Real Jaén Solo puede quedar uno Jugadores del Real Jaén animan a la afición blanca en el partido de ida en La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ Socuéllamos y Real Jaén se juegan hoy el pase a la segunda ronda del play off | Con empate a uno en la ida, ambos equipos apuestan por no especular y salir, desde los primeros minutos, a buscar la victoria JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 27 mayo 2018, 00:45

No va más. Lo que dura un partido para mantener las esperanzas de seguir peleando por recuperar la categoría perdida la temporada pasada. Real Jaén y Socuéllamos descendieron de Segunda B y habían puesto toda su ilusión en recobrar la categoría de bronce del fútbol nacional. Cuando termine hoy el duelo, que arrancará a partir de las 19:00 horas, en el Paquito Giménez, solo uno seguirá vivo.

El Real Jaén salvó en La Victoria su primera bola de partido pese a las trampas. Y Tébar insufló en su rueda de prensa palabras de esperanza. Habrá que ver cómo se faja el equipo en un bombardeo de balones aéreos y constantes segundas jugadas.

Lo cierto es que como buen superviviente este Real Jaén puede ganar a cualquiera, y en todo tipo de escenario. Las reducidas dimensiones del Paquito Giménez abocarán a los blancos a ese otro fútbol, menos elaborado y exquisito, para centrarse en los balones directos y las segundas jugadas. Además, la moqueta sobre la que se juega no está en las mejores condiciones y el balón ofrece un bote muy alto. Ahí el Socuéllamos se mueve como pez en el agua, pese a que su técnico, Manu Calleja, apostó sin ruborizarse porque serían los jienenses los más beneficiados. Habrá que prestar especial atención a un especialista en los saques de banda como Carlos García, que ya en el Nuevo La Victoria demostró su potencia a la hora de poner la pelota en juego.

El entrenador del Socuéllamos, 'Manu' Calleja, apostó por «ir a por el partido» y «no especular con el resultado» contra el Real Jaén, pese al empate a uno de la ida, en el choque de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda B. «No conocemos otro fútbol que no sea de ataque, concibo el fútbol con el balón», añadió

Calleja, que contará con la baja del central vasco Andoni, con una pequeña rotura de fibras que sufrió en la ida, ha advertido que «no será tarea fácil, ya que hablamos de un equipo experto, muy profesional, con un gran potencial, un gran equipo con muy buenos jugadores».

En las filas jienenses la única baja es la del delantero portugués Luizinho que se lesionó el pasado viernes en el entrenamiento y apuntaba al once. La buena noticia es la total recuperación del medio centro Cervera quien, una vez superada su lesión, podría entrar en la convocatoria. El resto de jugadores no diferirá mucho del once que empató a uno el pasado domingo en Jaén.

Pese al potencial jienense, Calleja se ha mostrado confiado en su plantel que «ha entrenado muy bien durante esta semana» y al constatar que «mis jugadores están con ganas de afrontar el partido».

Por último, el técnico cántabro recordó que la afición «es uno de los principales activos del equipo, por el cariño que nos dispensa y su ánimo» y ha confiado en que se llene el 'Paquito Giménez' «y nuestros aficionados nos den el impulso suficiente para sacar esta eliminatoria que, insisto, sigue muy difícil y el Real Jaén sigue siendo favorito», concluyó. Desde Jaén se han completado cinco autobuses a los que hay que sumar los seguidores que se desplacen en sus vehículos particulares.

Cómo es el Socuéllamos

El Socuéllamos es el quinto mejor equipo de su grupo en el rol de local. Sus guarismos muestran diez triunfos, siete empates y dos derrotas. Con 46 goles a favor y 19 encajados. En concreto perdieron en la undécima jornada (1-3) ante un CD Guadalajara que finalizó sexto en la tabla clasificatoria y ante el líder la UB Conquense (3-4) en el pasado marzo. Desde entonces no pierden en su feudo. En cuanto a las tablas tres se han producido por el resultado de cero a cero que les valdría para pasar ronda. El resto, cuatro, fueron empates a un gol, lo que dejaría el duelo ante los blancos igualado.

Curiosamente, en sus últimos ocho encuentros en casa ha encajado, al menos, un gol.

Por su parte, los de la capital jienense firman una media realizadora en el rol de visitante inferior a un gol por partido (0,9). Aunque desde el aterrizaje de García Tébar han marcado, al menos un gol, en todos sus duelos salvo en el del cierre liguero en Huétor Vega.

Arbitrará el colegiado madrileño, Mario López Fernández Montes, que estará asistido en las bandas por Juan Antonio Pérez Fernández y César Rubio Pino, también del colegio madrileño.