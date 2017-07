Real Jaén Samu Urbano regresa al Real Jaén para competir con Emilio por la titularidad Manuel Quesada, Samu Urbano y Salva Márquez, ayer en la sala de prensa del conjunto de la capital jienense. / REAL JAÉN El meta, que ascendió la temporada pasada a Tercera División con el Villacarrillo, ha rechazado varias ofertas, entre ellas la del Linares Deportivo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 19 julio 2017, 01:22

El Real Jaén cierra su portería. El conjunto blanco presentó ayer a Samuel Urbano Relaño, cancerbero que peleará junto a Emilio Muñoz por la titularidad bajo palos.

Bajo las órdenes de Valenciano consiguió la temporada pasada el ascenso a Tercera División en el Villacarrillo CF. 34 partidos y más de 3.000 minutos para acabar como el segundo meta que menos goles recibió de su grupo.

Con una enorme proyección, sólo tiene 22 años, Samu destaca por su instinto a la hora de detener los lanzamientos desde le punto de penalti. Una habilidad que ya demostró en la temporada 2015-2016 cuando en la final de la Copa Presidente de la Diputación le dio el título a los blancos ante el Atlético Mancha Real en el partido disputado en el municipal Matías Prats de Torredonjimeno.

Para el vicepresidente del Real Jaén, Manuel Quesada, Samuel Urbano es «un hombre de la casa, lo que coincide con la filosofía del club y lo que querían nuestros aficionados, que nos nutriéramos con gente de la cantera. Samu estuvo cinco años en las categorías inferiores del Real Jaén pasando por todos sus escalafones. Estamos muy contentos de que vuelva a su casa. Y lo ha hecho teniendo ofertas de su ciudad de nacimiento (Linares). Esperamos que le sirva de trampolín en su carrera deportiva». Quesada insistió en que «el escudo del Real Jaén pesa mucho, pero tú sabes lo que es llevarlo en el pecho».

Salvador Márquez, responsable de la parcela deportiva del Real Jaén, destacó que «es un futbolista con una gran proyección. Viene del Villacarrillo donde consiguió el ascenso a Tercera División. En sus características como portero destaca que anda muy bien con los pies y es excelente bajo palos».

El jugador quiso «agradecer a Valenciano y a la directiva por volver a confiar en mí. No lo dudé, es una oportunidad para seguir creciendo. Espero que se puedan conseguir los objetivos que se marquen y que estemos lo más arriba posible. Seguro que con trabajo y compromiso de la plantilla se conseguirá».

Sobre su competencia con Emilio aseguró que «él parte con ventaja porque cuenta con más partidos y experiencia en Tercera División y Segunda B. Pero estoy aquí para crecer deportivamente, competir y aprender de él. Sé que Valenciano es un entrenador que confía en mí, estuve con él y si me tiene que dar minutos me los dará. Pero habrá que ganárselo en el día a día, entrenando. No queda otra que competir y luchar por el puesto».

De David Rojas 'Valenciano' destacó que «es un entrenador que trabaja muy bien y estoy muy contento de poder estar aquí».

Por otro lado, el jugador jienense Mario Martos se ha convertido en nuevo jugador del Ofi de Creta, una de los clubes más históricos del fútbol griego, con lo que vivirá su segunda experiencia en el extranjero después de militar en la campaña 2015/2016 en el Olympiacos de Nicosia de Chipre.

El centrocampista, de 26 años, había recibido otra propuesta para regresar a tierras chipriotas, pero decidió fichar por el Ofi, conjunto que ahora milita en Segunda División por los problemas que tuvo en la campaña 2014/2015.

Un club histórico

Martos indicó en la página web del Ofi su satisfacción por fichar por la entidad. «Vine a un club histórico de Grecia y haré todo lo posible para ayudar a su regreso a la Primera División», comentó. El jienense, en referencia al Ofi, dijo que «sé que es de los equipos con más historia de Grecia y quiere volver a la primera división. Voy a trabajar para ayudar a que lo haga». La nueva adquisición del Ofi mencionó la experiencia que vivió en Chipre Olimpiacos de Nicosia.

«Fue una buena experiencia, pero ahora solo estoy centrado en mi club y con muchas ganas de empezar los entrenamientos», señaló. Mario Martos también jugó en el Real Jaén, en dos etapas en el Almería B y la pasada campaña en el Linares Deportivo.