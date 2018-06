Real Jaén «Todos los recursos que genera el Real Jaén se están centrando en el primer equipo» Tomás Membrado, presidente del Real Jaén, posa sobre el césped de La Victoria. / JESÚS MUDARRA Entrevista a Tomás Membrado, máximo accionista del Real Jaén | El máximo responsable del club blanco valora en IDEAL la pasada campaña y explica los retos y objetivos de cara al próximo curso liguero JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 10 junio 2018, 01:11

No ha perdido un ápice de su ilusión inicial. Y pide a la afición que siga confiando en el proyecto que lidera. El presidente del Real Jaén, Tomás Membrado, da un «notable alto a la temporada que acaba de finalizar, a la que solo le ha faltado la guinda del ascenso».

-¿Cómo está el depósito de la ilusión?

-Tenemos un proyecto bonito y realista. Entiendo que puede sonar un poco fuerte escuchar hablar de Primera División. Pero yo tengo una visión más amplia por llevar un tiempo dentro y creo que es perfectamente posible. No se debe perder la ilusión. Todo pasa por tener una gran campaña de abonados y nosotros nos rodearemos de excelentes asesores económicos y jurídicos para solucionar los problemas de la entidad. Trabajando con honradez y sentido común. Tener un equipo en Primera División supondría un revulsivo social y económico para toda la sociedad de Jaén. Creo que hay que luchar por ello. Se dinamizaría la provincia si se lograra ascender. Tenemos ejemplos como el Numancia o Huesca. Algunos de ellos estaban hace nada en Tercera. Hay equipos que han tardado ocho o nueve años en llegar a Primera División y el secreto es trabajo, sentido común y cuando ingreso seis gastar solo cinco. Por eso hay que quitarse el pesimismo tradicional que hay en Jaén y pensar que se puede llegar a la máxima categoría del fútbol nacional.

-Todos remando en la misma dirección.

-Aquí nadie desea lucrarse, todos los consejeros trabajan de forma desinteresada y así seguirá siendo aunque ascendamos. Por eso pedimos a la gente que siga apoyando, participando en todas las actividades que se organicen y asistiendo al estadio. Con la extraordinaria afición que tiene este club es muy factible conseguir los objetivos marcados y que nos divirtamos.

-¿Se ha avanzado con Hacienda y Seguridad Social?

-La deuda que tenemos con Hacienda y Seguridad Social es muy pequeña (unos tres millones de euros, a lo que hay que sumar una cantidad difícil de delimitar que gira sobre el millón de euros) y quizás ahí está el problema porque si fuera más grande seguramente estos organismos se comportarían de otra manera. Si la deuda fuera de 50 millones de euros probablemente el problema lo tendrían ellos. Pero en contrapartida lo positivo es que es más fácil saldarla. Así, si no llega a buen puerto esta ampliación de capital plantearemos otra en términos diferentes. La Caja Rural está abierta a financiar a los socios. Pero si esta ampliación de capital le resulta a la gente complicada o son reacios plantearemos otra fórmula que solucione ese problema. Hay que decir que tres millones de euros no es una cantidad problemática para la supervivencia de un club. Hay otras entidades funcionando con 40 o 50 millones. Por eso también nos aprietan más, porque no le supone a la administración un gran quebranto no cobrarla. Nosotros solo queremos que nos dejen respirar, que no nos asfixien porque si no no podrá funcionar el equipo y sobre su conciencia quedaría que desaparezca el equipo en un caso extremo. Y ahí estamos, resulta un tanto absurdo esta actitud de extrema dureza, cuando han entrado nuevos administradores con la única intención de trabajar y sin tener un beneficio económico. Y sin embargo antes tuvieron una actitud muy laxa. Eso cuesta trabajo entenderlo. Pero son funcionarios que están realizando su función. La solución definitiva hubiera sido que la gente se hubiera presentado a la ampliación de capital.

-Se le ve muy optimista...

-Debemos tener ilusión y pensar que no es imposible conseguir las metas fijadas. Este año a pesar de las dificultades hemos finalizado terceros. Los objetivos son realizables. En Segunda División A cambia mucho la cosa porque hay ingresos por televisión y se puede atender la deuda. En Segunda A la tentación es repartir dividendos pero nuestra idea es seguir con la misma austeridad, no tener sueldos y todos los recursos emplearlos en el equipo. Y así creo que podríamos aspirar a Primera. Más que optimismo es realismo. Hemos terminado terceros y la deuda no es tan grande. Tenemos la deuda delimitada hasta 2013 gracias al Concurso de Acreedores, a partir de esa fecha el problema es que no hay documentación por el robo que se produjo en las oficinas del estadio. A río revuelto ha acudido gente incluso que no había pasado por el concurso. Hay que quitarse el pesimismo que tenemos en Jaén. Esto depende de nosotros y debemos pensar que otros ya lo han hecho y que es posible.

