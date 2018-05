Real Jaén Torralbo: «García Tébar nos está dando las armas correctas para hacer real el play off» Álvaro Torralbo, perseguido por Luque durante el partido del pasado domingo. / JUANDE ORTIZ El jugador cordobés del Real Jaén asegura tener muchas ganas de firmar su primer tanto, «lo pienso semana tras semana» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 11 mayo 2018, 01:20

El extremo cordobés Álvaro Torralbo (01/02/1996) solo piensa en el ascenso. «Vine aquí para jugar el play off y poder ascender con el Real Jaén. Hemos pasado momentos malos, pero el equipo se ha merecido tener esta final», explicó ayer a IDEAL.

Además, tiene muchas ganas de celebrar su primer gol con la camiseta del conjunto blanco. «Lo pienso semana tras semana -dijo-. Estoy trabajando para el equipo, me salen las cosas pero tengo ese pero de que me falta el gol, soy muy de rachas y seguro que cuando entre el primero vendrán todos. Estoy con ganas de que llegue el primero y si puede ser ahora en la parte más importante de la temporada mejor que mejor».

Torralbo destacó que «el equipo está muy concentrado y con ganas de que llegue el domingo. Esta semana se está haciendo muy larga porque estamos deseando que llegue el día del partido para certificar el play off que es lo que nos importa».

Del estado de sus compañeros explicó que «Migue está al margen, no se está ejercitando con el grupo y estamos esperando su evolución. Somos optimistas porque todo lo que sea descanso le vendrá bien. Es un golpe, pero ya el domingo pasado a pesar de las dudas puedo estar para el partido y nos ayudó con el gol y la victoria. Además, Cervera sigue con su recuperación y ya ha estado en el campo tocando un poquito de balón y corriendo. Se está encontrando con buenas sensaciones».

El centrocampista cordobés aseguró sentirse «muy contento en Jaén. Es verdad que al llegar entré en la titularidad de repente, después hubo cambios y lo pasé un poco mal, pero lo cierto es que me adapté bien, hay un gran grupo, el vestuario es espectacular y quiero vivir cosas importantes en este equipo. Espero que el domingo empiecen a conseguirse».

Ha vivido las dos caras del fútbol en su corta estancia en la entidad jienense. «Los dos primeros partidos nos colocamos segundos y cerca del Malagueño, pero después llegó el fatídico mes de febrero. Lo pasamos mal y ahora llevamos once finales con mucha presión, pero eso al final le vendrá bien al equipo para lo que está por llegar».

No conocía a Andrés García Tébar, pero «en este mundo por compañeros preguntas y me hablaron de él que era muy metódico, que le apasionaba el fútbol y creo que nos está dando las armas correctas para hacer posible el play off».

Añadió que empezó «con menos confianza por su parte, pero poco a poco me he ido adaptando y me está ayudando mucho, enseñando bastante y ahora mismo estoy muy contento con mi situación en el equipo». En su carrera empezó jugando de medio centro y después se desplazó a la banda. «Me siento cómodo por la derecha, pero si alguna vez tuviera que hacerlo por el centro o de media punta también estaría bien porque lo que me gusta es estar en contacto con la pelota siempre».

Del Huétor Vega afirmó: «Ya estamos pensando en ese partido. El equipo ha tenido estos días una intensidad increíble con la idea de certificar el play off. Nos estamos aclimatando muy bien a los partidos, el equipo sale con una intensidad tremenda, los primeros 20 o 25 minutos el equipo pasa por encima del rival y queremos salir con esa dinámica. Es importante encarrillar el encuentro pronto para poder jugar con tranquilidad. No nos conviene un encuentro de ida y vuelta porque sabemos que una derrota nos saca del objetivo. Pero estamos tranquilos y confiados de que puede ser un gran partido para nosotros».

Por último reconoce que «la afición desde el primer día me sorprendió positivamente. Esto es impensable en otros equipos de Tercera». Ya se ha completado el tercer autobús de aficionados.