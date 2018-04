Real Jaén Tébar: «Estamos contentos, pero no hemos hecho nada» IDEAL Añadió que «no estaba convencido de que pudiéramos ganar el partido. El ejemplo está en el Sevilla Barcelona del otro día. Es muy complicado ganar y muy fácil perder. Pero desde mi llegada hemos hecho el partido más redondo» J. A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 5 abril 2018, 02:28

El técnico del Real Jaén, Andrés García Tébar destacó que estaba «muy contento. Estas cosas las sueñas y hasta que no son realidad te cuesta trabajo. El hilo entre ganar y perder es muy fino. Ojalá esta dinámica siga el mayor tiempo posible. No hemos ganado nada todavía. Seguimos dependiendo de nosotros. Todavía quedan 18 puntos por jugar. Contentos, felices, pero no hemos hecho nada».

Añadió que «no estaba convencido de que pudiéramos ganar el partido. El ejemplo está en el Sevilla Barcelona del otro día. Es muy complicado ganar y muy fácil perder. Pero desde mi llegada hemos hecho el partido más redondo».

Cinco partidos con la portería a cero. «Es de los futbolistas, éramos el equipo menos goleado del grupo antes de mi llegada. No era lógico que el equipo menos goleado no estuviera entre los cuatro primeros».

Sobre una hipotética falta de ambición para buscar el tercero que hubiera igualado el golaverage particular explicó que «no era la idea guardar el dos a cero, te vuelves más ambicioso y por qué no buscar el tercero. Hemos jugado peor cuando ellos estaban con diez que con once. Estás en superioridad numérica y es cuando menos tienes el balón y eso no me ha gustado nada. También hay que decir que el campo no está en las mejores condiciones. Para exigirle a un equipo que juegue bien tienes que tener un buen césped».

Para finalizar destacó que Juan Carlos «necesita perder peso, pero es un chaval fantástico y con una enorme calidad y quiso «felicitar a los jugadores y al aficionado porque era un día de Champions y no era fácil bajar a ayudar».

Por su parte, el técnico del Motril, José Manuel García, explicó que «la jugada del penalti fue una situación complicada. Aprecio que fue penalti y el jugador me lo confirma. Me he quedado incrédulo porque te afecta también para el próximo partido ante el Vélez».