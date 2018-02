Real Jaén Tres partidos para dar un paso al frente Lance del partido disputado en La Victoria entre el Real Jaén y el Antequera. / JUAN DE DIOS ORTIZ Los próximos compromisos del Real Jaén: Loja, Atlético Malagueño y Linares JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 7 febrero 2018, 02:51

Ser o no ser en tres semanas. El Real Jaén se juega gran parte de su destino en tres duelos de alta tensión que tendrán lugar en este mes de febrero. La plantilla blanca, pese al inesperado tropiezo del pasado sábado en el feudo del Torremolinos (1-0), no descarta pelear la primera plaza, que cuenta con una opción de ascenso directo y una segunda bala para conseguirlo, al Atlético Malagueño, hasta ahora líder intratable. Loja, este domingo en el rol de visitante, el filial malagueño en el coliseo blanco y Linares, en Linarejos, dictarán sentencia.

La Federación de Peñas del Real Jaén ha organizado un viaje para apoyar al equipo dirigido por Salva Ballesta en Loja. El precio del viaje es de ocho euros. La expedición partirá a las 9:30 horas de la capital jienense. El partido arrancará a partir de las 12:30 horas en el Medina Lauxa, ante un conjunto que el pasado fin de semana tropezó en casa del Antequera (1-0) poniendo fin a una racha de seis triunfos consecutivos.

El Loja CD es octavo con 44 puntos, a once del Real Jaén, por lo que este domingo apurarán sus opciones de pelear por el play off de ascenso a Segunda División B.

El Malagueño, en casa

Y la siguiente jornada, los blancos recibirán en su feudo al Atlético Malagueño. Será el domingo, 18 de febrero, a partir de las 12:00 horas en un duelo declarado por la entidad jienense como medio día del club. En la primera vuelta cayó el Real Jaén (1-0).

Tras este encuentro, el Real Jaén rendirá visita al Linares Deportivo, en un choque que en la primera vuelta finalizó con victoria blanca por dos a cero. El mes tendrá aún un partido más, será aprovechando la jornada festiva del 28 de febrero, cuando los de la capital jienense reciban en casa al Vélez.

El objetivo pasa por recuperar la categoría perdida y asentar las bases económicas para que la entidad pueda dejar atrás sus achaques, tener viabilidad y alcanzar su centenario. Y para ello ayudaría que la penitencia por el pozo de la Tercera División sea lo más efímera posible.

Con todo, el camino del Real Jaén en un hipotético play off no se presupone sencillo. Así lo atestigua la presencia en esta categoría de equipos de renombre como Real Avilés, Terrassa, Conquense, Yeclano, Logroñés o Castellón, entre otros. Entidades que habría que intentar evitar en el sorteo. El ejemplo a seguir no está demasiado lejos. En su último descenso a Tercera División, tras la campaña 89-90, los blancos firmaron una cuarta plaza en el siguiente curso que les permitió retornar a Segunda B. En ese grupo, como sucede ahora, había un buen número de conjuntos jienenses: Iliturgi (que acabó séptimo), Martos (octavo), Úbeda (undécimo) y Baeza (14). En esta ocasión los compañeros de viaje jienenses son Martos, Torredonjimeno, Atlético Mancha Real, Linares y Villacarrillo.

Sin embargo echando la vista un poco más atrás, en el anterior descenso de los jienenses a Tercera División costó un poco más, dos cursos exactamente, recuperar la categoría perdida. El Real Jaén acabó en el puesto 18 en la campaña 1985-1986 y pese a que fue tercero en el siguiente curso liguero, no logró el ascenso hasta la 87-88 donde también acabó en tercer lugar.

Su periplo más largo en Tercera División se produjo desde la temporada 68-69 hasta la 75-76 (8 campañas) pero entonces el salto era directamente a Segunda.

La entidad ha apostado por el ascenso esta temporada. Así se ha reforzado la plantilla con el objetivo de contar con dos futbolistas, de idéntico nivel, por puesto. Algunos han aterrizado directamente desde Segunda B.