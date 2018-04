Real Jaén El Real Jaén de Tébar, con licencia para soñar con el ascenso Alegría por la victoria del miércoles ante el CF Motril. / REAL JAÉN El Villacarrillo CF ha organizado un viaje para que sus aficionados pueda asistir este domingo al Nuevo La Victoria por diez euros JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 6 abril 2018, 02:26

Andrés García Tébar ha cambiado al Real Jaén en cinco jornadas. De estar a un paso del desahucio deportivo y cerca de centrarse en la próxima temporada a codearse con los gallitos del grupo y recobrar la ilusión por el ascenso.

El técnico albaceteño aterrizó en la casa blanca a principios del pasado mes de marzo. Entonces los blancos ocupaban la sexta posición con 56 puntos, tres menos que el Antequera, siete por debajo del Motril y a ocho de un Huétor Tájar que ocupaba la tercera posición. Y cinco jornadas después ha logrado darle la vuelta a esta situación. Los blancos se han colocado cuartos con 71 puntos, los mismos que el Antequera de Aybar que es tercero, y justo por detrás están el CF Motril (69), Huétor Tájar (67) y Atlético Mancha Real (65).

Todo esto después de lograr un pleno de cinco triunfos, dos de ellos ante rivales directos como Huétor Tájar y CF Motril, con siete tantos a favor, firmados en los segundos periodos de los partidos, y ninguno encajado.

De esta forma, el Real Jaén ha dejado de depender de terceros y, a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato liguero, tiene en sus manos pelear por el ascenso a Segunda División B y dejar atrás el pozo de la Tercera División.

Cuando llegó a la entidad jienense subrayó que no consideraría un fracaso no lograr meter al Real Jaén en los puestos de privilegio al final de la temporada regular. Prometió trabajo y cinco jornadas después el equipo está en puestos de play off y depende de si mismo para recuperar la categoría perdida la pasada campaña.

Pero una vez logrado lo complicado, ahora toca lo más difícil, mantenerse. Restan seis jornadas, 18 puntos en juego. Y los pupilos dirigidos por García Tébar volverán a jugar en el Nuevo La Victoria este domingo, a partir de las 17:15 horas, ante un Villacarrillo con la salvación a diez puntos de ventaja, pero que en ningún momento ha bajado los brazos.

El Villacarrillo ha anunciado que hará «un esfuerzo para que ningún aficionado se pierda este partido. Tu equipo juega por primera vez en La Victoria». Así, fletarán un autobús con la entrada para el encuentro por solo 10 euros. La salida se ha fijado para el domingo a las 11:30 horas y las inscripciones se pueden realizar en el Hotel Las Villas, Viajes Mingo Travel o dirigiéndose a los directivos de la entidad.

Tras este partido, el Real Jaén tendrá que afrontar un nuevo derbi provincial, en este caso en La Juventud ante el Mancha Real. Y a renglón seguido el Real Jaén recibirá al Almería B, segundo clasificado, al que los jienenses solo han logrado acortar dos puntos en este periodo. Después, los de Tébar visitarán al San Pedro, jugarán en casa con el Torredonjimeno y cerrarán la competición regular en el feudo de un Huétor Vega hundido en los puestos de descenso.

Además, esta jornada hay duelos directos que podrían beneficiar a los blancos. El líder, Atlético Malagueño recibe al Huétor Tájar y Antequera y Mancha Real medirán sus fuerzas en el Maulí.

Pero como dijo Tébar el pasado miércoles tras ganar al Motril, «no hemos hecho nada, hay un fino hilo entre la victoria y la derrota». No se puede bajar la guardia.