Real Jaén Tres partidos en siete días para salir del lío Tres gallitos, Motril CF, Huétor Tájar y Almería B deben visitar el Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ El Real Jaén se mide a Linares, Vélez y Guadix en una semana con el objetivo de regresar al play off | El conjunto blanco atraviesa un bache de resultados, con tres derrotas consecutivas y a cuatro puntos de los puestos de privilegio JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 20 febrero 2018, 00:49

En el seno de la entidad de la capital jienense han saltado las alarmas. Los guarismos de las últimas jornadas no invitan precisamente al optimismo. Tres derrotas consecutivas, un sólo gol en 270 minutos, perdida la virginidad en casa y a cuatro puntos del play off para retornar a la categoría de bronce del fútbol nacional. En el caso de los blancos, los números empiezan a cantar muy desafinados.

Pero lo cierto es que hay que intentar aparcar el pesimismo. Restan todavía 13 jornadas ligueras y tres de ellas se van a jugar en siete días, la próxima semana con el desplazamiento a Linarejos (domingo a partir de las 17:00 horas), el duelo en el Nuevo La Victoria aprovechando la jornada festiva del miércoles, ante el Vélez y la visita a Guadix el siguiente domingo. Nueve puntos en juego que pueden servir para dar un giro radical a la situación de la plantilla dirigida por Salva Ballesta.

El domingo ante el Atlético Malagueño se perdió algo más que una batalla, una final por el liderato, pero no la guerra.

Lo cierto es que el Real Jaén no está encontrando la fórmula para sobreponerse a una situación adversa que le ha tocado vivir justo en el momento más complejo de la temporada. «Una mala dinámica que ya he pasado en otros equipos y al final hemos jugado play off y se han conseguido los objetivos marcados», sigue asegurando sin perder un ápice de confianza Ballesta.

El técnico blanco asumió el domingo todas las responsabilidades. «El entrenador es el máximo responsable». Exime de responsabilidad, públicamente, a sus peloteros. Y la directiva le respalda sin fisuras. Tiene firmadas dos temporadas y no habría problema en aumentar su vinculación con el club.

Pero el equipo debe encontrar respuesta a sus interrogantes. Ejerce un dominio infructuoso y se muestra bloqueado. Le cuesta mucho percutir sobre la portería rival y traducir el control del esférico en gol. Le sigue faltando pegada. Impotente a la hora de plantear alternativas ofensivas cuando el rival tiene oficio atrás. En esta categoría es más importante hacer una correcta lectura del duelo que desplegar un fútbol vistoso, siempre que se hable en modo resultadista.

Y todo esto con el derbi en el feudo del Linares a la vuelta de la esquina. «Las dinámicas negativas se cambian en momentos importantes, por eso llega en el mejor momento. De ganar volvería una credibilidad del futbolista, del aficionado y de todo lo que rodea al Real Jaén. El equipo trabajará, como siempre, muy intenso», explicó ayer un Ballesta en Ser Deportivos Jaén, que no podrá sentarse en el banquillo al haber sido expulsado ante el filial blanquiazul. Y añadió que «aunque se pierda el derbi, la desventaja seguiría siendo salvable».

La Federación de Peñas está organizando un viaje, gratuito, para que el Real Jaén pueda contar con el apoyo de sus aficionados.

Tres gallitos en casa

Pero además, después de estos tres próximos compromisos, empezará el desfile de gallitos por el coliseo blanco. El primero será el Motril CF y el siguiente el Huétor Tájar, para después de recibir al Villacarrillo CF, medirse en el Nuevo La Victoria al Almería B. Serán otros tres duelos que decidirán el futuro del Real Jaén en este Grupo IX.

Los jugadores blancos necesitan mejorar sus prestaciones ofensivas para aspirar a una de las cuatro primeras posiciones de la tabla. Los blancos tienen a 12 conjuntos que han firmado más tantos (41). Además, en el rol de visitante únicamente han logrado 17 puntos, por los 26 de Antequera, 27 de Atlético Malagueño, 29 Huétor Tájar y los 32 de Almería B. Los de Ballesta son el noveno equipo en este sentido.

Son muchas las voces autorizadas, entrenadores del propio Grupo IX, que apuntan a que los dos filiales, Atlético Malagueño y Almería B, cuentan con dos plazas seguras en el play off. De esta forma, quedarían dos billetes libres a los que optan un mínimo de cuatro conjuntos: Huétor Tájar, Motril, Antequera y Real Jaén, sin contar con que Atlético Mancha Real y Linares Deportivo, a cuatro y seis puntos respectivamente de los blancos, se acaben sumando a la fiesta.