia. Esperemos que la gente pueda disfrutar y nos llevemos los tres puntos en juego». Curiosamente ha marcado este campaña a todos los bloques jienenses excepto al Torredonjimeno, al que no se ha medido, y a los blancos. «Este año están saliendo las cosas bien y espero que sigan así», matizó. En caso de marcar, ante su afición sí celebraría el gol. «Distinto sería en el Nuevo La Victoria donde por respeto no lo haría, pero en Mancha Real sí lo haría porque lo contrario sería no respetar a la que es ahora mi afición».

Ya ha dejado completamente atrás las molestias que sufrió en diciembre. «Una entrada muy dura me provocó un esguince que me ha dado más problemas de los esperados. He estado todo este tiempo sin jugar, disputando solo dos partidos, pero la semana pasada ya pude jugar en Antequera todo el tiempo y espero poder ayudar en este tramo final al equipo».

El Mancha Real llega a este derbi «muy bien». «El equipo se dejó muchos puntos en la primera vuelta, pero ahora los números dicen que somos el mejor conjunto de la segunda vuelta, con solo una derrota. Ojalá podamos conseguir los tres puntos ante el Real Jaén porque es una de las últimas opciones para engancharnos al play off», recordó.

Tras una aciaga pasada temporada en el Real Jaén Vitu llegó a plantearse colgar las botas. «Terminé muy mal físicamente porque estuve jugando casi todos los partidos con unos graves problemas físicos en el talón que no me dejaban correr. Pero durante el verano estuve trabajando con un fisio para ver si podían remitir y al final me llamó el Martos y empecé con ellos. Desaparecieron las molestias y ahí están los números».

Del Real Jaén subrayó que «muy mal se le tendría que dar para no jugar el play off. Tienen un colchón de puntos muy importante, podrían perder hasta dos partidos. Nosotros no. Necesitamos sumar de tres en tres o no tendríamos opciones». Añadió que es el «el equipo a batir del grupo y vienen en una dinámica ascendente».

Vitu destacó que el Mancha Real «tiene que estar más adaptado al feudo verde porque es donde entrenamos. Pero somos un conjunto con una propuesta diferente a las condiciones de este terreno de juego, por lo que creo que nos perjudica hasta más que al Real Jaén. Somos un equipo de mucho toque, muy vertical y con gente rápida».

La plantilla está toda al completo a excepción de Andoni que se rompió el radio de la mano y se encuentra de baja.

Vitu firmó en el Atlético Mancha Real por lo que resta de esta temporada y una más.