Real Jaén Triple revés judicial al Real Jaén Pipiolo (derecha) conversa con un aficionado blanco en la grada del Nuevo La Victoria, antes del partido ante el Antequera. / JUAN DE DIOS ORTIZ Tres extrabajadores de la entidad ganan sus respectivos juicios al club blanco | La justicia ha ido dando la razón en las últimas semanas al exutillero, jefe de prensa y responsable de limpieza, y el club deberá indemnizarles JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 8 febrero 2018, 01:05

La justicia es lenta, pero constate y segura a la hora de dar a cada uno sus derechos. Y el Real Jaén ha vuelto a toparse con su mazo. Tres ex trabajadores de la casa blanca, que fueron fulminantemente despedidos al inicio de la presente temporada, han ganado la batalla en los juzgados. Por tanto la entidad deberá desembolsar una importante cantidad económica para indemnizarles. Se trata del exutillero, Francisco Martínez Hervás 'Pipiolo', el exjefe de prensa, José Olmo y la responsable de limpieza.

El caso más mediático y significativo fue el del ex utillero del club blanco. 20 años como trabajador del Real Jaén, a los que hay que sumar otros cinco con una empresa antes de ser empleado directo. «Y me echaron como a un perro», explica a IDEAL, Francisco Martínez Hervás 'Pipiolo'.

«No aparecieron por el juzgado. El juez me dio la razón, aunque debe pasar un tiempo para que la sentencia sea firme. Se dictaminó que el despido no había sido legal. Me tienen que readmitir, pagar todas las mensualidades que me deben (ocho más dos pagas extras) pero lo triste es que no da la cara nadie del club», explica.

Sólo de antigüedad la cantidad asciende a más de 33.000 euros, cifra a la que habría que sumar intereses de demora y demás conceptos.

Desde que a finales del mes de junio el club le despidiera, con una nota pública muy escueta, «nadie se ha puesto en contacto conmigo para llegar a un acuerdo. Mi abogado lo ha intentado, pero sin fortuna. Me están tratando como si fuera un perro tirado en la carretera. Lo triste es que se podía haber llegado a un acuerdo. Me dijeron que no contaban conmigo, que no podían pagar mi sueldo y luego resulta que meten a gente en mi puesto».

Pipi lleva los colores blanco y morado grabados en su corazón. «Yo por el Real Jaén mataré, pero lo que nos han hecho a los tres ha sido lamentable. Hemos intentado llegar a acuerdos y ni aparecían a las reuniones».

Lavando ropa en su casa

Añade que «al final te enteras que van diciendo cosas que no son ciertas, las mentiras tienen sólo un camino. Allí hemos pasado muchas fatigas. Sin luz ni agua. Llevándome ropa a casa de mi madre para lavar las equipaciones del Real Jaén, a casa de Antonio el que estuvo en la tienda también, la propia María José también. Eso no lo sabe la gente».

Concluye con una reflexión: «No nos querían y echaron a gente que llevaba 40 años y trabajando sin cobrar como Pepe Fajardo o Juan de Dios Hermoso. Entiendo que no quisieran a nadie de la anterior etapa, pero deberían haber sido legales y no echarnos como a perros».

El club blanco emitió la semana pasada un comunicado en el que subrayaba que asumía las deudas pendientes «siempre y cuando se justificaran de forma legal». De esta forma, una vez que la justicia les ha dado la razón, los tres ex trabajadores confían en cobrar en breve.

A estos varapalos podría sumarse el juicio que la entidad tiene pendiente con los jugadores de la pasada campaña a cuenta de la parte de sus sueldos correspondiente a dietas, primas y gastos varios y que el club se negó a pagarles. La entidad se ahorró una cantidad de unos 200.000 euros, que los futbolistas confían en recuperar. Facturas de comida, alquiler de vivienda, luz o agua, entre otros gastos.

Y tampoco hay que olvidar otras cantidades pendientes como los 83.000 euros que reclama la firma zaragozana de ropa deportiva, Mercury, o los 300.000 euros que perdió también el Real Jaén en otro juicio, por el tema de la gasolinera que reclama la familia Quesada por su aportación en 2011.