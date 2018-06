Real Jaén Semana clave para las primeras llegadas y renovaciones Higinio Vilches será el capitán del equipo. / JUANDE ORTIZ Durante estos días el Real Jaén hará oficial los nombres publicados en IDEAL así como el segundo entrenador y el preparador físico JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 11 junio 2018, 00:47

La afición del Real Jaén está ávida porque su club empiece a anunciar las primeras renovaciones y contrataciones. Las adelantadas por esta redacción se encuentran ya cerradas y a partir de hoy empezarán a rubricarse los contratos y a anunciarse de forma oficial.

Entre los nombres, los primeros en publicarse serán los integrantes de su equipo de trabajo, que vendrán desde el Huétor Tájar: el preparador físico, Migue Ortega, que suma cinco temporadas a su lado y Óscar Ibáñez, dos años como segundo entrenador. Además de cuatro peloteros del bloque panciverde: Fran Hernández, Choco, Javi Pérez y Alberto Heras (Huétor Tájar) y también de tierras granadinas se puede cerrar el aterrizaje de Goku (Motril). También hay interés en Antonio López, delantero que esta campaña ha militado en Loja y que ha firmado 27 tantos, solo uno menos que Grasa (Motril). Y García Tébar tenía atado a Juan Carlos (Torredonjimeno).

En cuanto a los que siguen, hay que destacar que Higinio Vilches capitaneará la nave blanca. Y a él se suman Cervera, Víctor Armero, Migue Montes y Mario Martos. Además de Ramón y Juanlu. Rentero realizará la pretemporada y hay interés en que sigan Ezequiel y Dani Fragoso.

Juicio por la gasolinera

Por otro lado, desde el Real Jaén han querido aclarar el contencioso surgido con la gasolinera que se iba a instalar junto al coliseo blanco. «Resulta que a la empresa ahora no le interesa y ha llevado al Real Jaén de una manera absurda al juzgado, pidiendo que le devuelva lo que ha pagado en concepto de renta. Tenía un arrendamiento del terreno y lo han hecho con mala fe, aprovechando cuando se estaba realizando el cambio de administradores, con un vacío de poder en el que no se personó el Real Jaén en la primera fase del proceso. Pero ahora el club dirá que le interesaría mucho que se cumpliera el contrato y que no tenía plazo. Creo que le darán la razón al Real Jaén. Si no la pudo poner porque no se presentó la documentación conforme a las normas urbanísticas el club no tiene culpa», explica el presidente de la entidad, que añade que «el Real Jaén iniciará acciones para el cumplimiento del contrato, porque nos interesa y entendemos que sería un éxito. Es un sitio muy bueno, con gran afluencia los días de partido».

Membrado sigue apostando por la venta del oro líquido jienense con la marca del Real Jaén para generar recursos económicos. «El proyecto pasa por vender el aceite de producción ecológica por medio del Real Jaén. Y que la entidad hiciera como embajador aprovechando su repercusión. Ya en Tercera mueve bastante gente. La idea es vender el aceite con la marca Real Jaén. Sigue adelante el proyecto. También hablaremos con las grandes empresas del sector para que ayuden al club. Este club en Primera División y con una buena campaña de publicidad se convertirá en el mejor embajador para el aceite de oliva y en un gran reclamo. Queremos que el Real Jaén venda su aceite y de hecho ya hay algunas botellas de empresas que han querido que esté posicionado en la tienda del club. Y la gente de fuera ya ha comprado aceite con el sello del Real Jaén. Estamos escasos de recursos y personal y centrados, con los cinco sentidos, en el equipo profesional».