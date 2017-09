Rubén Andrés tendrá complicado sumar Rubén Andrés, nuevo Director Deportivo, junto a Andrés Rodríguez. :: real jaén La afición del Real Jaén critica duramente el fichaje del nuevo Director Deportivo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 23 septiembre 2017, 03:38

No aterrizó con buen pie. El Real Jaén, de la mano del Consejero Delegado, Andrés Rodríguez, presentó ayer al nuevo Director Deportivo del club blanco: Rubén Andrés. Su importante experiencia como 'scouting' profesional de equipos y futbolistas, como asesor deportivo y representante, así como el título otorgado por la RFEF, no fueron avales suficientes para hacer olvidar a la afición blanca su pasado como representante de Ramón Tejada y de un grupo de peloteros con los que la entidad descendió a Tercera División. Sumada la destitución de Fernando Campos alegando motivos económicos, el anuncio no ha sido bien digerido por la masa social del Real Jaén. Rubén Andrés firma por dos años, tendrá plenos poderes en la parcela deportiva y no aseguró la continuidad del actual técnico David Rojas Valenciano'. Más gasolina al fuego blanco.

Rodríguez lo presentó como el inicio de «una nueva era a nivel económico e institucional, y también queremos que empiece una nueva era a nivel deportivo, profesionalizando el club lo máximo posible» Y recalcó que «va a tener plena responsabilidad y plenos poderes, de modo que nadie va a interferir en su labor».

Críticas en las redes Rechazo casi unánime entre la afición al fichaje del nuevo director deportivo. Incluso hubo quien le recordó que le dio a 'Me gusta' en Twitter a una crítica de un jugador blanco por unas declaraciones de Andrés Rodríguez en el mes de junio. Juicio por las dietas El Real Jaén no se presentó ayer al acto de conciliación por las dietas de los jugadores de la pasada campaña. El tema acabará en el juzgado.

El protagonista empezó diciendo que «muchos de vosotros ya me conocéis de haberme visto sufrir en la grada estos últimos años, y ahora me toca vivirlo desde dentro. He venido a desempeñar una función que creo que es vital para cualquier proyecto deportivo importante, como es la de profesionalizar la parcela deportiva. Llevo muchos años trabajando en el fútbol, he hecho informes de jugadores, análisis de rivales, intermediación de futbolistas, he ayudado a secretarias técnicas en su planificación deportiva y sobre todo conozco como la palma de mi mano el mercado de Segunda B y Tercera División, y uno de mis objetivos principales es que el nombre del Real Jaén vuelva a ser importante y haya profesionales con renombre que vengan a este club a aportar su granito de arena para devolverlo donde realmente se merece. En definitiva, vengo muy contento y con mucha ilusión, pero esta felicidad espero convertirla en trabajo y más trabajo para conseguir el objetivo lo antes posible».

Preguntado por lo que le había llevado a aceptar esta oferta, explicó que «desde hace muchos años estoy en el mundo del 'scouting' y tengo el curso de director deportivo, y por ello mi prioridad era la dirección deportiva. Ha habido algún equipo que se puso en contacto conmigo, pero hasta que no ha llegado un club con un proyecto importante no me he decidido a dar el paso. Desde el momento en que me llamó Andrés me convenció».

También fue cuestionado por los jugadores que trajo él al Real Jaén los últimos años, a lo que respondió que «el año pasado vino mi hermano Víctor Andrés, y el anterior Adrián y Trujillo. Tenía más jugadores en otros equipos, y estos fueron los que la anterior dirección deportiva aceptó fichar. La pasada navidad tuvimos ofertas para que salieran, y los dejamos aquí porque el Jaén siempre ha sido un club querido para nosotros y ellos estaban a gusto».

Tiene claro que hacen falta refuerzos. «Me parece que hay una plantilla competitiva, que puede dar todavía un salto de calidad dando unos retoques, pero como os he comentado acabo de llegar a Jaén y tendré que hablar con el cuerpo técnico y valorarlo todo». Y respecto a la confianza en ese cuadro técnico actual, señaló que «lo valoraremos todo en su justa medida cuando me siente en mi despacho. Conozco a muchos jugadores, a muchos técnicos y a muchos agentes, pero lo primero de todo me sentaré, valoraré lo que tenemos, todas las fichas, los contratos, lo que puede venir y a raíz de eso se tomarán decisiones».