REAL JAÉN Valenciano: «En el último mes y medio hemos tenido que reducir mucho el presupuesto» Hoy se cumple un mes de la presentación oficial de Valenciano como nuevo técnico del Real Jaén. :: J. a. g. La reducción provocará que el Real Jaén empiece la pretemporada más tarde y «podríamos haberle dado un salto de calidad a la plantilla» JOSÉ A. GUTIÉRREZ jaén. Jueves, 22 junio 2017, 01:43

Nadie dijo que el camino sería fácil. El técnico del Real Jaén, David Rojas 'Valenciano' valoró ayer para IDEAL las dificultades que están encontrando a la hora de confeccionar la plantilla. La principal es que en el último mes y medio la dirección deportiva ha visto reducido, de forma considerable, el presupuesto destinado a la contratación de los jugadores. Además, el retraso a la hora de solucionar las denuncias ante AFE también está poniendo obstáculos en las negociaciones con los futbolistas que interesan.

«El presupuesto es orientativo. Pero sí tenemos algo más cercano a la realidad. Porque cuando empezamos hace un mes y medio estábamos en unas cantidades que ni por asomo se van a llegar, porque son muchos los problemas que hay en la entidad. El presupuesto se ha visto reducido por la realidad. El equipo se hará en función al presupuesto que haya y el aficionado lo sabrá en todo momento, nadie irá engañado», explicaba ayer el técnico del conjunto blanco.

Valenciano añadió que «esto está dificultando a la dirección deportiva la confección de la plantilla porque nos estamos poniendo en contacto con jugadores que están alargando las negociaciones por el tema del pago. Es algo lógico y nos está perjudicando».

«Que la gente tenga claro que el equipo va a competir en Tercera División»

El entrenador del Real Jaén no quiere hablar de cantidades, pero pone un ejemplo bastante ilustrativo. «El presupuesto se ha reducido considerablemente, con ese dinero podríamos darle un salto de calidad a la plantilla».

No se empezará el 17

Incluso, para ahorrar, se empezará la pretemporada más tarde de lo que se había anunciado. «Al final, el 17 no arrancaremos la pretemporada, porque contemplábamos un dinero y será menos, no queremos hacerlo público todavía pero hay que reducir gastos. Probablemente sea una semana más tarde».

De esta forma, también «se ha descartado entrenar por la mañana porque a un jugador que va a cobrar 500 ó 600 euros no puedo decirle de entrenar por la mañana. El club entendía que habría gente que no iba a denunciar y no ha sido así, hemos tenido que reestructurar el presupuesto. Eso esta generando incertidumbre. Ellos no se quieren hipotecar desde el primer momento que es lo que ha pasado en otras etapas. Si hacemos muchos socios y sobra dinero se reforzará en diciembre si el equipo lo necesita».

Con todo, Valenciano lanza un rotundo mensaje de optimismo: «Que la gente tenga claro que el equipo va a competir en Tercera División».

También están barajando la oferta realizada por «un socio de las peñas que tiene un hotel y se ha ofrecido a que vayamos allí unos días. Lo estamos estudiando por hacer convivencia, porque la plantilla será nueva y todo lo que sea compartir días juntos viene bien».

En la entidad jienense tienen asumido que no tendrán «el presupuesto más alto del grupo. Si se mantiene el Atlético Malagueño (millón y medio de euros la pasada campaña) ellos marcarán el techo. Nuestro presupuesto será parecido al de equipos como Linares, Mancha Real, Motril o Antequera. Los filiales y Huétor Tájar van a meter mucho dinero. Antequera si sigue José allí será también un presupuesto elevado. Habrá siete u ocho igualados y dos que tendrán algo más de ventaja».

En cuanto a la confección de la plantilla, Valenciano reconoce que «hay gente apalabrada, pero por respeto a los que no han cobrado no se puede hacer público. Tenemos cosas cerradas y otras muy avanzadas, pero sería una falta de respeto hacia el trabajador que no ha cobrado hacerlo público. Por eso tenemos muchas ganas de cerrar una etapa negativa y empezar a hablar de fútbol. Estamos cansados de historias negativas».

Hablando de nombres concretos, «con Nando tenemos que sentarnos y con Ordóñez estamos esperando que conteste el representante. Con Santi no se ha vuelto a hablar. Está en su derecho de pedir ficha profesional, pero eso es inviable, porque se te van 600 euros que es lo que estamos ofreciendo. Además, tiene un caché muy alto. El Real Jaén, a día de hoy, no puede soportar esas cantidades, no sé si en un futuro con la ampliación se podrá. Toca ser realistas. Con Álex Carmona hubo contactos pero está esperando cosas de Segunda B. Y Sutil es uno de los nombres que se ha barajado pero a día de hoy tenemos otras opciones, si no se cumplen podría ser una alternativa».

Cantera blanca

Valenciano confirma que «el Real Jaén B no saldrá y estamos valorando los jugadores que pueden servirnos porque si queremos tener un proyecto de cantera debe haber jugadores de la casa. También con los juveniles».

Y explica cómo queda el organigrama de la cantera. «Yo seré el director de la cantera. Pero voy a delegar en el coordinador que será David Oya y David Vidal entrenará al juvenil. Queremos que la cantera tenga peso en el primer equipo. David Oya coordinará el fútbol base, un chaval capacitado. El proyecto no es para salir de la situación es un trabajo de futuro».

Preguntado por la polémica suscitada por el supuesto acuerdo con el Torredelcampo, aclaró que «hubo un malentendido. Vino Pedro López a pedirnos un jugador del Real Jaén B y como el equipo no va a salir le contesté que no habría problema. Daremos facilidades de salida a los chavales para que encuentren equipo. Después me ofreció un tipo de colaboración y le dije que queremos ser un club cercano pero eso tiene que valorarlo la entidad, de ahí a que existiera un contrato de colaboración no hay nada. Pondremos las cosas fáciles pero a todos los que vengan a preguntar por los chavales. Mateo del Martos B también me ha preguntado por algunos jugadores».

En cuanto a la pretemporada se ha cerrado jugar «ante el Villargordo, Córdoba B y Atlético Porcuna. El Trofeo del Olivo queremos volver a la tradición. Las conversaciones están muy avanzadas con el Atlético de Madrid. No sabemos si será el primer equipo con muchos canteranos o el b. Además, después quieren hacer un concierto. También se está estudiando la opción de jugar un triangular o cuadrangular con equipos de la provincia».

Sobre el posible interés en Rosales, aseguró que «a día de hoy no hemos contactado con él. Posiblemente estará en nuestra órbita, si no sale lo que estamos intentando puede ser». Y destacó que «tenemos que gastarnos el dinero en gol. El equipo debe volver a tener gol».