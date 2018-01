Real Jaén Rubén Andrés: «Hasta el último día puede haber incorporaciones» Álvaro Torralbo, Rubén Andrés y Mario Martos, ayer en el Nuevo La Victoria. / REAL JAÉN / BESTPHOTOSOCCER El Real Jaén presentó ayer a sus dos últimos fichajes, el extremo cordobés Álvaro Torralbo y el media punta jienense, Mario Martos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 23 enero 2018, 00:50

El club blanco no da por cerrada su plantilla. Para el director deportivo del Real Jaén, Rubén Andrés, el mercado «sigue abierto» pese a que la entidad jienense se ha movido mucho en el zoco de peloteros llegando a incorporar a nueve jugadores. El 31 de enero se cerrará el plazo para poder realizar incorporaciones y el máximo responsable deportivo del conjunto jienense lo tiene muy claro: «Hay un mercado abierto, pueden aparecer gangas y no puedo decir que la plantilla esté cerrada». Rubén Andrés, conocedor del mercado, sabe que hasta el último día puede haber incorporaciones. «Las prioridades están cubiertas pero los últimos días son una locura», afirmó Rubén Andrés, que además lo tiene muy claro. «Se han ofrecido jugadores de todo el mundo pero los que vengan tengo que conocerlos al detalle».

Por otro lado, el club jienense presentó ayer a sus dos últimas incorporaciones, el jienense, Mario Martos, procedente del OFI Creta y Álvaro Torralbo, jugador hasta la fecha del CD Badajoz, y que ya debutó este pasado domingo en el triunfo del Real Jaén en el feudo del CD El Palo (1-2) saliendo en el once inicial. Martos no pudo ser incluido en la lista al estar todavía pendiente de recibir el tránsfer de su anterior club.

Rubén Andrés fue el encargado de presentarlos asegurando que «tenía una lista de prioridades y en el momento en el que apareció el nombre de Mario Martos se colocó el primero». Además, valoró positivamente el debut de Álvaro Torralbo. «Álvaro ya debutó con muy buenas sensaciones y tiene buenas cualidades en banda y de centrocampista». Ambos jugadores han firmado por una temporada y media «para tener una base consolidada el próximo año».

Para Mario Martos la vuelta a casa supone cumplir un sueño. A pesar de las ofertas que tenía sobre la mesa, no dudó un instante en volver a vestir la camiseta del equipo de La Victoria: «en cuanto me llamó Rubén le dije que daba igual lo que me ofreciese que quería jugar en el Real Jaén».

A la espera del tránsfer internacional, el centrocampista trabaja con intensidad desde la semana pasada para estar preparado en el momento en el que Salva Ballesta lo estime oportuno. Una de las cosas que ha valorado, es el gran ambiente que se ha encontrado en el grupo de trabajo. «El vestuario es increíble y a nivel de juego están un escalón por encima. Si trabajas bien en los entrenamientos se verá reflejado en el campo».

Ahora toca ayudar a conseguir que el Real Jaén vuelva donde se merece. «Lo importante es que ya estoy aquí y lograr los objetivos», puntualizó.

Por su parte, el cordobés Álvaro Torralbo valoró la confianza de Salva poniéndolo en el once titular ante el CD El Palo donde disputó la primera parte y muchos minutos de la segunda mitad. «Agradezco al míster la confianza y estoy muy contento de estar aquí».

Tras unos meses en los que jugó poco en el CD Badajoz, la llegada a Jaén le ha cambiado la cara. «He pasado unos meses muy difíciles y en cuestión de cuatro días ha cambiado la película» y al igual que su nuevo compañero Mario Martos, no dudó en venir a Jaén: «era una buena oportunidad, a cualquier jugador le apetecería estar aquí».

Respecto al partido ante los malagueños del Palo, Álvaro analizó el choque. «Sabía que el campo era muy complicado, iban a utilizar sus armas y encontré buenas sensaciones en el campo».

Revisión del césped

Por otro lado, técnicos de la empresa que está realizando los trabajos de recuperación del césped del Nuevo La Victoria, Gabe Servicios Integrales, revisarán mañana miércoles el estado del terreno de juego para dar el visto bueno a la disputa del próximo partido de los blancos ante el Antequera. El partido está previsto que se juegue este domingo a partir de las 12:00 horas, pero necesita el visado de los técnicos de esta empresa. La inversión, unos 35.000 euros, ha sido muy importante y en la casa blanca no se quiere poner en peligro el trabajo realizado.