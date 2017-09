REAL JAÉN Toca seguir remando Víctor Armero logra el gol del empate desde el punto de penalti. / JUAN DE DIOS ORTIZ El Real Jaén dominó pero no logró rematar a un 'gallito' como el CD El Palo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 10 septiembre 2017, 02:29

El Real Jaén llevó el peso del partido pero no ganó. Y no lo hizo porque fue incapaz de generar ocasiones de gol. Incluso pudo sufrir un 'varapalo' si Javilillo acierta con una vaselina. En esta categoría no basta con ser mejor, ni con parecerlo. Hay que rematarlo en boca de gol. Y por ahí es por donde cojea este grupo. Pero la competición acaba de dar sus primeros coletazos y todavía queda mucho por armar. Paciencia porque queda un largo camino. Habrá que seguir remando.

1 REAL JAÉN Emilio, Juanlu, Higinio Vilches, Rubén, Dani Fragoso, Jonathan Rivera, Nando Copete, Sergio García (Cervera, min. 72), Migue Montes, Víctor Armero (Joserra, min. 85) y Álvaro García (Álvaro García, min 54) 1 CD EL PALO Reina, Salvi Ramírez, Jairo, Sergio Castillo, Nacho Aranda, Víctor Rueda (Javilillo, min. 63), Mauri, Apoño, Ale Ramírez (Ibón, min. 90), Durán y Vela (Igna, min. 80). Goles 0-1, min. 48: Mauri; 1-1, min. 53: Víctor Armero (p.). Árbitro Patrick Marvin Bewernick Galayo (Granada). Amonestó al local Rubén Peces y a los visitantes Álex Ramírez, Sergio Castillo, Vela y Mauri. Expulsó a Manuel Florentino y a Óscar Burgos, ambos de los banquillos. Incidencias Unos 3.700 aficionados en las gradas del Nuevo La Victoria.

Los pupilos de Serafín Gil jugaron con tres centrales y dos laterales que no dudaban en sumarse a las tareas defensivas. Salvo, Jairo, Sergio, Castillo, Aranda y Vela pretendían echar el cerrojo en su portería. La idea es que los laterales se sumaran al ataque en alguna contra. Del Real Jaén iba a depender que lo hicieran con mayor o menor asiduidad. El guión de encerrarse atrás no dio todos sus frutos por poco.

Poco más de diez minutos bastaron para demostrar que Víctor Armero es uno de los peloteros que más fútbol destila por sus botas en las filas blancas.

Ambas escuadras apostaban por adelantar sus respectivas zagas. Se jugaba la pelota en torno al círculo central. Al elenco de peloteros con clase empezó a sumarse también Sergio García.

Se jugaba, mayoritariamente, en el campo del Palo. Los locales intentaban llevar la iniciativa, pero sin lograr traducir su presencia en campo rival en ocasiones de gol.

Apoño es un jugador con mucha clase. Pero ayer, desasistido, no brilló. El ex de Primera División con el Málaga CF bajó en más de una ocasión a la zona de los centrales para intentar iniciar, sin éxito, el juego ofensivo de su equipo.

Un centro medido y preciso de Higinio Vilches no encontró a su destinatario, Copete, porque Migue Montes, muy forzado, intentó rematarlo. No se percató de que detrás estaba Nando Copete mejor colocado. Era el minuto 32, y ninguno de los dos equipos había logrado dirigir la pelota entre los tres palos de alguna de las porterías.

El Real Jaén volcaba su ataque por la banda izquierda. Por ahí Álvaro García, y sobre todo el capitán Higinio Vilches, se asociaban como puñales sedientos de sangre. Y por ahí llegó el primer disparo a puerta. Higinio rompió el entramado defensivo rival y conectó con Migue Montes que logró alojar la pelota en la red. Pero el juez asistente levantó el banderín ante el enfado de la afición y de un Montes que le decía al colegiado que se había equivocado. Lo cierto es que el fuera de juego, si existió, fue muy dudoso.

Nando Copete desde la frontal lo intentó con su pierna izquierda, pero se encontró con Reina bien colocado. Unos blancos desatados se habían apoderado del esférico y se animaron en los últimos instantes del primer 'round', pero sin fortuna. Al descanso se llegó con empate a cero.

El gol siempre es la llave, la herramienta con la que desatascar un partido. El Palo apostaba por un tapón táctico que atenazaba a jugadores de calidad como Apoño. Confiando que tendría su oportunidad y que la aprovecharía.

En el minuto 48 Mauri asestó el primer golpe. En una contra por la izquierda de libro iniciada por Vela, la primera del partido con cierto peligro. Tocaba remar con el marcador en contra.

Por suerte, Víctor Armero acertó a convertir en gol un claro penalti por mano en el área de Sergio Castillo. La acción se originó en una combinación entre el propio Armero y Montes. Cuatro minutos duró la alegría paleña. Partido nuevo.

Valenciano movió sus piezas. Álvaro García abandonaba el terreno de juego y entraba Manolillo.

Empatar tan pronto evitó que el Real Jaén se viera obligado a sacrificar orden por ir a buscar la igualada de forma desesperada, lo que casi siempre acaba rompiendo el equilibrio de pizarra.

Manolillo creaba mucho peligro por banda izquierda. Y Víctor Armero reclamó un nuevo penalti, pero el colegiado consideró que no hubo falta y amonestó al diez blanco.

Javilillo tuvo el uno a dos en un mano a mano ante Emilio en el que picó con mucha clase el esférico ante la salida del meta jienense, pero el balón, muchas veces caprichoso, se perdió rozando el palo izquierdo.

El segundo cambio de Valenciano fue la entrada de Cervera por Sergio García. José Hernández Cervera se lesionó en el debut liguero en Atarfe y regresó ayer. El Real Jaén tenía la posesión pero no lograba hacer daño a su rival. Y en el minuto 85 Valenciano dio entrada al delantero Joserra por Víctor Armero.

Apoño, desaparecido en combate durante todo el partido, estuvo a punto de firmar un tanto de muy bella factura desde la frontal. Metió el miedo en el cuerpo de los aficionados locales. En el último suspiro la tuvo Manolillo pero volvió a faltar definición y pegada.