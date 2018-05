REAL JAÉN Tébar: «Tenemos una afición que está por encima de nosotros, no estamos a su altura» El técnico del Real Jaén, Andrés García Tébar. / JOSÉ A. GUTIÉRREZ Migue Montes se infiltró ayer y hoy, tras el entrenamiento y se evaluará su participación en el partido ante el Torredonjimeno JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 5 mayo 2018, 09:37

El técnico del Real Jaén sigue preocupado por la participación de su máximo artillero Migue Montes. El jugador jienense sigue teniendo muy dolorido su pie derecho, justo en la zona con la que golpea el esférico, y aunque su deseo es ayudar al conjunto blanco mañana, hasta hoy no se tomará una decisión y podría quedarse fuera para evitar una recaída y no poner en peligro su participación en un hipotético play off de ascenso.

«Migue Montes -dijo- no ha entrenado hasta ayer viernes. Está en tratamiento y haciendo todo lo posible para poder llegar. El jueves creo que fue infiltrado y lo volverá a hacer, pero habrá que ver su evolución y este sábado valoraremos. Lo que está claro es que sin entrenar durante toda esta semana las perspectivas no son las correctas. Las pruebas que le han hecho han descartado la rotura. Es una distensión y el traumatismo del golpe es lo que le produce mucho dolor. Es en su pierna derecha, tanto al apoyar, pero sobre todo el problema está a la hora de golpear. Valoraremos si está para jugar de inicio o si se queda fuera de la convocatoria».

El propio jugador aseguró que «siente mucho dolor y que no remiten esas molestias, pero haré todo lo que esté en mi mano para ayudar el domingo». El peligro pasa por una posible recaída que después podría arrastrarse de cara al play off.

El jugador se volvió a infiltrar ayer y hoy, cuando finalice el entrenamiento, se tomará una decisión sobre su participación.

Tébar reconoció que en la parte de arriba «no tenemos un nueve tan específico como Miguel, pero sí tenemos jugadores que podrían jugar ahí con otras características como Juan Carlos o Luizinho, incluso Pico, que aunque es más un segunda punta puede actuar ahí».

Del rival aseguró que, motivaciones, pese a haber cumplido su objetivo, no le faltarán este domingo a partir de las 18:30 horas. «Evidentemente el Torredonjimeno querrá hacer el mayor número de puntos posibles, tener un colofón a una excelente temporada y en un gran escenario, juegan ante el equipo de la capital y aunque han conseguido, con creces su objetivo, si hay otro es ofrecer la mejor sensación en el Nuevo La Victoria. Por otro lado estamos nosotros, que nos lo jugamos todo. No tenemos margen de error, aunque luego la jornada se puede desarrollar con resultados favorables y la prioridad de la victoria puede que no sea tan determinante, pero a día de hoy lo que está claro es que es un partido tremendamente vital. Gracias a Dios todavía dependemos de nosotros».

El técnico albaceteño describió como espectacular el ambiente del vestuario. «La gente está bien. Cuando llegamos nos planteamos una liga de once partidos. Hemos estado todas las semanas alimentando esa situación y la gente ha estado feliz y contenta. El caldo de cultivo que hay en el vestuario es espléndido».

Sobre la posibilidad de que el Torredonjimeno llegue primado al coliseo blanco subraya que «las primas no están permitidas, pero por ganar no las veo mal. Si suponemos que ellos están incentivados hay que pensar que eso no es suficiente. Porque si ponemos a un lado lo que nos jugamos nosotros no hay color. Yo nunca diré si perdemos que ellos estaban incentivados, habría sido por dejadez nuestra o porque no hemos dado todo lo que teníamos dentro. O porque no he sabido hacer el planteamiento más adecuado. En resumen, para mí no es nada trascendente este asunto».

Jaén FS

Para finalizar quiso felicitar y desear suerte al Jaén Paraíso Interior FS. «Aprovecho para felicitar al Jaén FS y para desearle suerte. Soy un recién llegado y creo que tenemos una afición que está por encima de nosotros, no estamos todavía a su altura. Y ese paralelismo con el fútbol sala y fútbol es coincidente en el 70 o el 80 por ciento de los aficionados. Tengo claro que la marea amarilla llevará en volandas a equipo en Cáceres y estoy convencido de que a su regreso a Jaén vendrán con ánimo para apoyar al Real Jaén y vivir una segunda fiesta».