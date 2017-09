Real Jaén Valenciano podría perder a uno de sus cinco 'intocables' El técnico del Real Jaén, David Rojas 'Valenciano' ayer en rueda de prensa. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ Rubén Peces, central que es uno de los cinco peloteros que han jugado todos los minutos ligueros, podría abandonar el club la próxima semana JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 16 septiembre 2017, 00:53

Era un riesgo conocido por la dirección deportiva del club blanco que se dilucidará la próxima semana. Rubén Peces podría verse obligado a abandonar la disciplina del Real Jaén debido a su presencia en una bolsa de maestros perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. «Es cierto, la próxima semana conoceré mi destino. Si es en Jaén o cerca de la capital jienense no habrá problema para compatibilizar mi trabajo con el Real Jaén, pero si es en otra provincia no podré seguir en la disciplina del club blanco», explicaba ayer a IDEAL el central.

Rubén Peces es uno de los hombres de confianza de David Rojas 'Valenciano'. De esta forma es uno de los cinco jugadores que han disputado todos minutos (450) de las cinco jornadas ligueras junto a Emilio Muñoz, Jonathan Rivera, Juanlu y Nando Copete.

Curiosamente el jugador ya vivió la temporada pasada una situación similar en el Atlético Mancha Real. En el mes de enero se vio obligado a abandonar la entidad verde para irse a trabajar como maestro a Écija. En un principio, al tratarse de una sustitución de sólo un mes, el Mancha Real no le dio la baja pensando en recuperarlo a mediados de febrero, pero después acabó enlazando otras sustituciones.

Peces asegura que «la situación es de incertidumbre. Estoy bien colocado para acabar trabajando en Jaén pero también puedo acabar en alguna provincia limítrofe. Está todo al cincuenta por ciento». Lo único cierto es que la próxima semana conocerá su destino y con él parte del futuro de la defensa del Real Jaén.

Por otro lado, el técnico del Real Jaén compareció ayer en rueda de prensa para analizar la actualidad blanca y el próximo duelo de su equipo ante el Torremolinos (domingo en el Nuevo La Victoria, a partir de las 18:30 horas y con nuevas ofertas gastronómicas en el ya tradicional 'tercer tiempo'). «Ahora tenemos dos partidos en casa, en los que primero vamos a pensar en el Torremolinos y después de una derrota fuera de casa tenemos que hacernos fuertes en nuestro estadio y vamos a trabajar para afrontar este primer encuentro con garantías. El Torremolinos lo conozco porque el año pasado en Villacarrillo me enfrenté a ellos, mantienen el 85% de la plantilla han pasado por muchos problemas institucionales pero en cinco jornadas ya han cosechado resultados destacados y aquí en Jaén no nos lo pondrán nada fácil. Tenemos que ganar y agradar y esa es la intención del equipo».

Valenciano añadió que «hay que ganar en casa pero también hay que hacerlo fuera. El otro día en Antequera fue un poco circunstancial, no hay que quitarle mérito al Antequera pero sí que el equipo no va a cambiar cuando vayamos fuera de casa salvo que el contexto sea diferente. En Antequera en un campo como el nuestro no se ganó, pensamos en Torremolinos, la semana que viene de nuevo en casa ante el Loja y está claro que buscamos ganar».

Sin gol

El entrenador del Real Jaén sigue sin mostrarse preocupado por la falta de gol de su equipo. Cuatro en cinco jornadas y sólo dos en acción de juego. «El otro día se generaron ocasiones, no se están haciendo muchos goles, esperemos que ante el Torremolinos se consiga más de un gol pero no me preocupa porque se están generando ocasiones, otra cosa es que no se generasen entonces me preocuparía más».

Después de las rotaciones del pasado miércoles en El Maulí posiblemente «se vuelva al once tipo. La intención el otro día era porque en una semana tiene que haber cambios. La gente está entrenando bien, compitiendo bien y vamos a intentar que esos futbolistas estén en el once pero lo que está claro es que queremos sacar un once competitivo y por suerte esta semana recuperamos a Pico y vamos a ver que es lo que formamos esta semana. Tenemos 21 futbolistas, salvo tres o cuatro equipos en la categoría es un lujo que nos podamos permitir eso. Quizás en este inicio de temporada no se va a notar, pero cuando aparezcan lesiones y sanciones ahí se van a imponer las plantillas grandes como la nuestra».

Sobre la presencia de Vera explicó que «ayer firmó un documento y estamos pendientes de que la Federación valide su ficha. Pasará como con Migue Montes y Dani Fragoso, el chaval viene de tener una ficha profesional y pasar a ficha de aficionado tiene un trámite diferente, si se valida estará disponible para el partido. Después valoraremos su participación porque hay jugadores que se quedaron fuera esta semana. Se dio descanso el jueves y no sé en qué condiciones me van a llegar los futbolistas, en base a eso y a cómo queremos preparar el partido ante el rival que tenemos tomaremos decisiones». Esta redacción pudo confirmar por la tarde que el club había podido validar su ficha, por lo que el extremo sub 23 podría ser alineado el domingo ante el Juventud de Torremolinos si Valenciano lo estima oportuno.

Sobre la preocupación que manifiesta cierto sector de la afición blanca por los resultados reconoció que la nota, «pero no me preocupa. No hay que sacar las cosas de contexto estamos a cuatro puntos del objetivo nuestro que es jugar play off de ascenso y como dije para el partido del miércoles, independientemente del resultado llevaremos seis jornadas, entiendo que somos el Real Jaén que tenemos que ser ambiciosos y lo somos, pero esto es fútbol y Torremolinos no viene a ser una perita en dulce que nos pondrá las cosas fáciles».

En su análisis de la competición en este inicio liguero destacó que el «Malagueño ha ganado cinco de cinco pero no se ha medido aún a los famosos que van a estar arriba, nosotros nos hemos enfrentado ya al Palo y Antequera, dos equipos que estarán arriba. Esto va por rachas hay gente que empieza muy fuerte y luego ..., lo que tenemos que conseguir es esa regularidad que necesitamos para estar arriba. Este fin de semana y si ganamos al Loja nos meteremos entre los cinco primeros por lo que no creo que haya que sacar las cosas de contexto. Entiendo a la gente porque somos el Real Jaén y la exigencia estará todo el año. Por la parte que me corresponde voy a estar tranquilo se dé el resultado que se dé porque el trabajo se está haciendo bien. Y tarde o temprano, esperemos que temprano, llegarán los resultados».

Para finalizar reconoció que espera «más de los futbolistas porque sé que me van a dar más. El futbolista todavía está creciendo, pero defraudarme a día de hoy nadie porque son jugadores que yo he elegido, por lo que estoy muy contento con ellos. Habrá futbolistas que van a jugar más, otros menos pero esto es la ley del fútbol».