Real Jaén Recelo en el Real Jaén por la designación de un árbitro motrileño para el partido en San Pedro Las suspicacias de los aficionados 'van por barrios' y así se han producido en otros encuentros anteriores en uno y otro sentido JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 26 abril 2018, 01:10

Restan tan solo tres jornadas para que finalice el campeonato liguero en el Grupo IX de Tercera División y la lucha sin cuartel que se vive por hacerse un hueco entre los puestos de privilegio provoca que cada detalle se mire con lupa. CF Motril, Real Jaén y Antequera CF están empatados a 75 puntos en la pugna por hacerse con dos de las plazas con boleto para el play off de ascenso a la categoría de bronce del fútbol nacional. En el seno de la entidad jienense existe cierto recelo por la designación de un colegiado natural de Motril, Juan Antonio Manrique Antequera, para repartir justicia en el duelo de este próximo domingo entre la UD San Pedro y el Real Jaén (20:00 horas).

Los aficionados del equipo dirigido por Andrés García Tébar han mostrado su malestar por esta decisión. En redes sociales no faltaba quien se temía «lo peor» y calificaba esta designación de «vergonzosa». También estaba quien no dudaba «de la profesionalidad de este árbitro, pero no parece muy normal que otorguen este partido a un colegiado nacido en Motril cuando el equipo de su ciudad natal está jugándose un puesto en el play off con el Real Jaén». Incluso hablan de «torpeza» y reclaman al club que «saque un comunicado».

Otros echan mano del sentido del humor y subrayan que «es de Motril y con apellido Antequera». Y destacan que en «los torneos de chichi nabo esto es lo que pasa, un árbitro de Motril pitando al Real Jaén y un colegiado de Rumanía pitando a España».

Con todo, las suspicacias van por barrios y no son exclusivas de los jienenses. Hace unas jornadas eran los equipos granadinos los que se quejaban por las designaciones arbitrales y sus decisiones. «Resulta extraño que en los últimos dos meses de cinco derrotas y dos empates del Huétor Tájar le hayan pitado cuatro árbitros del colegio de Jaén y uno de Antequera y más o menos parecido le ha ocurrido al Motril», explicaba un aficionado granadino en redes sociales.

También a finales de marzo aficionados motrileños se lamentaban de la actuación «de un árbitro de Jaén que nos ha anulado un gol de falta directa, sin motivo, y nos ha dejado con diez». La crítica estaba dirigida a un partido en el que los motrileños se impusieron en casa (2-1) al Loja, con el arbitraje del jienense Fabio Sarmiento Núñez.

Huétor Tájar pide respeto

La queja más curiosa llegó desde la cuenta oficial del Huétor Tájar el pasado 9 de abril. «De los cinco últimos arbitrajes, tres jienenses, algo muy raro teniendo en cuenta que hay nueve colegios que nos pueden dirigir. Respeto». El mensaje tuvo una contundente respuesta entre la afición jienense que recordaba que «de los últimos cinco partidos, tres los habían dirigido colegiados granadinos», para añadir que «el saldo de penaltis no es muy favorable al Real Jaén esta temporada».

Lo cierto es que en lo que todos coinciden es en que lo ideal sería que árbitros de la zona del grupo 10 se destinaran al grupo 9 y al revés para limpiar suspicacias.

Para el colegiado de este domingo en San Pedro es su primera temporada en categoría nacional. La pasada campaña estuvo dirigiendo partidos en Primera Andaluza. Este año ha dirigido ya once encuentros en el Grupo IX y X de Tercera División. Cuenta con una media de 5.80 cartulinas por partido.

Curiosamente dirigió al conjunto blanco en el duelo de la jornada 20 disputado en el municipal Matías Prats entre el Torredonjimeno y el Real Jaén que acabó con triunfo para los de la capital jienense por uno a dos. En ese partido sacó dos cartulinas amarillas a los locales, por nueve a los jugadores del Real Jaén. Pero expulsó al tosiriano Siles. Y señaló una pena máxima a favor del conjunto rojiblanco que transformó Adrián en el 87.