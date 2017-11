Real Jaén Toca dar un golpe de autoridad en Almería Salva Ballesta dialoga con varios jugadores blancos en un momento del partido del pasado domingo en La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ El Real Jaén necesita mejorar sus prestaciones en el rol de visitante para no apearse del play off | El conjunto dirigido por Salva Ballesta rinde vista en la próxima jornada al segundo clasificado del Grupo IX, el filial almeriense JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 21 noviembre 2017, 00:56

La historia del Real Jaén esta temporada es la de un bloque sólido y rocoso en su feudo que se deja lo que gana en casa cuando le toca ponerse en el rol de visitante. Los blancos pueden presumir de ser el segundo mejor conjunto del Grupo IX tras la disputa de 17 jornadas. Han hecho del Nuevo La Victoria un fortín, en el que han sumado 23 puntos, sólo han cedido dos empates y únicamente han encajado un gol, con lo que pueden presumir de ser el que menos tantos ha recibido en casa, seguidos del Almería B (4). Precisamente los de la capital jienense rinden visita este domingo (16:30 horas) al segundo clasificado, un filial almeriense que en casa parece presentar algunas dudas pero debido a que se ha visto obligado a jugar algunos partidos en otras ubicaciones como Roquetas de Mar.

El Real Jaén, cuando le toca vestirse de visitante, es otro equipo. Ahí es donde hasta la fecha está mostrando sus debilidades. Sólo ha logrado dos victorias, en el campo del colista Melistar, donde ha ganado hasta ahora todo el mundo, y en el del CD Huétor Tájar (2-3) y remontando un marcador adverso. Es su mejor carta de presentación y la prueba de que hay, después de la remodelación de la plantilla, material para mejorar.

Además, los jienenses lograron el pasado domingo asaltar, por vez primera esta temporada, los puestos de privilegio que dan derecho a disputar el play off de ascenso a Segunda División tras superar al Atlético Mancha Real. Lo han conseguido después de firmar una racha de cinco partidos si conocer la derrota y basándose en una férrea solidez defensiva. Desde la llegada de Luis Arellano a la portería del Real Jaén solo ha encajado dos tantos y en los últimos tres partidos el equipo ha logrado mantener su portería a cero. Un buen trabajo que es continuación del que se venía destilando desde el inicio de la temporada con Emilio Muñoz, ya que el bloque jienense es el segundo que menos tantos ha recibido del grupo (12).

«Este equipo es ambicioso y quiere ir para arriba y eso fue lo que me hizo venir aquí», asegura el meta Arellano, quien añade que «no sólo he venido a jugar aquí play off, he venido a ascender, no entra otra cosa en mi cabeza. Para estar no cuartos, lo más arriba posible. Mi pensamiento es que si no ascendemos aquí, sería un año perdido por así decirlo. Yo voy para ascender no a Segunda B, a Segunda A. Mis expectativas son las máximas. Trabajamos para estar arriba lo antes posible», explicó en Ser Jaén.

95 aniversario

Por otro lado, el Real Jaén con su junta directiva al frente, los jugadores y el cuerpo técnico, celebró el pasado domingo el 95 aniversario de la entidad en una jornada de convivencia con la afición, organizada por la Federación de Peñas del Real Jaén en el complejo turístico Las Aguas de Arbuniel.

La jornada, que tuvo un éxito rotundo en su asistencia y que desbordó por completo lo esperado, estuvo marcada por el buen ambiente y la comunión entre todas las partes que conforman el sentimiento del Real Jaén. Durante la comida, a la que acudió la plantilla al completo, se produjo una entrega de diplomas y reconocimientos. Además, se organizó un visionado de imágenes de la historia, casi centenaria, del equipo jienense y la proyección de vídeos de felicitación de todas las personas que no pudieron asistir al evento y querían estar con el Real Jaén en un momento tan especial.

El presidente del club, Tomás Membrado, tuvo unas palabras de agradecimiento «a todas las personalidades que por su trabajo, entrega y sentimiento han dedicado una vida al Real Jaén CF y han conseguido que este club cumpliese 95 años el pasado 13 de agosto».