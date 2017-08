Real Jaén Valenciano: «Buscamos un hombre gol, o dos, el resto de posiciones están compensadas» David Rojas Valenciano durante una sesión de trabajo en Las Aguas de Arbuniel. / FEDERACIÓN DE PEÑAS El Real Jaén está realizando trabajos de mejora del césped del Nuevo La Victoria y se estudia jugar los partidos por las mañanas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 2 agosto 2017, 00:58

La plantilla del conjunto blanco está perfilada, a la espera del aterrizaje de al menos un delantero. El técnico del conjunto de la capital jienense, David Rojas 'Valenciano', valoró ayer para IDEAL el arranque de la pretemporada calificándolo como «tremendamente positivo».

En cuanto a la configuración del equipo falta lo más cotizado: el gol. «Queremos apuntalar al bloque en la zona de arriba, porque el resto de posiciones están compensadas con futbolistas que pueden actuar en varias posiciones y estamos buscando un hombre gol. Uno o dos. Primero buscaremos uno, porque solo tenemos a Joserra, aunque es verdad que ahí pueden jugar Pico y Copete, pero queremos algo más de referencia».

Preguntado por el calendario que se hizo público el pasado viernes, aseguró: «Lo veo bien. Conforme se vayan disputando las jornadas veremos. Supongo que difícil como para todos. A priori parece ser que nos ha tocado un calendario asequible, pero ni mucho menos porque cualquier equipo está capacitado para ganar a cualquier rival. Y las primeras jornadas no llegaremos al cien por cien todos los conjuntos y ahí es donde se puede imponer un poco más la calidad de cada bloque; esperemos sacar resultados positivos».

El Real Jaén será el rival a batir. «Por masa social como los desplazamientos serán cercanos entendemos que vendrán aficionados. Por nombre y por historia seremos el equipo a batir. Es algo que estamos trabajando porque por el nombre no vamos a ganar los partidos», dijo.

A Valenciano no le preocupa la necesidad de poner al día al cuerpo técnico y jugadores de la pasada campaña para tramitar las fichas. «Entiendo que se tendrán que hacer los pagos, porque la intención es salir a competir. En ese sentido estoy totalmente tranquilo», subrayó.

Y en cuanto al horario en el que el Real Jaén disputará sus encuentros ligueros reconoce que «se está valorando jugar por las mañanas, pero no hay nada decidido».

Ayer finalizó la concentración de tres días que la plantilla ha realizado en 'Las Aguas de Arbuniel' por gentileza de su gerente, José López Ballesteros. «Ha ido muy bien. El sitio es espectacular, una pasada y la gente está muy enchufada, metiendo tres sesiones diarias. Con las cargas aparecen las primeras rozaduras y lo típico de una pretemporada, pero nada grave. Cargas y los chavales compitiendo. La primera sesión la tenemos a las 8:00 de la mañana, luego a las 11:00 gimnasio y después una sesión de campo a eso de las 19:00 horas».

El principal objetivo pasa «por consolidar el grupo. Conocernos, casi el cien por cien es nuevo y la experiencia en ese sentido está siendo muy buena. El domingo cuando llegamos por la tarde hicimos una sesión de trabajo con Desiré Amaro, la coach, y todo fue rodado».

Valenciano solo tiene palabras de agradecimiento para Ballesteros. «Con el detalle que ha tenido con el club pensamos que debíamos darle voz como aficionado. Y fue una charla muy emotiva, tanto para los futbolistas, por el mensaje que transmitió, como experiencia para él mismo que acabó casi llorando de emoción».

En la pretemporada de la campaña 2012-2013 el Real Jaén estuvo concentrado en este mismo lugar y se logró el ascenso a Segunda A. «Aunque no se consiguiera ahora, la dirección deportiva ya está valorando, aunque no sabemos si estaremos aquí la próxima temporada, venir aquí, la verdad es que para realizar una pretemporada con muchos más días es un sitio idóneo».

Partidos de pretemporada

Dos partidos ha disputado el Real Jaén hasta la fecha. Con victoria ante el Villargordo (0-4) y derrota frente al Granada B (0-1). «Sacamos más conclusiones con el Granada B, un equipo que venía más rodado y de superior categoría. Las sensaciones fueron buenas. Probando cosas, viendo distintos aspectos, lo típico de la pretemporada. El resultado es anecdótico pero se sacaron múltiples conclusiones y todas positivas».

En agosto, primer partido el viernes día 4 en Algarrobo, ante un cuadro que milita en la Tercera Andaluza de Málaga. Para el miércoles día 9 está previsto actuar de nuevo como locales para recibir al Córdoba B, en un duelo que se volverá a disputar en Bailén. «No haremos mucho más porque la competición empieza ya mismo y lo que nos interesa es meter muchas más sesiones de trabajo que partidos. Sí es verdad que al habernos inscrito en la Copa Presidente de la Diputación creo que la primera semana o la segunda tendremos ahí también competición. Y además, un amistoso en Martos que hay que valorarlo y estudiarlo porque no podemos tener en una semana cuatro partidos», resaltó

Además, «el Trofeo del Olivo como se está sembrando el campo se jugará en septiembre o en octubre, aunque no se ha cerrado nada. Pero lo que está claro es que se piensa jugar sí o sí. Como empezamos fuera nos vamos al día 27 y habrá una semana más en la que no se va a pisar el campo. La gente que lo está cuidando dice que en 15 o 20 días tiene que agarrar. Aunque es cierto que cuanto menos se pise mejor. Esta semana posiblemente vayamos a la Federación a entrenar, pero no está confirmado todavía».

Para finalizar, Valenciano lanzó un mensaje claro: «aquí se trata a todos por igual, ya sean canteranos o veteranos. Y el que demuestre y abra la puerta tendrá su oportunidad».