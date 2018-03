Real Jaén Sutil: «Iremos al doscientos por cien para ganar y después que el Real Jaén logre el ascenso» Partido del Real Jaén esta temporada en La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ El jugador del Martos CD, nueve temporadas en el Real Jaén, afirma que llegan «en un gran momento a un duelo que tendrá un gran ambiente» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 29 marzo 2018, 02:56

Francisco Sutil Tirado (21-12-1984) estuvo seis temporadas en el Real Jaén en una primera etapa (2002-2008) para regresar a la entidad jienense en la última campaña en Segunda A y permanecer dos años más. Por sus venas corren los colores blanco y morado del Real Jaén, aunque ahora le toca defender al Martos CD. Profesionalidad obliga y en la ciudad de La Peña sigue destilando torrentes de buen fútbol tras haber desplegado su magisterio por los campos de Primera y Segunda División en equipos como la Real Sociedad o el Eibar. «Me encuentro en un gran momento, con muchas ganas. Vengo firmando buenos partidos, ayudando al equipo tanto ofensiva como defensivamente y dando asistencias. Espero que siga la racha porque este año me están respetando las lesiones y eso se está plasmando en el campo».

Contabiliza seis tantos y trece asistencias. Jugando en banda o, cuando la situación lo requiere, en la posición de medio centro. «Llegamos bien a este partido. Es un derbi, significa mucho para ambos equipos. Tenemos que ganar por Martos y por lo que significa para la gente».

Para el duelo de este sábado «llegamos con toda la gente disponible, algo que no se ha podido dar en partidos anteriores. Eso nos ha limitado en algunos encuentros porque tenemos una plantilla corta, con gente que está trabajando y que tiene limitaciones para entrenar y a veces para ir a los partidos. Pero esta semana estamos todos y espero que se pueda ver un gran partido».

El equipo se muestra muy sólido en el rol de local. El Martos ha ganado sus últimos cuatro encuentros en casa. «Hemos podido contar con todos. Cuando nos faltan jugadores como Pepón, que para mí es uno de los mejores medio centro de la categoría, o arriba no contamos con Ángel pues se nos complica mucho. Ahora también tenemos a Crespo que es muy importante. Y en casa la afición aprieta mucho por lo que los equipos que vienen lo pasan muy mal».

Atrás quedaron los movimientos sísmicos producidos por la salida de Toni García. «Toni es un buen tío y un gran entrenador y Rafa igual, muy joven pero conoce los entresijos de esto y cuenta con mayor experiencia de la que aparenta. Sabe el rol que le tiene que dar a cada jugador y para mí es muy importante la confianza que me está dando».

Para Sutil el encuentro de este sábado será «un partidazo, por todo lo que significa Jaén para mí. Se creará un ambiente espectacular entre dos aficiones que lucharán porque sus equipos ganen y después todos tan amigos. Será un gran espectáculo, un partido que a todo futbolista le gusta jugar».

El Real Jaén se está jugando el play off. «Pero para la gente de Jaén, para los que el Real Jaén no los ha querido y han venido aquí, para la gente joven significa mucho ese partido. Nosotros iremos al doscientos por cien a ganar, que nadie lo dude. Y a partir de ahí que el Real Jaén gane todos los partidos, pero este sábado no puede ser así».

El jugador jienense ve muy complicada la lucha por el play off de ascenso a Segunda División B. «Hay muchos enfrentamientos directos. Para mí el Real Jaén, junto con el Antequera, son de los mejores equipos de la categoría y ojalá se puedan meter ambos. Incluso el Mancha Real que está firmando una línea ascendente. Pero los que están arriba también están muy fuertes. Todo dependerá de los dos o tres próximos partidos, ante nosotros, Motril y Mancha Real. Ahora el Real Jaén ha cogido una línea muy buena y ojalá que a partir del sábado celebremos todos el ascenso».

Paco Sutil puede tener defectos como persona y futbolista, como cualquier ser humano que se precie, pero en esa lista seguro que no están esconderse, faltar a la verdad o no amar los colores blanco y morado del Real Jaén. Tan sencillo como difícil de entender. Ahora le toca fajarse por el Martos CD y lo hace según su catecismo futbolero: con pasión y dedicación plena.

Empate a cero en Jaén

En la primera vuelta el resultado fue de empate a cero y hubo polémica por una acción con el banquillo local en el que estaba Salva Ballesta. «Nosotros supimos jugar nuestro partido, creo que este sábado será distinto, más bonito y con más ocasiones. Arriba tenemos gente muy rápida y tenemos que aprovechar eso ante un Real Jaén en una línea muy buena».

Además, aclaró que se debe «a otro equipo y tenía que aguantar el partido porque el Real Jaén salió muy fuerte. Sabía que tenía que jugar así para sumar algo positivo». Y logró su objetivo, parar el partido, que no tuviera el ritmo deseado por los locales.

Si marca un gol «no lo celebraré porque le debo mucho a este club y lo siento muy dentro». Sutil añadió que siempre, «donde he ido, he ayudado al Real Jaén. En la Real Sociedad dieron dinero por mí, me llamaron para ayudar al club y no lo dudé dando camisetas, vine en verano con Juan Carlos Hidalgo y di dinero en el tema de acciones para ayudar, y por eso digo que la memoria de los aficionados hacia mí es muy corta y eso me duele, porque lo he dado todo tanto en casa como cuando jugaba fuera».

En Jaén «hubo un problema con Salva Ballesta que me faltó el respeto. Igual que ha hecho ahora con el Real Jaén».

Sobre su futuro destaca que no tiene nada decidido. «Tengo 33 años y estoy disfrutando de una gran temporada. Ahora estoy más tranquilo que hace unos años, quiero demostrar que sigo dando guerra y quiero seguir jugando al fútbol».