Real Jaén Toni y Poblaciones, los primeros damnificados de la operación salida El beatense Toni, el día de su presentación en el Nuevo La Victoria. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ El Real Jaén ha cerrado las incorporaciones del centrocampista Juan Carlos, el ariete Luizinho, el portero Arellano y el extremo Góngora JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 24 octubre 2017, 00:40

Movimientos sísmicos en el seno de la entidad jienense. La dirección deportiva del club blanco comunicó ayer a dos jugadores de la actual plantilla, Toni y Poblaciones, que no cuenta con sus servicios. En el Real Jaén se trabaja a contrarreloj para reforzar el equipo y los últimos aterrizajes de peloteros sumados a los que llegan esta semana, más lo que se anunciarán en los próximos días obligan a hacer sitio en el plantel blanco. Los dos ex futbolistas del Villacarrillo son los primeros damnificados, pero habrá más salidas.

Especialmente dolorosa ha sido la marcha del beatense Toni. El jugador dejó un trabajo en su localidad para hacer realidad el sueño de triunfar en el Real Jaén. Además, se trajo a su mujer y escolarizó a sus hijos en la capital jienense. Alquiló un piso y ahora debe llegar a un acuerdo con el club para rescindir su contrato que le ligaba al Real Jaén hasta el final de la presente temporada.

El jugador se reunió ayer con Rubén Andrés, donde tuvo conocimiento de la intención de la dirección deportiva de rescindir su contrato, y hoy ambas partes volverán a hablar para intentar llegar a un acuerdo.

De nada le ha servido ser de los pocos jugadores que se salvaron el pasado domingo en Motril. Ni ser un centrocampista organizador con mucha clase que además se incorpora muy bien al ataque, asegurando una buena cifra de goles cada temporada. Su carrera futbolística se ha desarrollado casi exclusivamente entre el equipo de su localidad natal y el Villacarrillo, con el que jugó tres temporadas en Tercera División, disputando 90 partidos y anotando 16 goles. Llegó al Real Jaén tras ascender de nuevo a dicha categoría con este equipo, siendo un pilar fundamental, con 33 partidos jugados y 5 goles.

Con Tomás Poblaciones también hubo cónclave y la intención es aprovechar la jornada de descanso de hoy martes para cerrar su desvinculación. Por otro lado, esta redacción se puso en contacto con el meta Samu Urbano que aseguró a IDEAL «no tener noticias del club. He entrenado y nadie me ha dicho nada. Lo último que sé es que Ballesta quería contar con los tres porteros que hay actualmente». Su nombre se baraja como una posible salida.

El club blanco, tras el fichaje del central Ismael Heredia, se quedó con sólo dos fichas libres. Y ha confirmado ya el acuerdo con cuatro futbolistas: el centrocampista Juan Carlos, el delantero Luizinho, el portero Arellano y el extremo Dani Góngora. Por lo que las bajas eran obligadas para dar cabida a los nuevos.

El máximo responsable de la parcela deportiva del Real Jaén, Rubén Andrés, sigue apostando por las opciones de los blancos en el Grupo IX. «Esto tiene remedio y solución. Y estamos a tiempo. Tenemos el play off a cuatro puntos. Se puede vender ilusión con cambios de todo tipo». Y precisamente en ello está. La jornada de ayer fue frenética. Cerrando las últimas incorporaciones y entrevistándose con los futbolistas que abandonan el club.

Así, Juan Carlos, llegará hoy a Jaén procedente del Vélez. Se ejercitará mañana con la plantilla dirigida por Salva Ballesta. Ha firmado por lo que resta de temporada y el Real Jaén no ha pagado nada por su cláusula de rescisión. Si el club veleño recibe alguna cantidad, se hablaba de una cifra de partida de 5.000 euros que podría haberse reducido hasta los 4.000, tendrá que asumirla el propio futbolista.

«Es un centrocampista que nos debe dar empaque y más llegada. Era un perfil que estábamos buscando. Nos gustó bastante el día que jugamos en Vélez y ya entonces pensamos que sería un jugador que nos vendría muy bien. Es una apuesta del jugador venir al Real Jaén», señala el director deportivo blanco.

Y el siguiente en aterrizar será el delantero portugués Luizinho. Llegará mañana miércoles y se entrenará con el grupo el jueves. «Lo hemos visto en bastante partidos y nos puede dar esa fortaleza física que nos falta».

Y no serán los últimos. «Seguirán viniendo más jugadores», subraya Rubén Andrés. De esta forma, las bajas en la plantilla que inició la temporada y que configuraron David Rojas Valenciano y Fernando Campos, estaban garantizadas. Y tampoco serán las últimas.

«Hablaremos durante estos dos días con los jugadores en cuestión. Estamos peinando el mercado para que exista una mayor competencia en la plantilla y el jugador que sea titular no se sienta indiscutible».

Mismo presupuesto

Rubén Andrés explica que no trabaja con un presupuesto mayor. «No tengo más presupuesto que la dirección anterior y no hay más partida de dinero». Para añadir que «no he venido aquí con ninguna lista de altas y bajas. Hemos dejado entrenar a la gente para que demuestren si son válidos para el Real Jaén. Todo el mundo ha empezado de cero desde que llegamos».

En cuanto a lo que aporten los recién llegados, se muestra contundente. «El nivel de los nuevos es bastante elevado para esta categoría. Un portero que dará competencia a Emilio, Heredia ha hecho partidos de gran nivel. Góngora nos dará asistencias de gol. Y también nos darán físico que es lo que estamos buscando en los campos pequeños, en los que también se gana con el cuerpo a cuerpo y donde estamos viendo que hay carencias».