-¿Cómo valora la campaña?

-Había tres objetivos. El primero pasaba por meterse en play off, jugar Copa del Rey y después el ascenso. Se han cumplido los dos primeros. Cuando no van bien las cosas toca tomar decisiones ágiles y eso nos ha permitido terminar terceros detrás de los filiales, equipos a los que les es muy fácil tener presupuestos más altos y destinar partidas para el segundo equipo. En cuanto al avance del proyecto está frenado por falta de disponibilidad económica. La ampliación de capital no ha sido bueno, se ha prorrogado porque no se «han cumplido los objetivos previstos. Con la ampliación de capital de la manera que está no se podría solucionar el problema. Al cumplir los seis meses el Consejo decidió prorrogarla durante seis meses más. No se van cumpliendo estos objetivos. Esta ampliación es el periodo máximo y en cualquier momento se puede retirar y proponer otra o modificar las condiciones, pero eso deberá ser la Asamblea General la que decida. A mediados de octubre cumple. La idea era aportar la finca, pero había un tramo dinerario que no se va cumpliendo. Y la finca sin liquidez no puede permanecer en el Real Jaén. Porque al tener una serie de embargos y deudas heredadas de anteriores administraciones podrían ejecutar la finca y entonces haríamos un pan con unas tortas. La idea era aportar la finca para que sus beneficios revirtieran en el Real Jaén. Se le ha dado una oportunidad más a este modelo de negocio.

-A García Tébar le han propuesto ampliar su contrato.

-Estoy muy contento con él. Y para evitar que se tuviera que marchar en algún cambio necesario, porque viniera una racha deportiva negativa, al exigir la afición cambio de entrenador cuando las cosas vienen mal dadas, se ha convertido en manager general para que pueda ser una persona del club. Su valía es mucha.

-¿Cuál es el futuro de esta entidad?

-El Real Jaén será lo que sus aficionados quieran que sea. Hay quejas de que perdimos en Socuéllamos por dos a cero. La realidad es que estuvimos con opciones hasta la recta final del partido. Pero no hay que olvidar que el Socuéllamos, aunque nosotros tenemos más tradición y historia, cuenta con 2.500 abonados y el abono lo están cobrando a unos 250 euros. Tienen una masa social muy grande respecto a la población, sumado a otros recursos cuentan con un presupuesto que puede ser el doble del nuestro. Nuestros seguidores piden que los abonos sean muy baratos, pero entonces será muy complicado confeccionar un equipo competitivo. El otro día tuvimos una reunión con la Mesa de la Afición donde aportaron ideas muy interesantes. Pero no podemos aumentar la plantilla de trabajadores para esta campaña, por eso se trata de transmitir que el año pasado descontando la camiseta en los fondos salía ver un partido del Real Jaén a un euro. Y con esas cifras no se puede tener un buen equipo. Por eso quiero explicar que hay que elaborar una campaña con precios normales. Que baje el mayor número posible de aficionados y que se recaude la mayor cantidad de dinero, que será en beneficio del equipo. Porque ahora mismo todas las parcelas de la entidad están congeladas, todos los recursos están concentrados en el primer equipo que es lo que le da sentido a todo. Sin embargo hay quien piensa que la obligación del accionista mayoritario es poner abonos muy baratos y si finalmente falta dinero pues buscarlo. No sé llevar esto a la práctica. Y si se consigue un dinero de alguien que lo presta buscará un retorno.

-Porque los ingresos de taquilla son ínfimos...

-Entre el equipo de seguridad, los árbitros y algún gasto más de las taquillas no suele sobrar nada, incluso algunas veces hay que poner dinero. Además, el Real Jaén es posiblemente uno de los equipos de España que menos apoyo recibe de las instituciones, recibe mucho apoyo moral. Por ejemplo con el Ayuntamiento estamos muy contentos de la colaboración, recibimos apoyo moral, pero apoyo práctico, monetario ninguno. Al contrario, por ahí nos medimos a rivales a los que los Ayuntamientos les mantienen los campos y se ahorran esos gastos que nosotros tenemos que asumir. Es habitual que mantengan el césped natural, incluso les suelen dar cantidades de 40.000 o 50.000 euros a los equipos».