REAL JAÉN Sutil: «Mi primera opción es siempre el Real Jaén, pero nadie del club me ha llamado» Francisco Sutil. / IDEAL El Linares Deportivo ya se ha interesado por el extremo jienense, que además está a la espera de conocer la oferta del Antequera JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Sábado, 24 junio 2017, 07:12

Por sus venas corren los colores blanco y morado del Real Jaén. Francisco Sutil Tirado (21-12-1984) es, como diría el humorista David Navarro, «de Jaén, Jaén». Un pelotero con clase que puede presumir de haber destilado su buen fútbol por los campos de Primera División con la Real Sociedad.

El jugador es uno de los nombres que se baraja en el complicado mercado de los representantes jienenses en el Grupo IX. Según ha podido saber IDEAL Torredonjimeno y Linares Deportivo han llamado a su puerta. En el caso del conjunto azulillo para hacerle una oferta jugosa por dos temporadas.

«Mi primera opción es el Real Jaén, es mi casa, y siempre es así», explicaba ayer el extremo izquierdo. Para añadir que «hasta la fecha lo cierto es que nadie del club blanco se ha puesto en contacto conmigo para trasladarme que tienen interés en mi fichaje».

Sutil confirma, sin dar más de talles, que cuenta con varias ofertas encima de la mesa. «Y estoy esperando lo que me digan desde Antequera, donde hemos realizado una buena campaña. Ahora quiero descansar y no pensar en la pelota y después tomaré una decisión». Hay que recordar que el técnico del Antequera, José Jesús Aybar, ya declaró hace unos días que cuentan con Sutil, «aunque tendremos que plantearle una oferta de renovación a la baja porque así lo marcan las necesidades de la entidad».

En el Real Jaén, el técnico del conjunto blanco, David Rojas 'Valenciano' también reconoció hace unos días a IDEAL que el nombre de Paco Sutil estaba encima de la mesa. «Sutil es uno de los nombres que se ha barajado pero a día de hoy tenemos otras opciones, si no se cumplen podría ser una alternativa».

Sutil estuvo seis temporadas en el Real Jaén en una primera etapa (2002-2008) para regresar a la entidad jienense en la última campaña en Segunda A y permanecer dos años más. El pasado curso firmó por el Antequera CF.

Conflicto con el Villacarrillo

Por otro lado, Tomás Poblaciones quiso ofrecer ayer, en el programa Ser Deportivos Jaén, su versión en cuanto a la polémica suscitada entre el Villacarrillo CF y el Real Jaén por su fichaje. El lateral derecho afirmó que se reunió «con Francisco Martínez -presidente del Villacarrillo- sin haber quedado, en su lugar de trabajo porque Niza tenía que cobrar el cheque de la última mensualidad. Francis nos dijo que había varios clubes que estaban anunciando renovaciones y que ellos no habían hecho nada. Soltó, por encima, que iban a renovar a los dos capitanes. Niza y yo nos retiramos a tomar una cerveza y al poco tiempo vemos en las redes que habíamos renovado, sin haber acordado condiciones económicas ni nada».

En su argumentación añadió que «diez días después tuve una conversación en las pistas de pádel donde doy clases en la que le dije que no habíamos hablado de la situación económica, ni deportiva, y que quería un incremento de salario. Me contestó que la cosa estaba muy complicada y ahí se quedó todo. Y a los siete días me manda un mensaje y me dice que cuento con un incremento de 50 euros, pero en ningún momento le digo que vaya a jugar en el Villacarrillo ni que se hubiera cerrado un acuerdo».

Además apareció una foto suya de la pasada temporada anunciando su renovación. «No he firmado ningún contrato. Las fichas se firman al principio de temporada, siempre he dado mi palabra pero ahora no lo he hecho».

Llamada de Valenciano

Poblaciones explica que después le llamó Valenciano. «Y me comenta que están gestionando el tema del presupuesto, que tenemos que esperar un tiempo pero que cuenta con nosotros para la temporada que viene. Yo le digo que la idea me gusta, más allá de lo económico me interesa esa situación».

Y poco después se produce el famoso comunicado del Villacarrillo CF. «Lo veo en el aeropuerto, cuando David Valenciano me llamó lo primero que hice fue telefonear a Francis y decirle que iba a apostar por estar en el Real Jaén y que tenía que pensármelo pero que no iba a jugar en el Villacarrillo. Lo primero que hago después de hablar con David es llamar a Francis».

Por eso Poblaciones se muestra dolido. «He dado todo lo que he tenido, cuando he podido crecer he llamado a Francis y se lo he comunicado, no entiendo un comunicado intentando dejar mal al Real Jaén y a mí. Pero he recibido el apoyo de mucha gente diciéndome que si mi decisión es ir al Real Jaén que me apoyan y que haga lo mejor para mí. Es un poco difícil, llevo siete años trabajando y que ahora intenten dejarte mal, me ha dejado muy destrozado».

Poblaciones recalca: «Le dije a Francisco Martínez que estaba lejos del Villacarrillo y que mi idea no era seguir allí. El Real Jaén es muy grande y quiero crecer deportivamente, no se trata de una oportunidad económica, porque yo del fútbol no vivo».