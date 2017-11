Real Jaén Salva Ballesta: «El Real Jaén va a todos los campos a ganar» Salva Ballesta sigue desde la banda el partido entre el Real Jaén y el Martos del pasado domingo. / J. ORTIZ El técnico confirmó que Montes será el referente ofensivo sustituyendo al sancionado Luizinho y que le gusta ver a Juan Carlos «más adelantado» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 11 noviembre 2017, 00:19

El entrenador del Real Jaén se muestra optimista con el futuro del club blanco. «Hay un horizonte muy esperanzador, el equipo está tirando para arriba», explicó ayer en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al equipo blanco con el Villacarrillo CF, mañana domingo a las 17:00 horas.

El técnico del Real Jaén hizo balance de la semana y manifestó que «el equipo está respondiendo muy bien esta semana. Somos conscientes de que el domingo se hizo un trabajo muy bueno y que lo único que faltó fue refrendarlo con la esencial del fútbol, que no es otra cosa que el gol. Fue de esos partidos que estamos un mes y por lo que sea no entra. Ha quedado muy reforzado el trabajo que se está realizando, la creencia de la plantilla de cómo se están desarrollando los entrenamientos, los jugadores saben que es un partido para sumar, para intentar sumar los tres puntos», ha apuntado. «De hecho ya os digo que el Real Jaén no va a ningún campo a especular y ver lo que pasa. El Real Jaén va a todos los campos a ganar, luego ya en el fútbol se puede dar cualquier resultado, pero el Real Jaén va a Villacarrillo con el objetivo de traerse los tres puntos», añadió.

Así, ha asegurado que «el ritmo de puntos está siendo bueno, todo el mundo hubiera firmado de 9 puntos 7 en la última semana. Hemos tenido la oportunidad de conseguir 9 de 9, pero vamos a sacar buenos resultados. El equipo está ganando y tirando para arriba, hay un horizonte muy esperanzador», ha expuesto.

Respecto al rival del próximo domingo, el Villacarrillo CF, Ballesta ha señalado que tendrá la idea de hacer frente al Real Jaén en su casa, un buen partido, pues «tienen la ventaja de que son conocedores de este tipo de campos y harán todo lo posible por ganar».

Del encuentro del domingo ha apuntado que seguramente será «como todos los partidos de Tercera, muy físicos, muy de contacto, muy de segunda jugada. Creo que habrá bastante juego directo, pero nosotros vamos a intentar seguir con nuestro modelo de juego, balón por el suelo y ya analizaremos sobre la marcha cómo se va desarrollando el partido. Somos un equipo que nos gusta ir jugada a jugada. Dentro de un partido hay muchos partidos y en 90 minutos habrá fases en las que el rival tendrá sus momentos».

Sobre la presencia en las filas celestes de Toni, que hasta hace unos días se encontraba a sus órdenes, señaló que «es un jugador que estaba aquí y yo me pongo en la piel de los futbolistas, entiendo que cuando un jugador no disfruta de minutos lo que quiera sea jugar. Ha recalado en el Villacarrillo y tendrá la ilusión de enfrentarse a sus compañeros. Es un equipo que plantará cara seguro».

También confirmó que Migue Montes ocupará la referencia ofensiva en sustitución del delantero portugués Luizinho, sancionado. «Migue Montes jugará en punta, es el delantero que está asignado esta semana. La pasada descansó, no hay que estar dando explicaciones todos los días sobre si jugó o no, pero fue una semana de tres partidos y las piernas agradecen que se tenga un descanso. Lo bueno que tenemos ahora es la posibilidad de repartir minutos. Es una Liga muy larga y si tenemos la suerte de meternos en play off la gente tiene que llegar a tope. Son situaciones que debe valorar la gente que entiende de fútbol». Tampoco estará, por lesión, el central Heredia.

Además, subrayó la importancia en el juego del conjunto blanco de Juan Carlos o Rivera. «Son jugadores que están a un nivel muy bueno. Juan Carlos nos gusta verlo más adelantado. Cervera tenía problemas físicos y por eso no jugó el pasado domingo y a Juan Carlos lo retrasamos porque tiene posibilidad de equilibrar la defensa con el ataque, pero tenemos que verlo en posiciones más adelantadas que es donde él es más fuerte».