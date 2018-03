Real Jaén Tébar: «Mientras tengamos opciones intentaremos jugar en igualdad de condiciones» El técnico del Real Jaénexplica que «el partido de este domingo nos va a decir si seguimos vivos o no» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 17 marzo 2018, 01:28

El Real Jaén viajará el día de antes a tierras malagueñas. Así lo ha recomendado el entrenador blanco con el objetivo «de jugar en las mismas condiciones que el rival». Será así mientras que el conjunto de la capital jienense tenga opciones matemáticas y reales de pelear por el play off. Tébar no quiere «pretextos» que puedan justificar una hipotética derrota.

El técnico del Real Jaén, Andrés García Tébar, explicó que «el partido de este domingo nos va a decir si seguimos vivos o no, el aplazamiento del partido ante el Motril nos ha dado una semana más de trabajo, también el campo no está en las mejores condiciones y si hubiéramos tenido que jugar esa progresión que lleva en los últimos días no se hubiera producido, pero también presenta sus cosas negativas. Por ejemplo se para un poco el ritmo, incluso esta semana hubiéramos querido programar un amistoso pero no ha sido posible. Además, tendremos que jugar varios partidos en una semana. Al final si ganamos en Rincón todo habrá sido para bien y si no no serviría de nada quejarse. El tiempo dirá si no jugar fue positivo, pero desde la coherencia fue correcto».

Añadió que «nuestro margen de error es muy reducido, por lo que pensar más lejos del partido del domingo sería temerario y atrevido».

Sobre el estado de los jugadores destacó que Juanlu «está a punto de salir de la lesión, pero al final se rompió otra vez en un ejercicio. Se ha hecho pruebas y parece ser que no es importante y que no retrasará su puesta a punto».

Posibles cambios

Tébar reconoció que «cada partido es diferente. Quitando lo de Ismael y Juanlu no contamos con más bajas. Tengo alguna duda respecto al once y hasta el sábado no lo tendré claro. Podría haber algún cambio del último once. Siempre tengo la intención de que nos preocupemos de nosotros, pero si eres inteligente debes conocer al contrario y adaptar algunas circunstancias a eso».

Sobre el estilo de su equipo aseguró que le gustaría que «fuera un equipo equilibrado, que defendiera bien, que atacara bien. Un bloque que destilara el mejor fútbol posible. Estoy convencido de que si juegas mal es complicado ganar. Además, estoy mucho más contento si mi equipo juega bien al fútbol».

Destacó que había habido un acuerdo para jugar el día 4, a las 20:15 horas, para jugar el partido aplazado con el Motril y «la intención es jugar también ante el Huétor Tájar el sábado para no coincidir con las procesiones de Semana Santa».

El equipo saldrá hoy por la tarde. «Mientras que tengamos opciones no quiero pretextos. Pedirle a un jugador que se acueste temprano para madrugar, creo que pocos me harán caso. Hablé con el club y hemos decidido que mientras existan opciones se jugará en las mismas condiciones que el contrario. Dormiremos en Torremolinos».

Del rival subrayó que lo ha visto «en vídeo y también en Antequera, pero no es referencia porque no se mueven igual en un campo de césped natural. Me parecen un buen equipo y los primeros meses estuvo en posiciones de play off». No quiere que su equipo se confíe.