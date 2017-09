Real Jaén Salva, un técnico "orgulloso de ser español" G. MOLERO El nuevo entrenador del Real Jaén, de familia militar y que llegó a ser internacional con la Selección Española, se ha pronunciado en multitud de ocasiones en defensa de la patria MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Sábado, 30 septiembre 2017, 12:34

Salva Ballesta (Zaragoza, 1975) fue uno de los principales goleadores españoles de finales del siglo XX y principios del XXI. El nuevo técnico del Real Jaén logró entonces ser pichichi de Primera con 27 dianas (eran los tiempos previos a Cristiano y Messi). El exinternacional no es de los que se esconden y en la misma semana del 1-O, el pretendido referéndum catalán, ha dado su opinión sobre este, después de que otros deportistas se hayan pronunciado al respecto, como el caso de Piqué. Salva aseguró en el grupo Atresmedia, a nivel nacional, que le gusta "una España unida para ser más fuertes", aseverando que lo que necesita España es remar todos "en la misma dirección".

Salva, que llegó a vestir la camiseta de la Selección Española en cuatro ocasiones, aunque sin marcar ningún gol (la abundancia de delanteros en aquel momento, Raúl, Morientes o Urzaiz, le perjudicó), ya se ha pronunciado al respecto en ocasiones anteriores, un aspecto que en parte marcó su carrera. De familia militar, incluso celebraba sus goles con el saludo militar. «No soy un facha. No tengo ideas políticas fijas. Pero soy español y moriré siendo español», aseguró entonces. Elegido por Abel Resino para acompañarle en su nueva aventura en el Celta de Vigo en 2013, no fichó finalmente por el equipo gallego porque, según explicó el exinternacional español a EFE, un grupo de aficionados del Celta no le querían «por temas políticos y el club les ha hecho caso». «Es una pena que en los tiempos en los que estamos se confunda la política con el deporte. Nunca me he referido a la política, solo he dicho siempre que me siento muy español», denunció entonces.

En sus botas lucía escrito "Arriba España". "Lo tengo como el sello que le ponen a los caballos. Si me piden que vaya a Irak allí estaré el primero. Es algo normal. Tu vas a otro país y todos defienden su bandera, aquí parecemos todos gilipollas. Llevar la bandera de España parece que eres ultra o yo qué sé", sentenció en El Larguero de la Cadena Ser. El Estatut de Catalunya, según recogieron varios medios, le pareció "una vergüenza" y "una pasada". También consideró que "es bueno que la gente patriótica no se deje vencer". También se le asignaron otras frases más o menos afortunadas contra Oleguer, que renunció a la Selección Española, o e público del Sadar tras ser expulsado.

Salva, que asegura tener sus ideas políticas, "como todo el mundo", pero que ante todo "tiene respeto", está ahora centrado en sacar lo máximo en lo deportivo con el Real Jaén, con el que se estrena como entrenador este fin de semana.

Trayectoria

El exjugador internacional militó en el Sevilla, Málaga, Atlético de Madrid y Valencia, entre otros clubes, haciéndose cargo como entrenador durante dos campañas (2013-2015) del filial malaguista, durante 82 partidos oficiales, en los que en ambas campañas clasificó al Atlético Malagueño para la fase de ascenso a Segunda B, aunque en ninguna logró subir de categoría.

Formado en la cantera sevillista, pasó por el Écija antes de debutar con el Sevilla y luego estuvo en el Rácing de Santander - donde fue 'pichichi' de Primera con 27 goles en la campaña 1999-2000 - , Atlético, Valencia, Bolton inglés, Málaga, Levante y Albacete. Como futbolista cuenta con un título de Liga conseguido con el Valencia (2001-02) y una Copa de Europa sub-21 con la selección española.