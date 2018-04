Real Jaén Román: «Andrés García Tébar nos ha hecho creer a todos en el play off» Andrés García Tébar durante el último partido en la Victoria. / JUANDE ORTIZ El segundo entrenador del Real Jaén subraya el compromiso de unos jugadores que se adaptan a unas posiciones que no son las suyas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 19 abril 2018, 00:46

Es el segundo de a bordo en la nave blanca y se declara un converso al método de un Andrés García Tébar del que dice que «nos ha hecho creer a todos en el play off».

Antonio Román fue futbolista antes que técnico, pero ahora forma una dupla con el entrenador albaceteño que está dando alegrías a la parroquia blanca. «El equipo firmó seis triunfos consecutivos lo cual nos ofreció un colchón que nos daba la posibilidad de tener un tropiezo. Pero tras perder en Mancha Real se acabó ese margen de error. La derrota del domingo nos ha dolido por la forma. Durante el primer tiempo es cierto que los verdes nos superaron, pero en el segundo round teníamos el partido controlado. El error del penalti nos privó de haber sumado al menos un punto, porque el equipo firmó una gran segunda parte».

Con todo, Antonio Román prefiere hacer una lectura positiva. «Seguimos dependiendo de nosotros, que es lo mejor que puede tener un equipo. Pero ya no se pueden cometer más errores porque los equipos que están detrás vienen pisando muy fuerte».

En el seno de la plantilla «no se habla nada de jugar la Copa del Rey, nos centramos en el play off que es lo que se piensa desde el principio de temporada. Si al final se consigue este premio bienvenido sea, pero la mente está concentrada en ganar primero al Almería y después los otros tres partidos que quedan».

Al Almería B se le ganó en la primera vuelta por cero a dos. «Sabemos que es un conjunto muy poderoso, un bloque que físicamente está muy bien, pero jugar en nuestro feudo, donde solo hemos perdido con el Malagueño, no será nada fácil. Y con la ayuda de nuestra afición, que nos está llevando en volandas, mucho más». Un ejemplo se vivió el pasado domingo en el municipal de La Juventud. «La afición estuvo increíble. Le da a la plantilla la fuerza necesaria para aguantar en los malos momentos y eso es fundamental para conseguir un objetivo ambicioso como el play off».

A Tébar lo define «como un gran entrenador. Tácticamente trabaja mucho y es una gran persona. Es una enciclopedia del fútbol, en todos los aspectos. Y cuenta con una gran experiencia. Todos sus conocimientos sabe transmitirlos a los jugadores. Además, sabe lo que va a suceder en cada partido y prepara muy bien los guiones de los encuentros. Estoy aprendiendo mucho a su lado, cada día algo nuevo».

La lucha por el play off se ha apretado. Quedan 12 puntos en juego y hay cinco equipos peleando por dos plazas. «Será muy complicado, los de atrás no van a fallar. Es verdad que hay un enfrentamiento directo pero nosotros también tenemos partidos complicados como el de este domingo (18:15 horas) y el último en casa ante el Torredonjimeno que está a un gran nivel».

De posibles refuerzos subraya que está al margen. «Todo lo que sea sumar vendría bien. Pero los que están han demostrado su capacidad de adaptación y una versatilidad a la hora de jugar en posiciones que no son específicas suyas digna de alabar. Lo dan todo para ganar».

El equipo se ejercitó el lunes, descansó el martes y trabajó ayer por la mañana. Esta semana no habrá ninguna doble sesión para no sobrecargar a los jugadores. En el apartado de bajas para este domingo estarán Manu, que ayer no trabajó con el grupo para evitar una recaída, y Cervera que está a punto de iniciar su proceso de rehabilitación. Además, Ezequiel se perderá el choque ante el Almería B por sanción.