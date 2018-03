Real Jaén Tébar: «La planificación de la próxima campaña está aparcada mientras que tengamos opciones» El equipo se ejercitó ayer por la mañana en la Federación y por la tarde en la UJA. / REAL JAÉN El entrenador del Real Jaén dedicará la sesión de trabajo de hoy, principalmente, a trabajar la definición de cara a portería JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 8 marzo 2018, 02:03

Andrés García Tébar cumple hoy jueves una semana al frente de la nave blanca. Poco tiempo para valoraciones deportivas, pero el suficiente para calibrar sus impresiones una vez que el conjunto blanco afronta la parte decisiva de la competición liguera. El técnico blanco recuperó en Guadix a una plantilla que daba muestras de hastío y de haber desertado de la causa. Se sumaron los tres puntos y ahora el objetivo pasa por lograr una nueva victoria ante el Motril (domingo, a partir de las 16:30 horas) para reducir la distancia de siete puntos con los puestos de privilegio.

Tébar tiene claro que lo primero es la inmediatez de los resultados deportivos. En eso está completamente centrado el nuevo técnico blanco. «Mientras tengamos un halo de vida y las matemáticas nos den opciones me centraré únicamente en eso. Cuando eso ya no ocurra, que espero no se produzca, entonces ya me pondré a planificar la próxima temporada». Será el momento de decidir sobre posibles renovaciones de peloteros y la estructuración del organigrama deportivo.

La plantilla dobló ayer sesión de trabajo, mañana y tarde. Heredia e Ismael siguen lesionados y no están todavía metidos en el trabajo de grupo. «A Juan Carlos lo vio un fisio y nos dijo que era un riesgo llevarlo a Guadix, pero yo tengo claro que si había un partido en el que arriesgar era el de este pasado domingo. Al final no tuve que utilizarlo. Está mejor y le dije que se pusiera hielo. Le habían infiltrado y lo que hizo fue un calentamiento en Guadix y al final entró entre los 16. Se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros y si no hay complicaciones estará el domingo disponible».

Interrogado sobre si la entidad contratará un nuevo fisioterapeuta explicó que «esa es la intención. En estos momentos es fundamental, pero a estas alturas es complicado. Porque me dicen que están trabajando en clínicas. A mí me gustaría tener uno las 24 horas del día. No sé si eso lo voy a encontrar. De momento tenemos a Juan Murgado y si se produce alguna situación que se salga de la esfera suya tenemos un convenio con varias clínicas. Dos o tres jugadores ya han hecho esto. Quizás aguantemos así hasta final de temporada para en el próximo curso buscar una solución».

Los entrenamientos también son una odisea. «Con la lluvia no podemos utilizar el estadio. Y estamos entre la Federación y la UJA». Pero con dificultades porque en la UJA, durante media hora, solo pudo utilizar medio campo por la tarde porque estaba alquilado.

Sobre el estado del terreno de juego del Nuevo La Victoria explicó que «nunca ha estado bien. Me dicen que se ubicó en una zona arcillosa por lo que no transpira, tiene ondulaciones, hoyos, baches y eso me preocupa. Porque si queremos jugar bien lo mínimo es tener un campo en condiciones. Desde la grada puede dar una imagen, pero cuando lo pisas te das cuenta de que está muy mal».

La victoria del pasado domingo tuvo un efecto positivo en la moral de los jugadores. «Están mucho mejor que cuando llegué. Una victoria te da ese bálsamo. Les ha cambiado la cara y después de cinco semanas de padecer han podido disfrutar».

Y en cuanto a la marcha de Jonathan Rivera, único medio centro puro que había en la plantilla, indicó que se lo planteó «cuando finalizó el partido en Guadix. Lo primero que hice fue hablar con Higinio y Emilio que son de los que más relación mantienen con él. Quedé en hablar con Tania para ver si era posible para desplazarme hasta su domicilio e intentar convencerlo. Pero al día siguiente se me dijo que era imposible, que se le había dado la carta de libertad y que una vez cerrado el plazo de fichajes no lo permitían. Es un jugador que nos vendría muy bien. Y de sus características no tengo a ningún jugador, el otro día tuve que sacar a Ezequiel, que por cierto lo hizo muy bien».

Además, no se plantea reforzar la plantilla «por la situación actual. Porque necesitas tener una baja por lesión de larga duración».

«No es una final»

El partido ante el Motril «no es una final desde el punto de vista matemático, pero sí es cierto que hay dos equipos donde podemos aspirar, que son el cuarto y el tercero. Y si el Motril nos ganara o nos empatara con el gol average a su favor de la ida sería muy complicado. Lo que nos daría mucho más ánimo y confianza es ganar».

De Pico comentó que «sé que ha estado lesionado, me consta que la temporada pasada firmó una gran temporada en Lorca haciendo muchos goles. De los cuatro futbolistas que yo conocía antes de llegar es al que mejor conozco».

Para finalizar subrayó que «el gol vale dinero y no es que el club no se haya gastado el dinero, porque seguro que para la categoría corresponde a la parte alta, pero lo cierto es que nos falta definición. El otro día no era para llegar sufriendo al último minuto. Nosotros tuvimos tres o cuatro muy claras, y nos cuesta mucho hacer gol. De hecho el entrenamiento de este jueves lo voy a basar en ese tipo de circunstancia. De todas formas me da confianza que encajamos muy pocos goles dentro de lo que es el grupo».