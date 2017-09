Real Jaén 'Valenciano': «La gente cree que vamos a pasearnos en Melilla y no será así» El técnico del Real Jaén aseguró ayer en rueda de prensa que no podrá contar ni con Cervera ni con Pico, ambos por lesión. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El técnico del Real Jaén reconoció que no había excusas por la eliminación en Copa, «pero hay que ser realistas, priorizamos la Liga» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 1 septiembre 2017, 02:40

El Real Jaén viaja a Melilla con la intención de sumar los tres puntos en juego: «Este año lo tenemos muy claro. En todos los desplazamientos que tengamos fuera de casa nuestra intención va a ser sumar los tres puntos. Y no cabe duda de que vamos a ir con toda la intención a Melilla». Así de contundente se mostró ayer el técnico del Real Jaén, David Rojas 'Valenciano' en rueda de prensa.

Añadió que «el equipo está muy tranquilo». «Cuando empiezas una temporada nueva tienes la incertidumbre de sumar la primera victoria cuanto antes. Por suerte fue esta semana y han sido unos días de trabajo muy tranquilos, preparando el difícil compromiso que tendremos este sábado en Melilla», añadió.

'Valenciano' estuvo presenciando el partido de la semana pasada en Antequera, que acabó con triunfo de los de José Jesús Aybar por un contundente siete a uno al Melilla. «El Antequera fue totalmente superior pero en su casa cambiará el contexto y será un encuentro difícil. Si hacemos las cosas bien, tenemos que cometer pocos errores, yo creo que vamos a sumar. Pero que nadie se piense que nos vamos a pasear ni mucho menos porque en los dos primeros partidos hayan cosechado dos derrotas. Me voy a encontrar un equipo difícil de batir», advirtió.

En cuanto al estado de la plantilla, señaló que «Cervera está prácticamente de nuevo descartado». «No se ha recuperado de la gran contractura que sufrió, el miércoles se le realizó una ecografía y no tiene rotura pero es una contractura muy molesta por lo que hemos decidido que se quede fuera y veremos si para la próxima semana podemos contar con él», explicó. De esta forma, se suma a la ausencia de Pico, también por lesión. El resto de jugadores están disponibles y 'Valenciano' realizará una convocatoria, pues no viajan todos a Melilla.

Hay que subrayar que el conjunto blanco jugará posiblemente sus tres próximos encuentros - tras el de este sábado en Melilla - también el sábado en el Nuevo La Victoria (ante el CD El Palo), el miércoles 13 de septiembre en el feudo del Antequera y el domingo 17 en casa ante el Torremolinos.

Sobre el recurso por una presunta alineación indebida del Atarfe en el primer encuentro liguero y que el juez único desestimó el pasado miércoles al considerarlo extemporáneo, explicó: «Hay quien dice que no se presentó en plazo, pero resulta que el acta se abrió dos veces y que en la segunda el club hizo la reclamación. La Federación la ha echado para atrás y por lo tanto no se han conseguido los tres puntos». En cuanto a los posibles culpables comentó: «Buscar culpables es algo que no sé. Yo tengo claro que me dedico a la parcela deportiva y los asuntos burocráticos y jurídicos desconozco quiénes lo llevan. Entiendo que serán los abogados del Real Jaén. Culpables, no lo sé. Es un capítulo totalmente cerrado, porque estamos pensando en Melilla. La gente piensa que nos vamos a pasear y no será así».

El entrenador jienense desveló los detalles de un viaje largo y complicado. «El partido empieza el viernes de madrugada a las tres de la mañana cuando nos vamos. Será un viaje muy largo. Ir a Melilla siempre cuesta por el tema del desplazamiento y nos vamos a encontrar un equipo herido porque ha salido goleado en sus dos primeros partidos. Tenemos que ser un bloque serio y sólido para conseguir los tres puntos que es lo que queremos».

Césped artificial

Se jugará, añadió, «en un campo pequeñito de césped artificial que han arreglado. Son equipos que compiten mucho y el Real Jaén este año será el rival a batir. Hemos trabajado para conseguir los tres puntos».

Sobre la posibilidad de reforzar la plantilla, 'Valenciano' destacó: «Tenemos en mente reforzarla, pero no firmaremos por firmar. Si el mercado se nos pone a tiro un jugador interesante, lo estudiaríamos. Pero no hay que olvidar que el mercado en Tercera División se cierra en diciembre. No tendremos prisa, con lo que tenemos estamos muy contentos».

En cuanto a la eliminación en cuartos de final de la Copa Presidente de la Diputación donde el Real Jaén cayó en casa del Iliturgi, reconoció que toca «ser realistas, no hay que buscar excusas».

«Ganó el Iliturgi merecidamente - agregó el entrenador blanco - , pero sí es verdad que teníamos un equipo plagado de juveniles en el que la política desde el club es dar minutos. En la primera parte hubo seis futbolistas de la primera plantilla y en la segunda entraron todos los juveniles salvo Rentero y Poblaciones. Pero no puede haber excusas. Sí subrayar que el único que está vivo es el Villacarrillo de Tercera. Nosotros le damos más prioridad a la liga que a esta competición. El aficionado entiendo que quiera y yo como entrenador también lo inculco, pero hay que ser realistas y entender que eran jugadores jóvenes a los que le vamos a dar minutos. Eliminación y punto».