Tébar: «Desde el minuto uno hay que intentar hacer gol, estamos obligados»

El portugués Luizinho, que contaba con opciones de salir de inicio, se lesionó ayer y es seria duda para el partido en Socuéllamos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 26 mayo 2018

Doblegar al Socuéllamos o 'Game Over'. No va más. El Real Jaén se juega toda la temporada en 90 minutos en el Paquito Giménez. «Es así, afrontamos un partido que o lo pasamos o nos vamos a casa». El técnico del conjunto blanco, Andrés García Tébar, lo tiene muy claro.

La semana de trabajo había sido perfecta para los de la capital jienense, «todo muy bien, pero este viernes desgraciadamente y en el entrenamiento más liviano de la semana Luizinho, que era un futbolista que tenía en mente para jugar de inicio allí porque se adapta perfectamente a las condiciones que nos vamos a encontrar, se ha lesionado. Es la nota desagradable de la semana». Aunque habrá que esperar el diagnóstico todo indica que podría perderse el duelo de este domingo en Socuéllamos (19:00 horas).

Tébar añadió que están «expectantes y esperando que llegue la hora del partido para ver si somos capaces de poder continuar y no irnos todavía en este caso de vacaciones».

Desde que se acabó el partido de ida con empate a uno el preparador albaceteño empezó a preparar el duelo de vuelta. Ya entonces espetó lo que sería el guión de su trabajo. La filosofía con la que viajan a tierras manchegas. «Tengo que ser positivo y optimista, me hubiese gustado no haber encajado gol pero somos conscientes de que tenemos que marcar. No sé si uno o más, pero estamos obligados a ello. Puedes tener ese resultado favorable de empate a cero que le daría al Socuéllamos la opción de pasar, pero a veces no sabes bien si ir hacia delante o hacia atrás y nosotros esa duda no la tenemos. Desde el minuto uno hay que intentar hacer gol».

En cuanto a la versión del bloque dirigido por Manu Calleja que espera encontrarse destacó que «los datos en el fútbol tienen fecha de caducidad, pero los números me dicen que es un equipo que está teniendo más problemas en casa que fuera. Si miramos por ser optimistas, de 14 partidos que han disputado en 13 de ellos han encajado gol en su feudo. Eso nos tiene que dar ese ánimo, aunque si no lo logras no te sirve para nada. También es verdad que con los equipos que han entrado en play off o los importantes como el Guadalajara o el Conquense han ganado allí. El Villacañas empató en la última jornada. El contraste nos dice que están teniendo más problemas en el rol de local que como visitante y vamos a ver si somos capaces de aprovechar esa dinámica».

La lesión de Luizinho le ha trastocado su idea inicial. «Espero que no sea nada importante. Nos permiten vestir a 18 en lugar de 16 y quería hacer una convocatoria para viajar este sábado, con lo que tres futbolistas se hubieran quedado fuera. Después de esto no he decidido si viajaremos todos o haremos convocatoria».

Añadió que «el respeto hay que tenérselo a todo el mundo porque esto es fútbol. Ellos son un equipo que mantiene la misma estructura que tenían en Segunda B, cuentan con un presupuesto cercano al que tenían en la categoría de bronce del fútbol nacional y es un rival complicado. Pero no tenemos miedo, respeto sí».

Sin grandes cambios

En cuanto a su posible once explicó que «no diferirá mucho de lo que pudimos ver aquí, no es el momento de alterar demasiadas cosas. En algún momento hay una serie de jugadores que por su capacidad física te puedes plantear si ponerlo de inicio o cuando aparezca el cansancio del rival y los espacios. Juan Carlos es un jugador que si no de inicio seguro que estará con nosotros».

El Almería B superó con facilidad a domicilio al Villarrubia, cuarto clasificado del Grupo XVIII, tras derrotarle por uno a cuatro. Un resultado para Tébar que no se puede aplicar a la suerte que pueda correr el Real Jaén en tierras manchegas. «Si aplicamos esa vara de medir tenemos todas las de perder. A nivel global se podía entender que el Grupo IX podía ser más fuerte que el manchego. Pero exceptuando el Almería B no se están dando resultados fáciles. Podríamos creer que nuestro grupo era más fuerte y la primera eliminatoria nos está diciendo que no es así».

El Paquito Giménez presentará un gran ambiente. Desde Jaén se han completado cinco autobuses a los que hay que sumar los seguidores que se desplacen en sus vehículos particulares. Además, en la localidad manchega se han preparado multitud de actividades paralelas.