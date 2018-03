Real Jaén Tébar: «El partido en Guadix tiene tintes de final» El consejero delegado, Andrés Rodríguez y Andrés García Tébar, ayer en el Nuevo La Victoria. / J. A. GUTIÉRREZ Ayer se presentó el nuevo técnico del Real Jaén, que se definió como «exigente, táctico, con carácter y mucha experiencia» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 4 marzo 2018, 01:45

El Real Jaén juega hoy en Guadix (17:00 horas) la primera de sus once finales para acceder a uno de los puestos de privilegio que dan derecho a disputar el play off de ascenso a Segunda División B. Los blancos estrenarán nuevo técnico, Andrés García Tébar, que podrá sentarse en el banquillo y que fue presentado ayer.

El Guadix será un hueso duro de roer, pelea por eludir el descenso y ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, mientras que los blancos atraviesan un profundo bache con un punto en los últimos cinco duelos. Los jienenses viajan con las bajas de Heredia y Juanlu, por lesión, y de Manu sancionado, por lo que el nuevo técnico deberá improvisar un lateral derecho.

La entidad presentó ayer a Andrés García Tébar. «Un entrenador de mucha experiencia y al que le damos las gracias por haber venido a nuestro club en un momento complicado a nivel deportivo», explicó Andrés Rodríguez. Tendrá máximos poderes en la parcela deportiva y firma por lo que resta de temporada y la que viene.

Andrés García Tébar empezó su discurso asegurando que «las gracias las doy yo, porque tal y como está la vida que te ofrezcan la posibilidad de trabajar es para estar muy agradecido. Vengo con mucha ilusión. En épocas anteriores existió la posibilidad de venir aquí, se ha dado ahora y tengo muchas ganas y agradecimiento».

Añadió que «ha sido muy fácil elegir venir aquí. En Segunda B hay 80 equipos y sin populismo barato estoy mucho más feliz entrenando a este equipo que en 60 de la categoría de bronce del fútbol nacional». Además, «quitando al Castellón, de los más de 420 equipos que hay en Tercera el segundo por abonados es el Real Jaén. Está su historia e independientemente de la categoría es muy atractivo entrenar aquí».

El objetivo más inmediato pasa «por meternos en play off. Quedan 11 jornadas, probablemente no tenemos la clasificación que corresponde a este club pero contamos con posibilidades, dentro de la dificultad. En eso estoy centrado ahora. El play off es el objetivo mínimo que habría marcado a principio de temporada. Lo vamos a intentar, a pelear porque no es imposible. Pasará por el partido de este domingo en Guadix que tiene tintes de final para nosotros».

García Tébar no quiso opinar sobre la planificación que se había realizado hasta su llegada. Sólo comentó que «en fútbol, como en cualquier profesión, todo es mejorable, empezando por el entrenador».

Su ficha, tramitada

El club ha gestionado su ficha, «gracias a Tania que es muy eficaz», por lo que podrá sentarse hoy en el banquillo del Guadix para dirigir a los jugadores blancos.

También explicó que tras dirigir durante dos sesiones a la plantilla «ahora mismo es un encanto, no porque haya venido yo. Cuando llega un entrenador nuevo el centro de atención y la predisposición es máxima. Siempre digo que uno de los objetivos que deberíamos tener los entrenadores es lograr mantener esa simbiosis que se produce el resto de la temporada. Desgraciadamente con el paso del tiempo se suele difuminar. Si fuera por predisposición ganamos seguro en Guadix».

Interrogado por sus características como técnico destacó que «desde la exigencia es por donde puede venir la mejora. Soy exigente, muy táctico, tengo carácter y muchas tablas y experiencia en este campo que es lo que más me gusta y lo que más me apasiona».

Sobre los jugadores aseguró que «lo están pasando mal por los resultados y las situaciones alrededor que no gustan, ellos entienden que tenemos la posibilidad de revertir la trayectoria. La predisposición es máxima».

Los objetivos los marca «el club a principio de temporada. Todo lo que no fuera jugar el play off no me entra en la cabeza. Siempre he entrenado en Tercera para ascender, si no no vendría. De no conseguirlo no me sentiría fracasado porque no es un bloque que yo haya confeccionado o tenido tiempo para trabajar. Para la entidad tendría que responder ella».

De aquí a final de temporada trabajará con la gente de la casa, el cuerpo técnico formado por Álex Miraut, Antonio Marín y Antonio Román y «a partir de ahí veremos el rendimiento de los jugadores y del cuerpo técnico y entonces me plantearé traer gente nueva o no».

La plantilla se ejercitará «por la mañana porque somos un equipo profesional. Incluso la próxima semana doblaremos algún día por la tarde». Y los partidos sugerirá «su opinión», pero lo dejará en manos de la entidad. La intención de los responsables del club blanco es volver al horario de tarde.

Se volvió a incidir en que no vendrá un director deportivo o manager general. Al nuevo técnico blanco no le gusta esa figura. «Antes el entrenador estaba mucho más valorado. Era una profesión digna, pero ha habido gente a la que no le interesa eso. Anteriormente el entrenador ejercía las labores de secretario técnico en todos lo sitios. Pero con la figura del director deportivo o secretario técnico se nos ha ido apartando cada vez más. Que ahora mismo el Real Jaén me diga que puedo ejercer las funciones de manager, que haga las veces de director deportivo y entrenador me da una libertad inmensa. Muchas veces nos mandan un director deportivo que es amigo del presidente de turno, que ni sabe de fútbol ni es profesional y luego resulta que trae jugadores que no serían los que yo traería y después me echan a mí. En el fútbol los protagonistas son los futbolistas y estoy feliz porque si me tengo que equivocar lo haga yo».

En cuanto al estilo de juego destacó que le gusta que sus equipos «jueguen bien. Disfruto cuando estamos cerca del área contraria. Hay muchas formas de jugar. Los esquemas los baso en los futbolistas que tengo porque quiero poner a los mejores que tengo. Dentro de las características y las condiciones de los campos en las que juguemos confeccionaré un equipo u otro. Si tienes un campo de césped artificial pequeño hay que firmar jugadores grandes donde el balón parado sea fundamental. Aquí tenemos un campo que nunca está bien. No voy a vender demagogia. Me gustaría jugar a través de pases y combinaciones, porque es el fútbol que más me gusta, pero tengo claro que estoy en Tercera».