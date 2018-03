Real Jaén «Tébar es un entrenador competitivo, con un carácter que nos está inculcando» La plantilla jienense se ejercitó ayer prestando especial atención a las acciones de finalización. / REAL JAÉN/ BEST PHOTOSOCCER La plantilla centró ayer el trabajo en las jugadas de finalización, con el objetivo de mejorar la pegada de los jugadores JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 9 marzo 2018, 03:22

Manuel Jesús Martínez Torres 'Manu Martínez', (20-05-1992) aterrizó en el club jienense procedente del CD Eldense en el pasado mes de noviembre. Desde su aterrizaje en la casa blanca ha disputado diez partidos, todos como titular, para un total de 892 minutos. Se disputa el lateral derecho con Juanlu, aunque la pasada jornada en Guadix, por la lesión de Juanlu y la sanción de Manu, fue Marcos Drommel el que actuó en esa posición. La versatilidad es una de las principales características de una zaga que se está mostrando muy sobria juegue quien juegue.

Y desde ahí quiere forjar un bloque sólido el nuevo técnico Andrés García Tébar. Ayer la plantilla estuvo trabajando, poniendo mucha atención, en las acciones de finalización. García Tébar es consciente de que se trata de la principal asignatura pendiente de este bloque. «Sí somos conscientes de ello. El mister quiere trabajar el sistema que nos quiere inculcar y eso estamos trabajando. El equipo debe crecer desde atrás, y ahí los números hablan solos. Su objetivo es que estemos juntos», explica el lateral.

Interrogado por los entrenamientos del equipo explicó que «la semana de trabajo está transcurriendo muy bien. Adaptándonos a lo que el mister no está pidiendo».

Heredia y Juanlu siguen trabajando para recuperarse de sus problemas físicos, y si no ocurre nada de aquí al domingo serán las únicas bajas para el duelo ante el Motril (16:30 horas en el Nuevo La Victoria). A Guadix viajó la plantilla al completo. «Todos unidos, como la situación requiere».

Del nuevo técnico destaca que «no le conocía personalmente, cuando se firmó algunos nos hablaron de él y también algunos compañeros de fuera. Es bastante serio, le gusta que se impliquen los jugadores en el trabajo y es lo que necesitamos para afrontar los retos que nos vienen». Reconoce que Tébar tiene «un carácter que nos está inculcando. Es un entrenador muy competitivo y viene para sacar esta situación y estoy convencido de que así será».

Del Motril «hemos hablado de sus puntos fuertes, sus puntos más débiles, pero todos somos conscientes de lo mucho que nos jugamos el domingo. Es un encuentro vital para nuestro objetivo. La motivación sale de forma individual».

Es el equipo, junto con el Almería B, que más goles ha firmado (73, justo 30 más que los blancos). «Tiene un potencial ofensivo muy fuerte, pero sabemos que si hacemos nuestro trabajo bien y estamos al cien por cien podemos sacar el partido. Ellos tienen su pegada y nosotros también nuestras virtudes», destaca.

De no ganar el domingo «sería prácticamente despedirnos del play off, por el tipo de partido que es y por la diferencia que existe -siete puntos más el gol average particular, tres a cero en la ida-, pero nadie piensa en algo que no sea sumar los tres puntos». Y añade que la prioridad es «ganar el partido, marcar el primero y asegurar el triunfo».

Experiencia en Segunda B

Manu es un pelotero joven pero que cuenta con más de 10.000 minutos disputados en la Segunda División B en equipos como Sevilla At., Arroyo, At. Astorga, Arandina y Extremadura, siendo sus dos últimos conjuntos el CD Castellón y el CD Eldense, además destaca por su polivalencia ya que puede actuar también como lateral izquierdo.

El pelotero ha jugado en el Castellón, en el Extremadura UD, el Sevilla Atlético, Arroyo, Balompédica Linense, Astorga y Arandina. Para finalizar Manu comenta que está «muy contento en Jaén. Trabajando para darle alegrías al club y a la afición».