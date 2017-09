Real Jaén Real Jaén-Linares, el 8 de octubre, medio día del club y con «regalos sorpresa» Partido disputado entre el Real Jaén y el Linares Deportivo. / JUANDE ORTIZ/IDEAL El club blanco montará una caseta de feria en San Lucas «como punto de información para los interesados en la ampliación de capital» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 30 septiembre 2017, 01:49

La fiesta del fútbol provincial ya tiene fecha. El domingo, 8 de octubre, a partir de las 18:00 horas se disputará el duelo más esperado para los aficionados de Linares y la capital jienense. El coliseo blanco acogerá el encuentro marcado en rojo por los seguidores de ambas escuadras. La directiva del Real Jaén ha declarado este partido como medio día del club, por lo que los abonados tendrán que pagar el 50% del precio de las entradas. Pero tendrán una compensación. Los responsables del club blanco han decidido que con la entrada del partido se sortearán «consumiciones, raciones y algún que otro regalo sorpresa que estamos preparando».

El club contará con una caseta de feria en San Lucas donde los aficionados podrán canjear sus premios. Además, en ella se ubicará un punto de información de cara a la futura ampliación de capital «para todos los que estén interesados, una vez que ya se podrán adquirir acciones en esas fechas».

Antes de ese encuentro, el Real Jaén debe rendir visita mañana domingo (12:00 horas) al Atlético Malagueño, líder invicto del Grupo IX, ex equipo del nuevo técnico, Salva Ballesta, y bloque más realizador del grupo con 21 dianas. El partido se podrá seguir online a través de 101tv.es.

Denuncias

Por otro lado, los jugadores del Real Jaén de la pasada temporada ya han presentado la demanda judicial ante el juzgado de lo social de Jaén por las cantidades que el club les adeuda correspondientes a la parte de sus contratos que debían percibir en concepto de dietas. Reclaman cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 5.500 euros aproximadamente por conceptos varios como dietas, viajes o manutención. Desde diciembre de 2016 a mayo de 2017. Una cantidad a la que habría que sumar intereses de demora y costas en caso de que la justicia diera la razón a los futbolistas.

Hace unas semanas el Real Jaén no se presentó a un acto de conciliación por lo que los jugadores no han tenido otra salida que trasladar su caso al juzgado y acudir a la vía judicial para reclamar los conceptos que ellos consideran parte de su salario y que en sus contratos figuraban como dietas y otros conceptos.

Desde la entidad jienense aseguraron ayer a esta redacción que «se trata de un tema judicial que llevan nuestros servicios jurídicos, pero lógicamente acataremos lo que dictamine la justicia».

Los futbolistas están convencidos de que les asiste la razón. «No nos han dejado otra opción y nos hemos visto obligados a acudir a la justicia ordinaria. Iremos hasta el final porque entendemos que es nuestro dinero y así nos lo reconocieron los antiguos dirigentes y los actuales, aunque al final estos últimos cambiaron el discurso».

Se trata de facturas de comida, alquiler de vivienda, luz o agua, entre otros gastos, que los futbolistas aseguran que no fueron entregando al club «porque tanto los antiguos dirigentes, como los actuales, nos dijeron en todo momento que no era necesario, que no nos preocupáramos por eso. Después, para fastidiarnos, a nosotros y a nuestras familias, cambiaron el discurso. Muy triste y lamentable, sobre todo después de todo lo que hemos tenido que aguantar», aseguraron a IDEAL.