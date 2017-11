Real Jaén Sutil: «Me llamaron borracho y eso duele mucho» Sutil, jugador del Martos, presiona a un rival el pasado domingo en La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ El jugador del Martos CD asegura que desde el banquillo blanco escuchó «un equipo de nenas» y a partir de ahí empezó a caldearse el ambiente JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 7 noviembre 2017, 00:32

Paco Sutil puede tener defectos como persona y futbolista, como cualquier ser humano que se precie, pero en esa lista seguro que no están esconderse, faltar a la verdad o no amar los colores blanco y morado del Real Jaén. Tan sencillo como difícil de entender. Ahora le toca fajarse por el Martos CD y lo hace según su catecismo futbolero: con pasión y dedicación plena.

El jugador jienense se mostró ayer muy dolido por los insultos recibidos por parte de un sector de la afición blanca. Y quiso dar su versión. «Estaba recibiendo muchas faltas y desde el banquillo del Real Jaén escuché: ¡un equipo de nenas! Recibí muchas faltas y al escuchar eso no me lo podía creer. Poco después un jugador del Real Jaén empezó a chilar tras una falta y fui al banquillo del Real Jaén a recriminarle que si no era un equipo de nenas. Salva Ballesta cogió una botella de agua y me dijo que bebiera y hubo palabras mayores. Me duelen cosas que dicen de mi equipo, pero ahí fue cuando empezó a caldearse el ambiente hacia mí desde la grada», explicó el futbolista en el programa Ser Deportivos Jaén.

Sutil añadió que los insultos hacia su persona ya habían empezado antes de que el partido comenzase. «Para nosotros sumar un punto ante el Real Jaén es como lograr una victoria. Lo único que empaña el resultado es escuchar, desde salir a calentar, insultos en todo momento hacia mí de la afición. Tuve problemas con el banquillo del Real Jaén, nunca con ellos, yo siempre fui con respeto hacia la afición jienense».

Sutil no se explica el por qué de este malestar de la que fue su afición. «Di palmas al salir a calentar a la grada de Preferencia para agradecer todo lo que han dado por mí y a Tribuna, pero seguía escuchando insultos de drogadicto y borracho, teniendo a mi familia en la grada, mi hija de tres años, mi mujer, mis padres y amigos que fueron a verme. Y en ese sentido estoy muy tranquilo, me han pitado 20.000 personas en un campo de fútbol y no me afecta pero es distinto cuando está la familia de por medio».

Subrayó que nunca «insulté, soy valiente, y miro lo que dicen de mí en redes sociales. También lo hacía cuando me amenazaron de muerte en Murcia. Decían que me había puesto las manos en mis partes y eso es mentira. Sí es verdad que en el descanso le dije a la afición que siempre pitan a los de Jaén y provincia, a los que damos todo por esta camiseta».

Además, aclaró que se debe «a otro equipo y tenía que aguantar el partido porque el Real Jaén salió muy fuerte. Sabía que tenía que jugar así para sumar algo positivo». Y logró su objetivo, parar el partido, que no tuviera el ritmo deseado por los locales.

Sutil añadió que siempre, «donde he ido, he ayudado al Real Jaén. En la Real Sociedad dieron dinero por mí, me llamaron para ayudar al club y no lo dudé dando camisetas, vine en verano con Juan Carlos Hidalgo y di dinero en el tema de acciones para ayudar, y por eso digo que la memoria de los aficionado hacia mí es muy corta y eso me duelo, porque lo he dado todo tanto en casa como cuando jugaba fuera. Y que me trate la afición como me está tratando duele mucho».

Servicios de La Victoria

Ayer hubo otra polémica en las redes a cuenta de la denuncia realizada por aficionados del Martos por el aspecto que presentaban de suciedad y mal olor los servicios en el derbi provincial. Se difundió una fotografía y la empresa de limpieza, a través de las redes sociales del Real Jaén, emitió un comunicado en el que asegura que «los módulos anteriormente citados fueron higienizados y desinfectados el día anterior a la disputa del partido y que la basura vertida fue de un acto denigrante por parte de algún asistente que vertió un saco de basura de uno de los cuartos aledaños, destinados al almacenamiento de la misma para proceder posteriormente a su retirada».

Aun así, desde la dirección de la empresa «como responsables de que los usuarios del estadio de La Victoria tengan unos servicios y unas instalaciones a la altura de las que se merecen, pedimos disculpas a los aficionados afectados».

Desde el Martos CD, a través de sus redes sociales, ha respondido eludiendo responsabilidades de sus aficionados. «Dejar bien claro que ningún aficionado del Martos CD tiró esa basura. Una hora antes del partido ya estaba así y a penas había aficionados», ha apuntado.

Por otro lado, la Federación de Peñas del Real Jaén ha anunciado un viaje para los aficionados que deseen desplazarse el próximo domingo a Villacarrillo. El coste del viaje es de 5 euros y la salida está prevista para las 12:00 horas desde la Avenida Ruiz Jiménez, a la altura del Colegio Maristas. El encuentro, primera visita oficial del Real Jaén a esta localidad, se disputará a partir de las 17:00 horas. Las reservas se pueden efectuar en Trino Viajes, situado en la Calle San Clemente.