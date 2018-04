Real Jaén Tébar: «Confío en el árbitro, pero no es normal que nos designen a uno de Motril» Sobre el anuncio que hizo el máximo mandatario blanco sobre su nombramiento como manager general se mostró «muy agradecido porque el fútbol ha evolucionado mucho en el tiempo» J. A. G. JAÉN Sábado, 28 abril 2018, 00:13

El técnico del Real Jaén confía en el buen hacer del colegiado del próximo domingo en San Pedro pero califica de «poco normal» su designación. «Creo que desde el comité no saben que es de Motril. Pero es que el que nos pitó el domingo pasado era de Antequera. Lógicamente esto no es normal y no me quejo de nada, pero las designaciones serían diferentes si yo las hiciera. Porque aquí vienen árbitros que se van a jugar play off, que tienen informes. Igual que estudio al rival lo hago con el colegiado, y veo lo que nos va a permitir. Creo que no lo han mirado porque si no, teniendo 50 más, mandarían a otro».

Sobre el anuncio que hizo el máximo mandatario blanco sobre su nombramiento como manager general se mostró «muy agradecido porque el fútbol ha evolucionado mucho en el tiempo. Cuando Tomás Membrado y Andrés Rodríguez me ofrecieron esta situación me alegró mucho. A los entrenadores, con el paso del tiempo, se nos ha ido apartando en favor de figuras como el secretario técnico, el gerente, etc. Tener este apoyo me hace muy feliz».

Añadió que «en España no estamos acostumbrados a esto. Soy un hombre de fútbol y vengo aquí, independientemente del cargo, a intentar ayudar al club. Yo sería el responsable del área deportiva y coordinaría las categorías inferiores, además de ser el primer entrenador. Espero estar a la altura. Me dejaré todo lo que tengo porque si el club va creciendo poco a poco será bueno».

Su contrato no cambia. Tiene firmado hasta el final de la próxima temporada.

Hablando del partido de este domingo explicó que «la palabra final es cuando no hay algo más. Pero es cierto que el partido del domingo lo es porque tenemos muy poco margen de error. Estamos contentos porque dependemos de nosotros, pero nuestra obligación pasa por ganar los tres encuentros».

Y subrayó que «está claro que a ellos les falta un punto y en el fútbol se han visto muchas situaciones, sin ir más lejos el año pasado en Segunda A, cuando al UCAM de Murcia le faltaba un punto y no lo sumó en las últimas seis jornadas. Ellos querrán sumar el punto que les falta para estar salvados. Tampoco esperamos que el margen de media hora nos pueda ayudar, tenemos que confiar en nosotros y en la intensidad y la responsabilidad que le pongamos al partido.

Hay bajas importantes. «Luizinho ha tenido un problema en el abductor y habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Creo que Manu estará aunque le faltaría el ritmo, mi intención es viajar con 17 jugadores».