REAL JAÉN El Real Jaén supera la cifra de los 2.000 abonados en solo tres semanas Once inicial del conjunto blanco en su segundo amistoso, disputado ayer en Bailén ante el Granada B. / REAL JAÉN El club recuerda que mañana lunes, 31 de julio, será el último día para renovar los carnés del pasado ejercicio, ya que el martes se liberan JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 30 julio 2017, 03:03

El Real Jaén ha superado la barrera de los 2.000 abonados, y lo ha logrado en menos de tres semanas desde que arrancara su campaña de cara a la próxima temporada en la que militará en el Grupo IX de Tercera División. Además, desde la entidad jienense se muestran muy satisfechos por el número de nuevas altas que desde que se inició ronda el 20% del total. La cifra supone menos de 300 abonados de los que tenía la entidad a estas alturas del año pasado y todo esto en Tercera División.

Hasta el 31 de agosto existirá la oferta del 'Pack Todos Sumamos', que por un único precio incluye el abono y la camiseta oficial blanca personalizada de la temporada 2017-2018, que seguirá siendo de la firma Mercury. Para beneficiarse de esta oferta, sólo habrá que realizar un depósito de 25 euros al sacar el abono. La camiseta estará en poder de los aficionados blancos «aproximadamente en un mes desde la fecha en la que se saca el abono», explican desde el club blanco. También se recuerda que hasta mañana lunes, 31 de julio, se podrá renovar los carnés del pasado ejercicio, ya que el martes se liberan.

La campaña de captación de abonados del club capitalino se rige esta temporada por unos precios económicos que están comprendidos entre los 45 euros, que es lo que vale un carnet en uno de los fondos, hasta los 150 que costará tener un asiento en el antepalco. Los precios para tribuna variarán entre los 110 y los 80 euros mientras que la preferencia tendrá un precio fijo de 55 euros.

No residentes en Jaén

Para tramitar su abono para los seguidores que residen fuera de la provincia jienense (algunos en el extranjero) y que no pueden desplazarse hasta la capital, el club ha anunciado que «dado que por el momento no se puede habilitar una plataforma de abono 'on line', disponemos de la dirección de 'email' abonos@realjaen.com para que se pongan en contacto con nosotros y podamos atender sus casos particulares».

Desde el club se comprometen a que no habrá descuentos, ni promociones que «prostituyan al abonado que apueste por este proyecto al principio de la temporada». De esta forma, «los precios que se han puesto este año serán los que regirán durante toda la temporada. Los aficionados del Real Jaén deben tener claro que no se van a hacer cosas que se han hecho otros años, como abrir el campo a dos euros o regalar entradas. No vamos a prostituir a los aficionados que confíen en el Real Jaén, poniendo luego las entradas más baratas, eso que lo tenga claro todo el mundo. Hemos preferido primar a todos los abonados». Sí habrá dos mediodía del club.