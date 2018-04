Fútbol La última bala verde para dar en el 'blanco' El Real Jaén ganó el pasado domingo el derbi provincial ante el Villacarrillo. / JUAN DE DIOS ORTIZ Mancha Real y Real Jaén disputan hoy (12:00 horas) un duelo en el que los locales apuran sus opciones de play off JESÚS MUDARRA y JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 15 abril 2018, 00:34

Un partido cargado de alicientes. Con un ambiente festivo (un millar de aficionados de la capital jienense en el municipal de La Juventud), presencia en ambas escuadras de peloteros con clase que tienen pasado en común y el morbo de estar ambos equipos inmersos en la lucha por el play off de ascenso para abandonar el pozo de la Tercera División, el choque de hoy domingo (12:00 horas) tiene todos los ingredientes para aliñar un gran espectáculo.

Además, para el Atlético Mancha Real es una de sus últimas opciones para mantener viva la llama de la ilusión, mientras que para los blancos los tres puntos les afianzarían en los puestos de privilegio y les permitirían soñar, en caso de tropiezo del Almería B, con asaltar la próxima semana en casa la segunda posición de la tabla.

El Real Jaén llega a este duelo agarrado a la efectividad del método Tébar. El mismo que ha permitido al bloque de la capital jienense desde el aterrizaje del técnico albaceteño firmar seis triunfos en los últimos seis partidos. Y mejorando su capacidad realizadora.

En el apartado de bajas hay que destacar que no estarán Cervera, operado esta semana con éxito, y tampoco Manu que tras sufrir una leve recaída esta semana afronta la recta final de su proceso de recuperación. Además, Mario Martos podría regresar a la lista tras perderse por lesión los últimos duelos.

El árbitro de la contienda será José Juan Reyes Estévez, del colegio granadino y en la primera vuelta se impuso el Real Jaén con tantos de Ramón y Manolillo.

Engancharse al play off

El derbi de esta mañana pinta como el partido de la temporada para el Atlético Mancha Real. Son conscientes en el vestuario verde de que la empresa de acabar jugando el play off por el ascenso está más que complicada y de que rabia de tener la sensación de que el equipo se va a quedar a las puertas es el precio que está pagando el equipo por la mala primera vuelta que realizó.

De nada les sirve ahora mirar atrás a los manchegos y acordarse de las lesiones o los partidos que no se sacaron por falta de dinamita arriba. El cuadro de Rizos tiene ante sí hoy la última oportunidad de engancharse a la lucha por estar arriba y, a sabiendas de la dificultad del rival que tiene enfrente, el conjunto mancharrealeño confía en dar un último golpe en la mesa.

Para ello el entrenador linarense contará además con su plantilla al completo y con un estado de forma de los hombres de arriba que está llegando a ser excepcional en el momento decisivo de la temporada. Manu Castillo lleva siendo muchas semanas el hombre gol de su equipo y Corbacho ha demostrado, desde que le han dejado sus problemas físico, que su fichaje estuvo bien realizado. Tan bueno está siendo el nivel de estos dos últimos que Vitu no tiene el puesto garantizado para enfrentarse al que fue su equipo, aunque la calidad del ariete hace que no se le pueda descartar en ninguna de las quinielas para estar en el once titular.

En ese conjunto que saldrá de inicio hoy podría haber muchos jugadores con pasado blanco. La defensa sin ir más lejos estará previsiblemente compuesta hasta por tres futbolistas que militaron en el conjunto que hoy tendrán enfrente. Nando, Carmona y Ordóñez tienen muchas papeletas para saltar al césped desde el primer minuto. Pedrito también lo hará casi con total seguridad y Quesada, aunque es una de las incógnitas para la alineación inicial, también tendrá minutos. Todos ellos además del mencionado Vitu. Hasta seis jugadores del posible once manchego habrían tenido su paso por el Real Jaén.

La afición manchega parece que también estará a disposición de su equipo. El partido fue declarado como 'Medio Día del Club' por lo que los socios abonados también tendrán que pasar por taquilla. Esto no ha hecho sin embargo que se reduzcan las ganas de ver el encuentro entre la masa social y el cuadro manchego contará con sus hinchas para tratar estos de hacer frente en la grada al invasión de aficionados capitalinos que se prevé para hoy.

Todo ello para ver un encuentro en el que la importancia, además de ser un derbi con lo que ello conlleva, reside en la tabla clasificatoria. Son ocho los puntos que separan a uno y otro equipo pero seis los que le hacen falta al Mancha Real para alcanzar los puestos de play off. Con solo cinco jornadas por disputarse todo apuntar a que la de hoy será la última oportunidad real que tendrán los mancharreleños de llegar con opciones al final de la temporada.